VIDEO Reacţia lui Cîţu, după ce a fost anunţat ratingul de ţară: „Perspectiva negativă nu e responsabilitatea acestui Guvern”/ Ministrul nu a spus nimic despre majorarea pensiilor

Ministrul Cîţu a declarat că în luna mai cheltuielile cu investiţiile au ajuns la 13,1 miliarde de lei, „cea mai mare sumă din ultimii 10 ani”. El a precizat că aceasta ar fi secretul pentru creşterea economică în primul trimestru.

Agenţia de rating Standard & Poor's a menţinut acelaşi rating pentru România (BBB-/A-3), precum şi perspectiva negativă asupra economiei, potrivit unui anunţ făcut vineri noaptea. Decizia este importantă pentru că acest rating este unul dintre criteriile luate în calcul de investitorii care vor să investească pe plan local, dar şi pentru finanţatorii externi ai României.

Pe de altă parte, Cîţu nu a făcut declaraţii legate de majorarea pensiilor cu 40%, creştere aşteptată în septembrie. În raportul S&P se arată că o creştere a pensiilor ar reprezenta riscuri semnificative pentru economie.

”Am afirmat ratingul, având în vedere datoria publică şi datoria externă relativ scăzute ale României. Credem că România va avea capacitatea de a absorbi nivelul de deteriorare a economiei pe care îl aşteptăm pentru 2020. (…) Deşi credem că actuala politică fiscală ar putea încuraja deciziile politice de creştere a pensiilor publice în luna septembrie, vedem în continuare riscuri semnificative. Mai exact, peisajul politic şi alegerile din decembrie nu oferă vizibilitate asupra a ceea ce urmează să se întâmple în economie”, se arată în raportul S&P.

Cele mai importante declaraţii ale ministrului Finanţelor, Florin Cîţu:

- Aseară au fost confirmate toate eforturile acestui Guvern din ultimele luni de zile. In contextul în care mai multe ţări au avut schimbări de outlook, Românei i s-a reconfimat ratingul cu acelasi outlook.

- E clar că înca un scenariu a fost demontat aseara. Guvernul a gestionat foarte bine criza de sanatate. Am avut cea mai de succes emisiune de obligatiuni. Increderea in guvern. Am reuşit să convingem investitorii straini. Cresterea economica din primul semestru. Toata lumea e atenta la ce face acest guvern in perioada urmatoare. In continuare acest guvern va gestiona finantele Romaniei precaut si responsabil.

- Toate agentiile de rating au spus foarte clar de unde vine perspectiva negativa. Aceasta persepctiva negativa nu e responsabilitatea acestui guvern. Vom reveni la perspectiva stabilă cât mai curând.

- Aceasta evaluare vine intr-un context de criza economica globala majora. Asa ceva n-am mai vazut in ultima suta de ani. Totusi am reusit sa obtinem acest rating. La inceputul acestei situatii abundau scenariile negative despre Romania. Avem cea mai mare crestere din UE in primul semestru. Romania e sub ceea ce se intampla in restul Europei. Masurile pe care le-am luat toate au dat rezultate. Indicatorii de incredere semnaleaza o revenire in economie. Romania e tara în care încrederea creşte, o încredere pe care noi trebuie sa o sustinem la buget.

Cheltuielile lunii mai

- Există o discuţie despre împrumuturi. Atunci cand ai deficit trebuie să il finanţezi de undeva. Socialiştii nu plăteau facturi. Noi plătim facturile la timp. In primele momente când am venit la putere am eliminat accizele. Trebuie să ne împrumutam pentru a plăti cheltuieli. In luna mai cheltuilelile au fost 8,9 miliarde de lei. In luna mai am ajuns cu cheltuielile de investitii in plina criza la 13,1 miliarde lei. Cea mai mare suma acordata investitii in ultimii 10 ani de zile. Doar prin investiti poti sa cresti.

- Agentia de rating are incredere în acest guvern, Monitorizează situatia pentru urmatoarele luni. Aceste cifre mentin in viata scenariul unei reveniri in V. Economia trece printr-o perioada dificila. Agentia de rating are un scenariu in V si o revenire de aproximativ 4%.

Totodată, analiştii S&P prognozează o scădere economică de 5,5% în 2020 (faţă de prognoza de dinainte criza coronavirusului, de 3,5% creştere economică). Estimarea este mai pesimistă decât cea a Guvernului, care crede că economia va scădea cu 1,9% în 2020.

Ca o primă reacţie, Ciolacu a criticat Guvernul PNL pentru ratingul de ţară: „Cele mai negre previziuni s-au adeverit”.