Transgaz a finalizat o conductă de 481 km, parte a gazoductului ce ar urma să lege Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria

Lucrările din România au vizat construcţia conductei Podişor–Recaş, de 481 km, şi a trei staţii de comprimare gaze (SC Podisor, SC Bibesti si SC Jupa).

Gazoductul BRUA faza 1 are în prezent intreaga capacitate de transport rezervata pe directia spre Ungaria, prin punctul de interconectare de la Csanadpalota (Ungaria) si tranziteaza gaze naturale care intra din Bulgaria in Romania, prin punctul de interconectare de la Kardam (BG)- Negru Voda1 (RO).

Capacitatea transportata este de 4,6 milioane mc pe zi, ceea ce inseamna un volum anual de 1,68 miliarde metri cubi, respectiv un grad de incarcare a conductei de transport de 96%.

Finalizarea acestor lucrări asigură, pe lângă transferul gazelor către Bulgaria şi Ungaria şi securitatea alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze, precum şi transportul spre pieţele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică.

Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, la cursul actual, incluzand si statiile de turbocompresoare (Podisor, Bibesti, Jupa) este de 783.200 euro; raportat la media perioadei de realizare a proiectului, costul total /km este de 804.800 euro.Fără statiile de turbocompresoare, costul este de 546.500 euro pe km.

”BRUA Faza 1 reprezinta o etapa esentiala in dezvoltarea Sistemului National de Transport gaze naturale. Odata cu punerea lui in functiune, Romania se conecteaza la culoarele regionale de transport si va putea sa-si asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface intr-o masura mai mare cererea existenta pe piata interna si va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate si securitate energetica pentru consumatorul roman. In acelasi timp, BRUA Faza 1 inseamna si o cale de acces la pietele europene pentru potentiala productie de gaze naturale extrase de tara noastra din Marea Neagra.”, se arată în anunţul Transgaz.

Transgaz are 3,2 miliarde de lei capitalizare şi este controlată în proporţie de 58,5% de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului.

De la începutul anului, acţiunile TGN înregistrează o depreciere de 3,71%, pe fondul unor tranzacţii de 138 mil. lei, arată datele BVB.