COMENTARIU Adrian Onciu: Exclusiv! Simularea primei zile de şcoală în condiţii de pandemie

Sună clopoţelul. Copii, profesori şi părinţi cu măşti şi viziere aşteaptă cuminţi în curtea şcolii, la distanţă regulamentară. Foarte puţini au încăput pe terenul de sport. Ceilalţi sunt dispersaţi din doi în doi metri pe trotuarele şi aleile din împrejurimi, până la intrarea în staţia de metrou. Urmăresc pe telefoanele mobile festivitatea de deschidere a anului şcolar transmisă în direct pe paginile de Facebook ale Primăriei, Poliţiei, Ministerului Sănătăţii şi Spitalului Matei Balş.

Patru ambulanţe SMURD şi două izolete staţionează în zonă încă de la prima oră. Aşa, preventiv. Pentru orice eventualitate. Doamna ministru Anisie, complet echipată în combinezon anti-Covid, încearcă fără succes să spună ceva la microfon. Apoi realizează că trebuie să-şi dea jos casca de protecţie.

— Dragi părinţi, dragi elevi, stimaţi profesori, începem astăzi noul an şcolar în condiţii deosebite. Îi mulţumim postului de televiziune Gigi24 TV că este, ca de obicei, alături de noi... Voi trece direct la subiect. Vreau să fac un anunţ foarte important: avem pepsiglas în loc de lapte şi corn!

Doctorul şcolii, Anton Fauchi, îi dă un brânci amical în loc de aplauze. Îi smulge microfonul zâmbind şi ia cuvântul sub privirile uluite ale asistenţei.

— 1,2... 1,2,3... se aude? Deci totul este sub control. Şcoala noastră a fost dezinfectată, deparazitată şi devirusată de jos până sus. Copiii se află aici în deplină siguranţă, vă spun cu mâna pe inimă... Şi acum aş vrea să vă transmit mesajul ministrului Sănătăţii cu prilejul noului an şcolar. Citez: ”Dragi elevi, suntem pe un platou cu două sau trei cocoaşe. Dacă scăpăm cu bine şi alegerile locale se vor desfăşura fără incidente majore, atunci putem închide imediat şcolile şi deschide tabletele cumpărate de guvernul Orban. Vă doresc mult succes!”. Am încheiat citatul.

Directoarea, o blondă de 42 de ani căreia combinezonul anti-Covid îi vine ca turnat, începe să aplaude frenetic. Nimeni nu o imită. Copiii se uită unii la alţii şi pufnesc pe sub măşti.

Preotul de cartier îi binecuvântează pe cei prezenţi, cu sutana trasă peste echipamentul de protecţie.

— Doamne ajută să avem baftă, să ne ocolească virusul ucigaş. Căci aşa cum ne învaţă Sfânta Scriptură, mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre Cel Fără De Mască în împărăţia lui Dumnezeu. Dragi copii, iubiţi credincioşi, vă aştept la biserică să ne rugăm împreună pentru examenele care vor veni. Căci doar printr-o adevărată minune veţi reuşi să ieşiţi din şcoală altceva decât nişte analfabeţi funcţionali. Doamne ajută!

Directoarea profită de moment ca să închidă scurta festivitate.

— Haideţi acum, toţi copiii să intre în şcoală. Pe rând, vă rog. Treceţi prin tunelul de dezinfectare cu păstrarea distanţei... Rog paznicul să intervină. Nu vă îmbulziţi, se filmează pentru Gigi TV!

Elevii clasei a IV-a B se aşează în bănci cu măştile pe figură. Sunt primii douăzeci în ordine alfabetică, din totalul de 40 înscrişi în catalog. Ceilalţi urmăresc orele de acasă, pe tabletă, telefon sau calculator.

Doamna învăţătoare poartă şi vizieră peste mască. Îşi dezinfectează bine mâinile înainte de a scrie la tablă, cu markerul, ”Bine aţi revenit, dragi elevi! La mulţi ani fără pandemie!”. Apoi simte că nu mai are aer, se sufocă. Se scurge uşor pe lângă catedră şi rămâne nemişcată, întinsă la podea, cu faţa-n sus şi ochii larg deschişi. Unii copii ţipă, alţii chicotesc ca la şedinţele de partid în care se discută despre racolarea primarilor PSD. ”Gata, am scăpat de şcoală! Hai acasă!” exclamă Ionel, un brunet simpatic din banca a treia.

