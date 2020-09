Virgil Popescu explică de ce plătim cel mai scump gaz din Europa: Piaţa, dezechilibrată de OUG 114

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a explicat, joi seara, de ce românii plătesc cel mai scump gaz din Europa: „Piaţa a fost complet dezechilibrată în momentul apariţiei OUG 114 care practic a plafonat preţul la producător”, a spus Popescu.

Întrebat, joi seara, la B1, de ce românii plătesc cel mai scump gaz din Europa, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus că s-a dezechilibrat piaţa odată cu apariţia OUG 114.

„Piaţa a fost complet dezechilibrată în momentul apariţiei OUG 114 care, practic, a plafonat preţul la producător. Acel 68 de lei, la vremea aceea, era 68 de lei cu mult sub preţul pieţelor regionale, iar preţul la consumatorul casnic şi la consumatorul industrial a rămas cel puţin la acelaşi nivel. La industrial chiar a crescut. Practic, această diferenţă de preţ s-a dus în buzunarul furnizorilor”, a spus Popescu.

Potrivit ministrului, profitul s-a mutat de la producători la furnizori nu numai î privinţa gazelor naturale, ci şi la energia electrică, companiile de stat Hidroelectrica şi Nuclearelectrica fiind afectate.

„A fost o golănie făcută pe faţă de Dragnea şi de PSD la acea vreme. Cred că domnul Vâlcov era creierul, pentru că la acea vreme dumnealui era creierul economic al PSD. O golănie pe care noi, cei care am preluat guvernarea în 4 noiembrie, ne-am asumat că abrogăm şi am abrogat. Am negociat cu Comisia Europeană pentru că acea OUG 114 ne-a adus şi într-un infringement cu Comisia Europeană şi am promis şi ne ţinem de cuvânt: liberalizarea preţului la gaze naturale începând cu data de 1 iulie şi a energiei electrice începând cu 1 ianuarie 2021”, a spus ministrul.

Ministrul Economiei a afirmat că în paralel cu liberalizarea preţului la gaze naturale va exista un program de gaze în aşa fel încât gazul să fie accesibil pentru consumator, „nu numai pentru cei 2 furnizori mari care cumpărau cantitate”.

Virgil Popescu este de părere că întreg sistemul trebuie astfel regândit încât să fie pachete mai mici pentru ca tot consumatorul să poată achiziţiona.

Potrivit ministrului, schimbarea furnizorului nu este obligatorie, iar ceea ce fac acum cei care trimit oferte sunt „golănii”.

„Nu este obligatoriu să schimb acum furnizorul, iar ce fac unii în momentul de faţă, că trimit oferte si spun <semnaţi cu noi că ţinem preţul constant, eventual mai scădem cu 1-2-3 lei>, iar mi se pare o golănie. Nu poti să vii cu acest program în care tu cumperi gazul poate la 30 de lei, deci cu mult sub preţul la care îl cumpărai şi tu menţii preţul către clientul casnic sau către clientul industrial care îţi este captiv, la acelaşi preţ. Ori acest lucru nu se poate întâmpla. O să am o întâlnire cu furnizorii, să le explic că doresc ca reducerea sau cel puţin o parte din reducerea preţului de achiziţie să se regăsească în preţul consumatorului, iar dacă nu, am discutat cu Consiliul Concurenţei şi avem modalitate pe Legea Concurenţei nu îi vom lăsa ca profitul pe care l-ar putea obţine prin diminuarea preţului la gaze iar pe seama producătorilor pentru că tot producătorii vor fi fraieriţi. De data aceasta preţul pieţei este jos şi nu ai ce să îi faci şi ne vom asigura că acea diferenţă de preţ se va găsi în factură”, a explicat Virgil Popescu.