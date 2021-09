Uniunea Europeană solicită companiei Volkswagen să plătească despăgubiri tuturor clienţilor din statele membre care au fost afectaţi de „Dieselgate”

Clienţii din Uniunea Europeană care au achiziţionat autovehicule Volkswagen diesel cu dispozitive de păcălire a testelor de noxe sunt eligibili pentru a primi despăgubiri din partea constructorului de maşini.

Comisarul european pentru justiţie, Didier Reynders, a precizat „toţi consumatorii din UE trebuie trataţi în mod echitabil şi fără diferenţe”.

