Vânzările unui brand de pantofi românesc, afectate de anularea nunţilor

Ziarul financiar anunţă încă un brand românesc afectat de criza COVID-19. Businessul de pantofi personalizaţi ,,Lumea la picioare” pierde din vânzări din cauza nunţilor anulate pe bandă rulantă.

„Din 15 martie în 15 aprilie, producţia a fost închisă şi artizanii au stat acasă, în siguranţă. Am ales să inactivăm shopul pentru cumpărare, să nu mai preluăm comenzi şi să nu mai insistăm pe comunicări comerciale. Am pierdut o lună de vânzări în vârf de sezon şi un an de vânzări pentru nunţi”, declarat Paula Negrea, fondatoarea brandului, pentru Ziarul Financiar.

Chiar dacă activitatea firmea a fost reluată, cifra de 100.000 de euro la care a ajuns brandul în anul 2019, va doar o amintire în 2020.

Autori: Gabriela Pătrulescu, Miruna Diaconu