Un mare proiect imobiliar din Bucureşti, fără autorizaţie de construire. Neregulile erau ascunse chiar de angajaţi ai Primăriei

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a aflat că unul dintre marile proiecte imobiliare aflate în derulare nu are autorizaţie de construire. Mai grav chiar, petiţiile care semnalau încălcarea legii ar fi fost făcute pierdute chiar de angajaţii Primăriei. Ca urmare Ciucu a ordonat o anchetă.

„Sectorul 6 nu este un sat fără câini. Am primit petiţii care îmi semnalau că acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vânzări, nu are şi autorizaţie de construire. Am luat Poliţia Locală cu mine şi m-am dus sa verific. Nu are. Dar are posibili complici la serviciul de urbanism al primăriei, pentru că petiţiile, în loc să fie direcţionate către poliţia locală si alte instituţii abilitate, erau direcţionate către... firma care s-a apucat să construiască ilegal. Noaptea minţii. Urmează o anchetă”, a anunţat primarul Ciprian Ciucu.

În funcţie de rezultatele anchetei, Primăria va decide ce măsuri trebuie să fie luate în acest caz.