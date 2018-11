Lansat în 1998, Ziarul Financiar apărea în ediţie print, cu 50 de ştiri de business. Acum, Ziarul Financiar scrie zilnic peste 200 de ştiri de business care sunt distribuite către cititorii săi prin multiple canale: print, zf.ro, ZFCorporate.ro, ZFEnglish.com, live.zf.ro.

Adrian Sârbu, fondatorul MEDIAFAX GROUP şi al Ziarului Financiar, a afirmat, vineri, în contextul aniversării a 20 de ani de la apariţia Ziarului Financiară, că plănuieşte dezvoltarea unei televiziuni digitale.

„În ceea ce ne priveşte nu mă simt suficient împlinit şi mulţumit de ceea ce am dat societăţii, sponsorilor mei şi ai noştri care sunteţi dumneavoastră. Ca să putem creşte, va trebui să existăm sub forma unei companii media complete”, a afirmat Adrian Sârbu, în cadrul conferinţei „Ce am făcut în ultimii 20 de ani?”, organizată de Ziarul Financiar (ZF), la Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, în aceste condiţii, pentru a se dezvolta, trustul plănuieşte dezvoltarea unei televiziuni digitale.

„Evident, nu televiziunea tabloidă la care nu vă uitaţi. Nu cred că este cineva din sala aceasta care consumă mai mult de câteva minute pe zi la televiziunea de tip clasic, dar vorbim de un univers audio-vizual pe care-l numim televiziune. Ziarul Financiar, că îi spunem ziar sau îi spunem altfel, va evolua într-acolo. Deci, comunitatea noastră vă va fi şi mai aproape, şi mai insistentă şi, sper, mai entertainent, în următorii ani. Aceasta este un pariu pe care-l aduc astăzi după 20 de ani de existenţă neîntreruptă şi activitate reuşită a colegilor şi dumneavoastră”, a mai spus Sârbu.

Cotidianul economic „Ziarul Financiar” a fost lansat la data de 16 noiembrie 1998, în cadrul unui eveniment care a fost găzduit, de asemenea, de BNR.

Adrian Sârbu: Astăzi, puterea României este administrată de oameni incapabili să administreze funciar

Rememorând cei 20 de la înfiinţarea Ziarului Financiar (ZF), Adrian Sârbu, fondatorul MEDIAFAX GROUP, i-a îndemnat, vineri, pe oamenii din business să se gândească foarte serios că România are nevoie de ei şi să de implice în administrarea ţării.



„Cea mai mare greşeală pe care am făcut-o în ultimii 30 de ani, şi nu trebuie a ne feri a recunoaşte, este nu ne-am implicat în administrarea puterii din România. Am abandonat-o crezând că, natural, ca în alte societăţi, această relaţie între operatorii puterii împărţiţi ca într-o democraţie, în diverse grupuri aflate în armonie, va funcţiona şi la noi. N-a funcţionat. Astăzi, puterea României este administrată de oameni incapabili să administreze funciar. Unu, nu ştiu – nu este niciun fel de insultă, este mai degrabă o critică majoră pe care mi-o adresez şi ne-o adresăm (n.red. - comunităţii de business). Doi, n-au nicio motivaţie”, a susţinut Adrian Sârbu, în cadrul conferinţei „Ce am făcut în ultimii 20 de ani?”, organizată de Ziarul Financiar (ZF), la Banca Naţională a României (BNR), cu ocazia aniversării a 20 de ani de la primul număr al acestui cotidian.

Iar ceea ce poate face elita şi comunitatea de afaceri pentru România se învârte în jurul cuvântului capitalism şi capital, potrivit fondatorului MEDIAFAX.

„Ce putem face pentru România este să o capitalizăm, administrând mai bine capitalul pe care-l avem şi evident să fim pregătiţi pentru tot ceea ce înseamnă provocările viitorului. Va însemna asta că noua tehnologie, blockchain, va obliga Banca Naţională să îşi împartă aurul în goldchain şi să îl distribuie fiecărui cetăţean al României şi eventual nişte ghiuluri cu semnătura Guvernatorului? Nu ştiu. Va însemna asta că viitorii capitalişti ai României vor fi deţinători de zero capital, în afară de propriile persoane? N-aş vrea să se întâmple asta. Mi-aş dori ca această ţară să fie administrată de singurii oameni care sunt îndreptăţiţi să o administreze şi sunt îndreptăţiţi să îi administreze capitalul fix şi uman. Aceştia sunt capitaliştii României”, a punctat Adrian Sârbu.

În acest context, fondatorul MEDIAFAX a subliniat că, de fapt, capitalul României se iroseşte, nu îl iau străinii - „nu cred în chestia aceasta”.

„Capitalul României nu se maximizează. Poate v-am scos din sărite suficient, în sensul că va trebui să ne gândim la asta. Ne place sau nu viitorul există. Ne vom întreba şi peste un an, şi peste cinci, şi peste zece, de ce România nu este acolo unde ne-am dorit acum 20 de ani. Sigur este bine, dar nu este unde trebuia să fie. Nu contează că operăm într-o structură de capitalism clasic sau capitalism asiatic, nu contează. Contează că acest capital al României nu îl administrăm şi nu îl maximizăm. V-aş ruga să vă gândiţi foarte serios la chestiunea aceasta”, a completat Sârbu.

