Toate marile burse sunt pe plus

Aşeptările burselor sunt că vaccinurile vor repune economiile pe picioare.

La Bucureşti indicele principal BET urcă cu 0,3% după o deschidere de început de an indecisă.

Peste ocean, indicii futures sunt pe plus cu până la 0,6% pentru DJIA ceea ce semnealează că prima şedinţă de tranzacţionare a noului an ar putea începe pe plus în cea mai mare bursă la nivel mondial – Wall Street.

Şi nu doar bursele cresc, ci şi aurul, dar şi petrolul şi argintul.

“Apetitul accentuat pentru risc se poate observa pe pieţele financiare globale la începutul anului 2021. Pieţele bursiere sunt în creştere, alături de mărfuri. Slăbiciunea dolarului american susţine metalele preţioase, argintul şi platina remarcându-se cu aprecieri de peste 3%. De asemenea, aurul traversează o perioadă optimistă avansând cu 2% astăzi şi depăşind linia descendentă de trend din zona 1.900 USD”, se arată în raportul XTB România.