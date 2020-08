Turcii se vor folosi opt ani de zăcămintele de gaz descoperite recent în Marea Neagră. România deţine doar 26% din cantitatea descoperită de turci

Mai multe ţări au descoperit de-a lungul timpului gaz în Marea Neagră. Turcia a descoperit recent 320 de miliarde de metri cubi. Adică de aproape patru ori mai mult decât descoperirile României.

Turcii consumă aproximativ 40 de miliarde de metri cubi pe an, ceea ce înseamnă că aceste resurse le vor ajunge vreo opt ani.

Expertul în energie, Ionuţ Purică, spune că este o descoperire mare, însă nu suficientă pentru o ţară ca Turcia.

„Ucraina a găsit gaz în Marea Neagră. Rusia poate să spună că a găsit gaz. Noi am găsit, de asemenea, gaz, zăcăminte de gaz în Marea Neagră. Noi consumăm circa 14-16 miliarde de metri cubi pe an. Descoperirea e destul de serioasă. Ceea ce am găsit noi în Marea Neagră până acum definitiv, adică sigur, sunt vreo 84 de miliarde de metri cubi.”, a explicat Ionuţ Purică.

Potrivit preşedintelui Turciei, nava de explorare Fatih a descoperit un zăcământ de 320 de miliarde de metri cubi de gaz în Marea Neagră. Zăcământul va începe să fie exploatat în anul 2023.