În plus, a precizat că puterea în România, şi în orice ţară capitalistă, o exercită oamenii capabili, responsabili şi cu fapte în urmă. „Pentru asta, ne obligă viaţa, ne obligă copiii, cât or mai sta prin ţara asta – nu contează dacă sunt aici, la Londra sau New York, tot români trebuie să fie – să ne gândim la acest viitor, un viitor care ne aşteaptă, pe care noi nu-l aşteptăm, pentru că ne place să trăim în prezent, mai ales când trăim bine, şi un viitor care ne oblige”, a punctat Sârbu.

Fondatorul ZF a subliniat că, în ultimii 20 de ani, chiar dacă nu este „un Ştefan Gheorghiu capitalismului românesc”, Ziarul Financiar a devenit „o rezervă de cadre pentru multe instituţii din România”.

În acest context, mulţumindu-i Guvernatorului BNR, fondatorul ZF a numit BNR „cel mai important capitalist al României”, puctând că linia de dezvoltare a instituţiei a fost impusă de Guvernator.

„Ne place, nu ne place, viitorul există, chiar dacă nu ne place să ne gândim la el. Acum 20 de ani, ce doream, ce imaginam, ce visam – poate cuvântul visam nu este cel mai potrivit – şi unde eram. Eram într-o Românie decapitalizată. De-atunci şi până acum, un lucru pozitiv este că România s-a capitalizat sau, cel puţin, în acest loc unde ne aflăm (n.red. – la sediul BNR), această instituţie este cea mai bine capitalizată instituţie din România. Asta se datorează politicii promovată de Guvernatorul băncii, pe care nu ezit şi nu mă opresc în al lăuda în sensul cel mai profund şi al elogia”, a mai spus Adrian Sârbu.

Fondatorul MEDIAFAX a subliniat că, acum 20 de ani, credea că de la Banca Naţională, va fi condusă România, aşa cum se întâmplă şi în Europa, şi în lume.

„Din păcate, nu este aşa. Trebuie să recunoaştem şi să ne întrebăm de ce nu este aşa. De ce ideologia oricărei societăţi capitaliste, care pleacă din acest loc nu stăpâneşte astăzi România. Astăzi, România este condusă din diverse câmpuri şi păduri, în modul în care este condusă şi acest lucru nu este în regulă şi ni se datorează şi nouă, nu nouă celor de aici (n.red. – de la aniversarea Ziarului Financiar, care a avut loc la BNR), ci întregii comunităţi de business, câtă ne-am constituit în România”, a precizat Adrian Sârbu.

Ziarul Financiar, la 20 de ani: „A rămas ziarul generaţiilor de antreprenori cu care a trăit revoluţii”

De-a lungul celor 20 ani, Ziarul Financiar a fost aproape de cei mai importanţi oameni ai mediului de afaceri, de cei mai mari jucători din economie, de cei care formează comunitatea de business din România. Nu doar a scris despre oamenii care contează, dar a şi trăit schimbările aduse sau trăite de ei.

A fost în acelaşi timp un martor al evoluţiei mentalităţilor clasei manageriale şi a antreprenorilor. A surprins în fiecare moment tendinţele şi schimbarea exigenţelor şi valorilor la nivel naţional. Aşa a reuşit să îşi revendice poziţia de cel mai puternic ziar de business din România.

Fondatorul şi proprietarul Ziarului Financiar, Adrian Sârbu, spune: "Ziarul Financiar a fost un copil norocos, născut după revoluţie din dragostea romantică pentru democraţie şi capitalism. Erau ani în care încercam să le învăţ pe amândouă, trăindu-le.

Am crezut în norocul lui de când l-am creat, aşa cum am crezut în mine.Renăscusem din comunism şi trăiam viaţa fără vârstă de la 20 de ani printre compatrioţii mei, pierduţi în capitalism.

Gândeam liber şi mă jucam în fiecare zi, vedeam oportunităţi şi făceam lucruri nemaifăcute, dar aşteptate. Vedeam România puternică şi europeană, condusă de elite profesionale şi antreprenoriale. Şi credeam în acel prezent continuu.

Un prezent în care descopeream că totul este business. Un prezent în care Ziarul Financiar a apărut firesc, aşteptat de o clasă antreprenorială şi managerială care-şi căuta identitatea şi validarea.

S-a născut matur, nu era timp de copilărie. Şi-a spus ziar şi a rămas ziarul generaţiilor de antreprenori şi manageri români cu care a trăit revoluţii şi crize, învăţând democraţia şi capitalismul din mers.

Îşi spune ziar, dar este azi şi site, comunitate socială, creator de evenimente şi istorie live şi televizată. Cu modestia celui care vede şi ştie, a crescut bogat în ipostaze, experienţe şi prieteni.

Am crescut şi eu cu el, fericit, la 20 de ani. Admirându-l. La fel şi pe creatorii lui din fiecare zi, de 20 de ani.

O viaţă fără vârstă, în acest prezent continuu, în care renaştem cu fiecare oportunitate, revoluţie sau criză.

Norocoşi că ştim şi putem."

