XTB: 2021 va fi un an optimist pe pieţele bursiere. Se ajustează piaţa maşinilor electrice?

„Pieţele bursiere sunt foarte vulnerabile la o corecţie adâncă în T1 2021, mai ales acele simboluri care au câştigat mult în perioada de pandemie. Spre exemplu, acţiunile din zona digitală au crescut foarte mult anul acesta, precum Amazon, Zoom, chiar şi Microsoft. Tranziţia de la a investi în câştigătorii pandemiei la a investi în pierzătorii pandemiei se va produce iniţial foarte lent şi la un moment dat foarte rapid şi, totodată, se va face şi o ajustare a acţiunilor. În plus, cred că atenţia investitorilor va trebui să fie focusată pe datoria publică de care va depinde modul în care investitorii vor trata acţiunilor, obligaţiunile, materiile prime şi alte instrumente complexe, poate chiar şi monedele virtuale. Totodată, cu puţin înainte de momentul în care vom ieşi din perioada aceasta întunecată, sfârşit de primăvară şi început de vară, probabil că pentru pieţe nu va fi o perioadă foarte bună”, îşi explică Claudiu Cazacu opinia privind evoluţia în linii generale a pieţelor bursiere.

La rândul său, Ovidiu Susan este de părere că 2021 va fi un an optimist. „Atât timp cât băncile centrale şi guvernele vor finanţa economiile aşa cum o fac în prezent cred că pieţele vor continua să crească. Vom avea diverse ajustări, însă nu văd să mai experimentăm corecţii majore, cum am văzut în primăvara acestui an. Chiar dacă există îngrijorări din partea unor investitori că, în prezent, experimentăm o bulă, cred că ar trebui să fim îngrijoraţi atunci când vom vedea inflaţie, acesta fiind primul semn major de alerta. Vorbim de o inflaţie de circa 3-4% în SUA care ar forţa FED-ul să crească dobânzile”, spune Ovidiu Susan.

Vorbind de bule şi preţuri considerate a fi ‚umflate’, analistul XTB este de părere că sectorul automobilelor electrice s-ar afla într-o asemenea situaţie. „Ceea ce mă preocupă realmente este ceea ce vedem în sectorul producătorilor de automobile electrice, o supra-evaluare, multe dintre aceste firme fiind de fapt în pierdere de mulţi ani. Am putea vorbi despre o bulă în formare pe baza unor aşteptări prea optimiste ale investitorilor. Autovehiculele electrice listate pe burse sunt evaluate la de vreo 10 ori mai mult decât industria tradiţională acum ceea ce nu prea se leagă. În acest context, cred că sunt şanse de peste 50% ca Tesla să aibă ajustări puternice în martie 2021, potenţial mai devreme, în a doua jumătate a lunii ianuarie sau februarie”, explică Claudiu Cazacu.

Făcând o comparaţie între bursa locală şi cea europeană, Ovidiu Susan a exprimat opinia potrivit căreia anumite companii de pe bursa locală ar avea şanse de a performa mai bine decât DAX. „Nu ştiu însă dacă indicele BET va performa mai bine decât DAX. Însă, în mod clar, pe BVB sunt multe companii mult mai ieftine decât cele din SUA.”

„Cred că bursa locală are şanse să depăşească DAX anul viitor, ca performanţă. Într-un mediu de dobânzi foarte scăzute goana după dividend va fi mai mare pentru că va face capitalul să se mişte acolo unde găseşte randamente. Cu atât mai mult pe fondul posibilităţii ca MSCI să încadreze Romania la pieţe emergente”, a spus, la rândul său, analistul XTB România.

Trecând la piaţa chineză, aceasta este insuficient deţinută de investitori şi insuficient curtată, spune Cazacu. „Anumite titluri de acolo pot fi interesante. Plus, să nu uităm că piaţa chineză a trecut mult mai bine prin pandemie decât Europa de Vest sau SUA. Pe de altă parte, pentru giganţii din IT riscurile vin din reglementare care ar putea scădea mult profitabilitatea acestora. Astfel, într-un orizont de un an, sunt şanse ca Alibaba să performeze mai bine decât Amazon, dar greu de spus cu certitudine.”

O perspectivă nouă şi interesantă de investiţii vizează şi sectorul bancar european, care potrivit lui Ovidiu Susan are potenţial de creştere anul viitor, întrucât în ultimii ani a fost într-o zonă de uitare. „Pe de altă parte, Bitcoin, cea mai vizibilă monedă virtuală începe să muşte serios din statutul de safe-heaven a aurului. Nu ştiu dacă este de bun augur sau nu. Este o realitate”, spune Susan, la care Cazacu adaugă: „piaţa este extrem de volatilă pe termen scurt, însă Bitcoin şi următoarele 2-3 monede cele mai lichide ar putea avea un an bun. Posibil să crească mai bine decât aurul. Dar rămâne de văzut”.