Colega din spatele lui scoate telefonul mobil şi sună la 112. Îmbrăcaţi în combinezoane, brancardierii din curtea şcolii dau năvală imediat în clasă. O ridică pe sus pe doamna învăţătoare şi dispar cu ea în doi timpi şi trei mişcări. Copiii îşi scot măştile şi încep să se joace. Se îmbrâncesc, râd, ţipă, se iau la harţă, se fugăresc ca în vremurile bune.

Ionel are o idee. Flutură ceva deasupra capului.

— Băi, gata, linişte! Fiţi atenţi, pun la bătaie ăştia 10 lei. Cine sună la 112 şi spune că directoarea are Covid-19 primeşte banii pe loc.

Bianca, aceeaşi colegă din spatele lui Ionel, apelează 112. Vorbeşte rar şi apăsat. O imită pe maică-sa atunci când vine obosită de la serviciu, îşi aprinde Kent-ul şi cere sticla de bere de la frigider. La finalul convorbirii Bianca îşi primeşte banii. Apoi toţi copiii se caţără la geam să vadă urmarea.

Doi brancardieri din altă ambulanţă o scot din şcoală pe directoare, pe la intrarea pentru elevi. Femeia se zbate puternic şi ţipă, pare posedată. Dă din mâini şi din picioare. I-au pus pe cap cagulă neagră, ca la trupele de intervenţie rapidă.

— Daţi-mi drumul, ajutor! Poliţia! Să vină Poliţia! Nu sunt bolnavă, ajutoooor!

În clasa a IV-a B copiii se distrează copios. Se sparg de râs.

— Gata, am scăpat şi de directoare!

— Ce facem, băi, mai stăm aici ca proştii sau plecăm? întreabă roşcatul din prima bancă, ciufulit şi plictisit. Vreau să joc Fortnite, ce dracu'!

Întrebarea rămâne suspendată în aer, pentru că uşa clasei se deschide din nou. Îşi face apariţia tanti Saveta, femeia de serviciu. Trânteşte pe catedră găleata şi mopul, îşi trage masca sub bărbie, se aşează pe scaun şi deschide catalogul.

Copiii rămân ca la dentist. Tanti Saveta îşi pune pe nas ochelarii de citit.

— Ia să vedem prezenţa... Astăzi facem împreună nişte matematică şi română. S-a înţeles?

Puţin speriaţi, elevii clasei a IV-a B dau din cap că da. Încă nu le vine să creadă. Limba română cu femeia de serviciu?! Matematică?!!! Ej nebun?!

Îşi pun din nou măştile, însă tanti Saveta le face semn să renunţe.

— Copii, avem în şcoală o situaţie. Toţi profesorii împreună cu doamna directoare e internaţi la spital, are Covid-19. Am rămas pe baricade decât eu, colega Maricela de pe etajul 1, magazionerul, administratorul, ofiţerul de contrainformaţii medicale şi portarul... Ăştia suntem, o mână de profesionişti. La ora de sport vine tanti Maricela, care vă arată podul din picioare. La istorie vă explică nea Costică, portarul. Vă spune el despre cum a început circu' ăsta cu pandemia şi cine este principalii vinovaţi.

Ionel ridică două degete.

— Mă scuzaţi, pot să vă întreb ceva?

— Zi-i, puiule.

— Dacă tata nu mă primeşte acasă că am Covid, la noapte pot să dorm sub scară?

— Sub scară?!

— Da. Acolo unde ţineţi mătura, găleata şi mopu'... Măcar până trece pandemia, vă rog eu frumos!

p.s. Copiii, părinţii şi profesorii încă nu ştiu cum se vor desfăşura orele. Guvernul Orban a pasat răspunderea autorităţilor locale, iar ultimii se gândesc profund de unde să cumpere avantajos şi fără licitaţie biocide, măşti de protecţie, ”pepsiglas” şi tuneluri de dezinfectare.