Violeta Luca, Microsoft România: Companiile trebui să folosească tehnologia pentru a cuceri noi pieţe

Companiile ar trebui să fructifice oportunităţile de expansiune pe noi pieţe pe care le oferă tehnologia, dar şi să fie atente la inteligenţa artificială, care va exploda în anii următori şi vor influenţa economia, au declarat reprezentanţii Microsoft la Microsoft Business Summit, la Bucureşti.

69 afişări

„Tehnologia de cloud care este disponibilă astăzi îi permite oricărui start-up să devină un jucător de top la nivel global. Sper că sunteţi familiari cu UiPath, care este o firmă românească, a fost fondată în Bucureşti acum 4-5 ani şi acum este unul dintre liderii, dacă nu chiar cel mai mare jucător de pe piaţa de automatizare a proceselor prin roboţi software. Au printre clienţi 700 dintre cele mai mari firme din lume, au ajuns la peste 1.000 de angajaţi“, a declarat Philippe Rogge, preşedintele Microsoft CEE, citat de Ziarul Financiar.

„Pentru mine aceasta este cealaltă faţetă a transformării digitale - nu trebuie să fii o companie cu tradiţie pentru a vedea ce poate face cloudul pentru tine, iar cu o idee grozavă poţi deveni lider global. Să porneşti la drum din Bucureşti are o serie de avantaje dacă te gândeşti la educaţie, la conectivitatea la internet, aveti multe atuuri aici. Am fost copleşit când am văzut viteza netului din România, medaliile pe care le obţin românii la competiţiile olimpice, nivelul educaţiei în matematică şi tehnologie. Deja aveţi o serie de avantaje, iar dacă exploataţi accesul la cloud, oricine poate deveni un jucător global în business. Ar trebui să fiţi mândri de ceea ce face UiPath şi acest exemplu să inspire mai multe companii din alte industrii să crească şi pe plan extern“, a adăugat reprezentantul Microsoft.

Rogge a atras atenţia asupra oportunităţilor pe care le aduce tehnologia de inteligenţă artificială, susţinând că în opinia sa aceasta va deveni ceva obişnuit. „Eu compar oportunităţile pe care AI le oferă acum cu schimbarea pe care au adus-o aplicaţiile de calcul tabelar în mediul de business în anii ’70. AI este o tehnologie care poate ajunge şi acum în mâinile oricui - studenţi, ingineri, marketeri, ingineri. Este un instrument care va deveni la fel de important în viaţa de zi cu zi ca aplicaţiile Word şi Excel în prezent.“

Companiile trebuie să se digitalizeze dar viteza ar trebui să fie stabilită în funcţie de gradul de pregătire pentru acest proces, a declarat Violeta Luca, noul general manager al Microsoft România, în cadrul evenimentului Microsoft Business Summit 2018 - prima sa apariţie publică de la preluarea mandatului, la începutul acestei săptămâni. „Transformarea este un cuvânt care uneori poate crea frustrări sau teamă pentru că presupune uneori durere sau chiar reduceri înainte ca organizaţiile să obţină beneficiile vizate. Cred în paşii mari transformativi când oamenii şi organizaţiile sunt pregătite de ele dar cred şi în paşi mici, graduali pentru că sincro­nizarea este foarte importantă pentru a avea un proces de transformare de succes“, a declarat în deschiderea discursului său Violeta Luca.

Ea a avertizat că viteza de schimbare din business este una fără precedent, în care companiile nu îşi mai pot permite doar să facă „business as usual“. „Aceste schimbări sunt alimentate de digitizare, de dezintermediere, de inteligenţa artificială, de realitatea augmentată. Ce era odată SF este acum un fapt, susţinut ştiinţific. Să câştigi sau să pierzi - totul se întâmplă acum mai repede ca oricând.“

Companiile din România ar trebui să se folosească de oportunităţile create de tehnologie pentru a se extinde pe plan internaţional şi pentru a cuceri noi pieţe, a adăugat ea. „Eu cred că în economia noastră putem avea un impact mai mare dacă ne scalăm capacitatea pentru a ne extinde în regiune, în afara graniţelor. Aţi auzit de UiPath, dar sunt multe exemple de companii care au folosit tehnologia pentru a se extinde pe plan internaţional.“

Tehnologia ar putea fi utilizată şi pentru a rezolva presiunea generată de lipsa forţei de muncă. „Cred că în fiecare zi vorbesc cu cineva despre criza de forţa de muncă. Un studiu recent al companiei Manpower arăta că 80% dintre companiile din România se confruntă cu această provocare. Cred că problema forţei de muncă a devenit pentru comunitatea de business o provocare şi mai mare decât taxele, dacă vă puteţi imagina acest lucru. Auto­matizarea şi inteligenţa artificială ne pot ajuta să rezolvăm această problemă împreună. Cred că provocările de pe piaţa muncii vor determina transformări necesare în multe companii care se confruntă cu această problemă. Eu cred însă că această provocare poate fi transformată într-o oportunitate“.

Prezent pe scena Microsoft Business Summit, fostul comisar european pentru extindere Gunter Verheugen - o figură familiară la Bucureşti în urmă cu peste zece ani când România îşi negocia intrarea în UE - a atacat nivelul birocraţiei generate de la Bruxelles. „Birocraţia este prea mare, în particular pentru IMM-uri, sunt prea multe reguli. Eu nu am înţeles de ce avem reguli de la Bruxelles pentru o brutărie din Bucureşti. Concurează o brutărie din Bucureşti cu una din Berlin? Eu cred că nu“, a atacat Verheugen construcţia la a cărei dezvoltare a contribuit în urmă cu peste un deceniu. „De ce nu poate o primărie din Bucureşti să se ocupe de acea brutărie. Sunt multe reguli de care nu avem nevoie“.

Verheugen a declarat şi că o problemă majoră pentru start-up-urile din Europa, „care sunt mai importante pentru economie ca giganţii multinaţionali“, o reprezintă accesul foarte dificil la finanţare. „Uitaţi-vă cât de repede se finanţează o idee, un start-up în SUA şi o să vedeţi de ce firmele americane sunt atât de competitive“.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.