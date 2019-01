Un nou hotel în Bucureşti. Adrian Adam, director general pentru hotelul Courtyard by Marriott din Pipera

Grupul Apex Alliance din Lituania, care deţine hotelul Hilton Garden Inn din centrul vechi al Capitalei, l-a recrutat pe Adrian Adam general manager pentru hotelul Courtyard by Marriott din Bucureşti, care urmează să fie deschis în trimestrul trei al anului.

Grupul Apex Alliance din Lituania, care deţine hotelul Hilton Garden Inn din centrul vechi al Capitalei, l-a recrutat pe Adrian Adam general manager pentru hotelul Courtyard by Marriott din Bucureşti, care urmează să fie deschis în trimestrul trei al anului.



Cu o experienţă de peste 20 de ani în industria hotelieră, Adrian Adam a lucrat pentru lanţurile Crowne, Hilton şi Radisson Blu, unde a coordonat echipele de vânzări, revenue, marketing & PR şi operaţiuni.



Noul hotel Courtyard by Marriott va fi amplasat la intersecţia bulevardelor Dimitrie Pompeiu şi Barbu Văcărescu, pe terenul fostului service Sama (sector 2, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 2A), potrivit datelor disponibile. Unitatea va avea 259 de camere, 9 săli de conferinţe cu o suprafaţă totală de 495 metri pătraţi, un magazin non-stop, sală de fitness şi parcare proprie. Hotelul va dispune, de asemenea, de un restaurant - Solt Dining – cu un meniu premium casual, inspirat de bucătăria nordică.





Hotelul Courtyard by Marriott nu este singurul care urmează să fie deschis de grupul Apex Alliance. Grupul are în plan investiţii de 90 de milioane de euro pentru a construi patru hoteluri în Bucureşti până la jumătatea lui 2020. Hotelurile ce urmează să fie deschise sunt Courtyard by Marriott (259 de camere), Moxy by Marriott (în centrul vechi al Bucureştiului, 119 camere.), Hilton Garden Inn (la aeroportul Henri Coandă de lângă Bucureşti, 204 camere) şi Autograph by Marriott (centrul vechi din Bucureşti, 214 camere)“.

Grupul deţine deja Hilton Garden Inn, deschis în decembrie 2017 în centrul vechi al Capitalei. Compania îşi va derula astfel investiţiile în hoteluri sub brandurile giganţilor hotelieri Marriott International şi Hilton World Wide, ambele grupuri fiind deja prezente local şi cu alte unităţi. Grupul vizează extinderea şi în Vilnius, Kaunas (Lituania) sau în Riga (Letonia).





Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.