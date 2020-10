Unul dintre cele mai utilizate antibiotice în pandemie în ţările UE va fi livrat de producătorul român Antibiotice Iaşi

Producătorul român Antibiotice Iaşi a câştigat o licitaţie organizată de Comisia Europeană pentru asigurarea stocurilor necesare pentru al doilea val al pandemiei şi va livra, în interval de 12 luni, 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, unul dintre cele mai utilizate antibiotice în tratamentul infecţiilor asociate Covid19.

“Cred că fiecare dintre noi trebuie să facă ceea ce ştie mai bine. Antibiotice pune la dispoziţia Europei un produs strategic de maximă importanţă pentru tratamentul infecţiilor asociate COVID-19. Am adjudecat licitaţia cu un preţ de bun simţ, de 1.19 euro/flacon, oferind ţărilor europene accesul la acest produs. Amoxicilina cu clavulanat este unul dintre cele mai valoroase medicamente pentru combaterea infecţiilor bacteriene şi nu numai”, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iaşi.

El a precizat că livrările se vor efectua având în vedere în primul rând acoperirea nevoii de medicamente antiinfecţioase pentru pacienţii din România.

Amoxicilina cu acid clavulanic, alături de piperaciclina cu tazobactam, reprezintă principalele produse recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în tratamentul antiinfecţios.

Câştigarea licitaţiei a presupus obţinerea unui punctaj maxim prin îndeplinirea cumulativă a patru condiţii esenţiale: calitate, termen valabilitate, preţ, rapiditate/promtitudine în livrare.

Antibiotice este singura companie farmaceutică din România care deţine un flux de producţie pentru pulberi sterile injectabile, primul produs fiind fabricat în 1955. Produs de peste 30 de ani, acest antibiotic de generaţie superioară este vândut de Antibiotice Iaşi în spitalele din România, Marea Britanie, Vietnam, Ungaria, Lituania, Irak, Yemen.

Compania a făcut la începutul lunii iulie primele livrări pentru cele două medicamente antiinfecţioase injectabile folosite în tratamentul asociativ al COVID-19, destinate spitalelor din Marea Britanie şi SUA.

În 2019, producătorul de medicamente a înregistrat o cifră de afaceri de 390 milioane lei, un plus de aproape 7% faţă de anul anterior, când a obţinut afaceri de 365 milioane lei. Antibiotice Iaşi are 359 mil. lei capitalizare, iar compania este deţinută majoritar de statul român, prin Ministerul Sănătăţii, care are 53% din acţiuni, în timp ce SIF Oltenia deţine 18,9% din capitalul social.