ZF: Rata pentru un apartament cu 2 camere a ajuns la mai puţin de 50% din salariul mediu net

Rata lunară pentru achiziţia unui apartament cu două camere în Bucureşti a ajuns la mai puţin de 50% din valoarea salariului mediu net pe economie la nivelul lunii martie a acestui an, faţă de 251% la nivelul lunii ianuarie din 2008, la apogeul boomului economic, potrivit calculelor ZF şi datelor SVN România, Credit & Financial Solutions.

La începutul anului 2008, un apartment cu două camere în Capitală de 50 mp utili costa în medie 130.000 de euro, iar rata lunară pentru acesta era de 826 de euro, în timp ce salariul mediu era de numai 329 de euro - astfel, era nevoie de salariul aproape complet a trei adulţi pentru a plăti rata unui apartament cu două camere din Bucureşti.

„Rata medie pentru cumpărarea unui apartament nou în Bucureşti a coborât, pentru prima oară în istoria recentă, la sub 50% din salariul mediu net. Este cel mai bun moment pentru accesarea unui credit din ultimii ani, ţinând cont de procentul pe care rata îl deţine din salariu. Practic, ponderea ratei s-a înjumătăţit în ultimii şase ani, de la 97% în 2014 la sub 49% în prezent, şi e de peste cinci ori mai mică comparativ cu procentul deţinut în 2008", a spus Cătălin Marin, managing partner SVN Romania, Credit & Financial Solution.

Avansul minim solicitat pe segmentul ipotecar este de 15%, o treime dintre solicitaţi optând însă pentru avansuri mai ridicate, de până la 50%. „Estimăm că dobânzile vor continua să scadă în perioada următoare, atât ca urmare a reducerii IRCC cât şi ca urmare a faptului că instituţiile finanţatoare îşi vor reduce marjele proprii. Lichiditatea din piaţă este bună iar băncile doresc să acorde finanţări, existând o competiţie reală în acest sens. Dobânda medie pentru creditele ipotecare acordate în 2020 în Bucureşti a fost de 5,26%, potrivit datelor SVN, în scădere de la 5,90% în 2019 - iar 2021 a debutat cu o reducere până la nivelul mediu de 4,83%. Estimăm că ponderea finanţărilor prin Prima Casă / Noua Casă s-a redus la aproximativ 25% din totalul creditelor acordate penru achiziţionarea de locuinţe”, a spus Cătălin Marin.