UE vrea să reducă emisiile de CO2 de la autoturisme cu 37,5% până în 2030 / Industria auto consideră obiectivul nerealist şi prea restrictiv

"Am ajuns la un compromis privind reducerea emisiilor autoturismelor (cu 37,5%), şi vehiculelor utilitare (cu 31%) până în 2030", a anunţat comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Cañete, într-un mesaj postat pe Twitter.

"Cu aceste obiective ambiţioase, Europa arată din nou cum se pot transforma în fapte #ParisAgremeent (pactul global privind schimbările climatice) şi #COP24 (summitul privind schimbările climatice de la Katowice din 2018)", adăugat oficialul european.

Another deal!! This time on #CO2cars. We reached a compromise to cut emissions from cars (by 37.5%) and vans (by 31%) by 2030. With these ambitious targets, Europe is once again showing how to turn the #ParisAgremeent and #COP24 into action. pic.twitter.com/26HNfcHQiY