Wizz Air introduce noi zboruri din Cluj. De la ce valoare pornesc preţurile biletelor

Compania aeriană low-cost Wizz Air a lansat, marţi, o nouă rută din Cluj-Napoca, spre Lyon, care va fi operată de două ori pe săptămână, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Wizz Air, compania aeriană sărbătoreşte cea de-a şaptea aeronavă Airbus A320 care se alătură bazei sale din Cluj-Napoca şi lansarea unei noi rute spre Lyon, Franţa.

Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest an.

Începând de marţi, pasagerii companiei au la dispoziţie două zboruri săptămânale pentru a vizita Lyon. Ruta va fi operată în zilele de marţi şi sâmbătă, iar preţurile pornesc de la 109 lei.

”Cea mai nouă destinaţie, Lyon, este un amestec de cultură, gastronomie şi atmosfera romantică a Franţei. Al treilea cel mai mare oraş din ţară oferă atât de multe posibilităţi de petrecere a timpului liber: restaurante autentice, unde turiştii se pot bucura de specialităţile de mâncare deosebite ale lionezilor, pot admira arhitectura specială a clădirilor sau pot face o plimbare relaxantă pe malurile râurilor Ron sau Saône. Popularitatea acestei rute este subliniată de cerere - primul zbor WIZZ spre Lyon a plecat de la Cluj-Napoca cu 120 de pasageri la bord”, se arată în comunicatul citat.

În primele zece luni ale acestui an, Wizz Air a transportat peste 7 milioane de pasageri pe rutele sale cu preţuri reduse către şi dinspre România, ceea ce reprezintă o creştere de 13% de la an la an.

