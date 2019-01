Un gigant european şi-a păstrat prima poziţie în topul vânzărilor auto din 2018

Volkswagen şi-a păstrat prima poziţie în topul vânzărilor auto din 2018, pentru al cincilea an la rând, dar alianţa Renault-Nissan-Mitusbishi ar fi ocupat primul loc dacă fabricantul german nu ar fi inclus şi camioanele.

Renault SA, Nissan Motor Co Ltd and Mitsubishi Motors Corp au vândut anul trecut 10,76 milioane de unităţi, incluzând vehicule comerciale uşoare, şi nu vinde camioane. Nissan a vândut 5,56 milioane vehicule, cu 2,8% sub anul precedent, Mitsubishi are un plus de 18%, la 1,22 milioane unităţi vândute, iar Renault a vândut 3,88 milioane unităţi, cu 3,2% mai multe decât în 2017.

Volkswagen a livrat 10,83 milioane unităţi (+0,9%) incluzând camioanele MAN şi Scania (fără camioane, livrările scad la 10,6 milioane unităţi).

Toyota se află pe locul trei, cu 10,59 milioane vehicule , incluzând Toyota, lexus, Daihatsu şi divizia de camioane Hino Motors.

Constructorii de automobile încearcă să îşi sporească volumele de vânzări în contextul nevoilor de a reduce costurile de producţie, dar şi de a dezvolta noile generaţii de vehicule electrice sau autonome.

