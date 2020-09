Vin creşterile de salarii. Firmele au bugete de creşteri salariale de 4,7% pentru 2021

Angajaţii români din multinaţionale vor avea parte de creşteri salariale de 4,7% - 4,8% şi în 2021, la fel ca în 2020. Managerii vor avea creşteri mai mici, de 3,8%. O promit angajatorii care participă la studii salariale şi care nu vor să îşi piardă angajaţii valoroşi.

Sunt şi companii care au amânat majorările de salarii ca măsură de precauţie. Este cazul unei firme IT care are 50 de angajaţi şi care a continuat să angajeze şi în primele luni de pandemie.

”Strategia este de amânare. Nu vom anula măririle, asta dacă nu cumva descoperim în octombrie, să zicem că se întâmplă ceva dramatic pe piaţa IT, deci am amânat din primăvară spre sfârşitul anului măririle. Intenţionăm să le menţinem. Dacă lucrurile se menţin aşa, vom avea o mărire destul de ok, un pic peste media pieţei pentru acest sfârşit de an.”, a declarat Georgiana Colţea, manager de resurse umane la o firmă de IT

”Sunt companii sunt puternic afectate şi care au îngheţat orice creşteri, angajări, ba din contra fac reduceri de personal. Sunt companii care au scăderi de business acceptabil, posibil de dus, de 10%, şi sunt comapnii care funcţionează foarte bine sau chiar mai bine, acestea sunt evident, mai puţine”, a declarat Oana Botolan Datki, consultant.