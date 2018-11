Un gigant italian furnizează oţelul care se va folosi pentru podul suspendat de la Brăila

Grupul italian Fincantieri, prin subsidiara Fincantieri Infrastructure, a anunţat, joi, că va furniza puntea de oţel pentru podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, care, odată terminat, va fi cel mai lung din ţară şi al treilea din Europa după lungimea segmentului central.

Valoarea contractului pentru Fincantieri se ridică la aproximativ 70 de milioane de euro şi ar putea creşte dacă Grupului îi vor fi încredinţate şi alte lucrări care acum sunt în proces de negociere, potrivit unui comunicat de presă transmis joi de companie.

Podul va fi construit pe Dunăre, la doar 8 km de Brăila, unde se află şantierul Vard, deţinut de Fincantieri Group. Compania va angaja în jur de 200 de oameni pentru construirea şi asamblarea celor 79 de blocuri ale punţii de oţel, care cântăresc în total 20.000 de tone.

Lucrările şi activităţile de inginerie se vor desfăşura în Valeggio sul Mincio (Verona), în fostul sediul al Cordioli & C. care a fost recent achiziţionat de Fincantieri Infrastructure.

„Când vor începe lucrările, în iunie 2019, acesta va fi cel mai lung pod suspendat aflat în construcţie din lume. Cu o lungime totalã de 1.975 de metri şi deschiderea principală de 1.120 de metri, podul reprezintă o construcţie de importanţă strategică pentru ţară, fiind co-finanţat de Uniunea Europeană”, se subliniază în comunicatul de presă citat.

Potrivit comenzii, Fincantieri Infrastructure va furniza puntea de oţel asocierii formate din Astaldi S.p.A. şi IHI Infrastructure Systems CO.LTD, căreia Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) i-a încredinţat contractul. Acest joint venture se va ocupa de proiectare şi de ansamblul de construcţii.

Lucrările vor dura aproximativ 24 de luni. IHI Infrastructure este o subsidiară a IHI Corporation, grup listat pe Bursa din Tokyo, care în 2017 a avut o cifră de afaceri de aproximativ 12 miliarde de euro.

„Graţie acestui contract, Fincantieri Infrastructure va fi prima companie italiană ce va lua parte la construirea unui pod suspendat de asemenea dimensiuni. (...) Am demarat deja discuţii interesante pentru a evalua o posibilă colaborare pe care cele două companii ale noastre ar putea-o dezvolta cu IHI Corporation, o multinaţională din Japonia care este lider mondial în proiectare şi construire de poduri suspendate”, a declarat Giuseppe Bono, CEO al Fincantieri.

Înfiinţat acum peste 230 de ani, Fincantieri a construit peste 7.000 de nave, are peste 8.400 de angajaţi şi o reţea de furnizori care are aproape 50.000 de angajaţi. Grupul are 20 de şantiere navale pe 4 continente, cu peste 19.000 de angajaţi.

