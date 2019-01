UPDATE: Cum motivează o mare companie din industria alimentară închiderea fabricii de la Timişoara, unde lucrează aproape 400 de oameni/ Control ITM, imediat după anunţ

Nestle România arată că a luat decizia de a închide fabrica din Timişoara „după analize amănunţite şi după implementarea tuturor alternativelor”. 388 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Nestle România, au fost început demersurile pentru închiderea unităţii de producţie din Timişoara până la finalul lunii mai a acestui an.

Astfel, conducerea companiei a informat angajaţii cu privire la intenţia de închidere a fabricii şi a demarat discuţiile cu sindicatul şi angajaţii pentru a găsi soluţii pentru cele 388 de persoane care urmează să fie disponibilizate.

"Închiderea unităţii de producţie din Timişoara este o decizie extrem de dificilă, luată după analize amănunţite şi după implementarea tuturor alternativelor. Pe plan local, Nestlé îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă care trece printr-o perioadă de schimbări rapide, caracterizată de noi tipare de consum şi deficit de muncă, într-un mediu competitiv. Analizăm toate opţiunile pentru a oferi sprijinul necesar colegilor noştri. Prioritatea noastră constă în atenuarea acestei schimbări în raport cu angajaţii noştri”, susţine, în comunicatul citat, Leszek Wacirz, country manager Nestlé România.

Fabrica din Timişoara a fost achiziţionată de Nestlé în anul 2000 şi are o producţie anuală de peste 10.000 tone de dulciuri şi cafea.

Potrivit reprezentanţilor companiei, “pentru a se adapta la contextul în schimbare, Nestlé a căutat o soluţie sustenabilă care să ofere flexibilitatea necesară în producţie pentru toate mărcile sale. Fabricarea produselor Nestlé va continua în alte locaţii în încercarea de a simplifica procesele şi de a funcţiona mai eficient, astfel încât consumatorii să nu fie afectaţi”.

Nestle România a informat că cele 30 de persoane angajate la centrul de servicii financiare al Nestle - Nestlé Regional Cost Competence Centre din Timişoara nu sunt afectate de această decizie şi îşi vor continua activitatea într-o nouă locaţie aflată în centrul oraşului.

”Am iniţiat un amplu proces de consultare cu angajaţii şi cu sindicatul pentru a identifica cele mai bune soluţii prin care putem să ne susţinem oamenii în această perioadă. Explorăm toate căile posibile, de la asistenţă în găsirea de noi locuri de muncă sau în dobândirea abilităţilor necesare în procesul de reangajare şi până la organizarea unor târguri de locuri de muncă în incinta fabricii. Angajaţii care vor fi disponibilizaţi vor beneficia de salarii compensatorii în funcţie de vechimea lor în companie", arată Jackie Avery, director Resurse Umane Nestlé România.

De asemenea, Nestle România „îşi reafirmă angajamentul faţă de piaţa din România, continuând investiţia atât în mărci puternice, cât si în dezvoltarea sustenabilă a activităţii companiei în ansamblu. Nestlé îşi va continua activitatea cu ajutorul echipelor din sediul central din Bucureşti, biroul Regional Cost Competence Centre din Timişoara, şi echipei de vânzări active în întreaga ţară”.

Portofoliul Nestlé Romania cuprinde cereale pentru micul dejun şi batoane de cereale, băuturi calde, divizia Nestlé Professional, dulciuri, îngheţată, produse culinare, produse pentru bebeluşi şi hrană pentru animale. Printre brandurile din portofoliul companiei se numără Joe, Nescafé, Maggi şi Purina.

Control al ITM Timiş la Nestle, după anunţul privind închiderea fabricii

Inspectorii din cadrul ITM Timiş au făcut, vineri, un control la fabrica Nestle din Timişoara, în condiţiile în care compania nu a informat ITM despre intenţia de a închide fabrica din oraş. „Se vor da salarii compensatorii, vor da şi un spor”, au spus inspectorii după control.

Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş, Pavel Kasai, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a fost instituit un control la fabrica Nestle din Timişoara, după ce au apărut informaţii în presă că sala de producţie din oraş se va închide.

Potrivit şefului ITM Timiş, în urma discuţiilor avute cu reprezentanţii companiei, s-a aflat că Nestle ar urma să închidă toate unităţile din România, urmând a fi disponibilizaţi, în total, aproximativ 900 de angajaţi.

“Am instituit un control la compania Nestle. Doi inspectori au fost în control astăzi (n.r. vineri). Ei nu ne-au informat despre intenţia de a închide fabrica din Timişoara, am aflat din presă. Am aflat că se face totul conform legii, oamenii sunt anunţaţi, se vor da salarii compensatorii, vor da şi un spor, acum începe procedura. Luni va veni la sediul ITM Timiş şi o înştiinţare în formă scrisă şi vom vedea exact. Este totul în regulă, se face totul conform contractului colectiv de muncă. Sediul social al acestei societăţi se află la Bucureşti. Aici, la Timişoara este fabrica, sunt 388 de oameni care vor fi disponibilizaţi, dar şi ceilalţi de la Bucureşti, deci cam 900 de oameni. Este o firmă cu patronat elveţian, practic îşi închid activitatea. Întreaga societate din România am înţeles că se închide. Nu ştim de ce, este o strategie a patronatului elveţian, nu ştim ce fac, nu cunoaştem amănunte”, a afirmat Pavel Kasai.

UPDATE: Legat de numărul de angajaţi vizaţi de închiderea fabricii din Timişoara, compania Nestlé face următoarele precizări: „Compania Nestlé doreşte să clarifice aspectele eronate apărute în spaţiul public, în urma declaraţiilor făcute de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş, potrivit cărora ar fi vizaţi 900 de angajaţi ai companiei, atât cei de la fabrica din Timişoara, cât şi cei din Bucureşti. Aceste informaţii nu sunt corecte, iar compania Nestlé reiterează faptul că numărul angajatilor afectaţi de această decizie este de 388. Aproximativ 500 de angajaţi, care îşi desfăşoară activitatea la sediul central al companiei din Bucureşti, în forţa de vânzări şi în cadrul Nestlé Regional Cost Competence Centre din Timişoara – centru de servicii financiare al Nestlé (30 de angajaţi din cei 500), nu sunt vizaţi de această decizie. Compania Nestlé îşi va continua activitatea în România, iar mărcile produse în prezent la fabrica din Timişoara vor fi în continuare disponibile pe piaţa din România”.

