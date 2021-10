COMENTARIU Adrian Onciu: Cum a pus batista pe ţambal Ursula von der Leyen în dosarul exploziei preţului la energie

Cartelul celor 13 state membre OPEC, dar şi alţi producători importanţi, stabilesc preţul petrolului teoretic în funcţie de cerere şi ofertă. Practic, însă, nu o dată am asistat la creşteri sau scăderi artificiale ale cotaţiei barilului, prin inundarea pieţei cu petrol (supraproducţie) sau dimpotrivă, prin închiderea robinetului (subproducţie). O ofertă mare conduce, de obicei, la un preţ mic.

Situaţia se prezintă identic în cazul gazelor naturale. Iar Uniunea Europeană rămâne strâns legată, la acest capitol, de Rusia. ”Uitaţi de independenţa faţă de Rusia, aceasta nu se va întâmpla niciodată”, a punctat premierul ceh Andrej Babis, la ultimul summit al Consiliului European. Babis i-a îndemnat pe liderii statelor UE să urmeze exemplul Ungariei şi să încheie contracte pe termen lung cu Rusia, la un preţ avantajos. Însă Ursula von der Leyen s-a opus cu tărie, pretinzând că astfel de contracte ar constitui o frână în calea eforturilor UE de a combate schimbările climatice. Ar fi o piedică uriaşă în calea Green Deal. Iar aşa ceva este inadmisibil.

Pe lângă speculaţiile exportatorilor (perfect explicabile în contextul dat), facturile populaţiei la energie vor fi bine umflate şi de explozia preţului la certificatele de carbon. La nivel mondial, veniturile generate din taxele pe CO2 au ajuns la 56,8 miliarde dolari în 2020, faţă de 48 miliarde dolari în 2019, potrivit calculelor efectuate de ONG-ul francez Institute for Climate Economics (I4CE). Aceşti bani reprezintă aportul direct al populaţiei la mega-proiectul de mediu Green Deal.

Să fim limpezi: trecerea la industria verde se face cu banii noştri, ai tuturor, printre altele prin suprataxarea energiei. Bineînţeles, nimeni nu ne-a întrebat dacă suntem dispuşi să strângem cureaua chiar atât de tare, dar asta este o altă discuţie.

Interpelat recent în Comisia parlamentară de anchetă privind preţurile energiei, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a pus punctul pe i. Preţul energiei este influenţat de politica de mediu a Uniunii Europene, care i-a obligat pe toţi producătorii de energie electrică pe bază de cărbune şi gaze să plătească certificate de dioxid de carbon. ”La electricitate intervine politica de mediu a Uniunii Europene, care constă în plata certificatului de CO2. Acum câţiva ani era cinci euro pe certificat, în timpul pandemiei era de 20 euro, iar acum este de 60 de euro şi se aşteaptă să ajungă la 100 de euro“, a explicat Chiriţoiu.

Aparent, creşterile spectaculoase la energie i-a luat prin surprindere pe politicienii de la Bruxelles. Cei mai mulţi au ridicat din umeri, au pus totul pe seama ”cererii care depăşeşte oferta” sau, şi mai convenabil, a presupuselor jocuri de culise instrumentate de Rusia. Nici un cuvânt despre Green Deal, cu excepţia notabilă a premierului Viktor Orban - printre puţinii lideri europeni capabili să sublinieze derapajele şi politicile falimentare puse în scenă de Bruxelles. Înaintea summitului, Viktor Orban a cerut Comisiei să retragă şi să regândească complet iniţiativa ”Fit for 55”, adică pachetul de măsuri menite să reducă emisiile de CO2 cu 55% până în anul 2030, faţă de nivelul din 1990. Şeful guvernului de la Budapesta a descris acest plan drept o ”fantezie utopică” ce are ca efect direct creşterea preţurilor energiei în Europa. Chiar dacă şi alţi lideri sunt perfect conştienţi că Orban are dreptate, niciunul nu a avut curajul de a spune lucrurilor pe nume. Nici măcar premierul polonez Morawiecki, înclinat să arunce totul în cârca Kremlinului, din motive binecunoscute.

Prezent la reuniunea Consiliului European, Klaus Iohannis a cerut cu jumătate de gură (ştiind perfect că nu are sorţi de izbândă) ca energia nucleară şi gazele naturale să fie finanţabile cu bani de la Bruxelles. Preşedintele nostru nu a uitat să sublinieze că în România familiile vulnerabile vor putea beneficia de unele compensări ale facturilor. Şi de amânări ale plăţii acestora. Ca şi cum peste 6 luni românii fără posibilităţi materiale vor da lovitura la bursă. Sau îşi vor vinde economiile în bitcoini şi vor scăpa, brusc, de datorii. La fel de mare a rămas bătaia de joc şi în cazul aşa-ziselor compensări ale facturilor la gaze, cu condiţia nedepăşirii plafonului de 1.200 de metri cubi pe perioada rece. Cu alte cuvinte, statul va subvenţiona o mică parte din creşterea fulminantă a preţului la gaze, dar doar pentru cetăţenii care consumă foarte puţin. Adică cei care vor răbda de frig în locuinţe. Vulnerabilii. Neimunizaţii împotriva virusului energetic. Ceilalţi, din clasa de mijloc (sau ce-o mai rămâne din ea după pandemie), îşi vor permite cu brio să suporte orice creşteri de preţ.

Dacă în cazul vaccinării în masă preşedintele Ursula von der Leyen a găsit rapid o soluţie la nivelul Uniunii Europene, în afacerea Green Deal versus Creşterea Energiei şefa Comisiei Europene a pasat problema pe umerii fiecărui stat. A aruncat pisica moartă în curţilor celor 27 de membri. Fiecare se descurcă după cum îl duce capul (sau, mai degrabă, după posibilităţi). De pildă Franţa, cu ochii la alegerile prezidenţiale din 2022, le oferă cetăţenilor cu venituri lunare mai mici de 2.000 de euro câte un bonus de 100 de euro cash. Pomana preşedintelui Macron, denumită pompos ”indemnizaţie de inflaţie”, se ridică la suma totală de 3,8 miliarde de euro. Un mizilic, nu-i aşa? Dovadă că guvernul francez a decis, în plus, plafonarea preţului la gaze pe întreg anul 2022.

Aşadar, la Consiliul European de la Bruxelles problema exploziei preţului la energie (şi implicit la o serie întreagă de bunuri şi servicii) a rămas în coadă de peşte. Ţări precum Spania, Italia, Polonia, Ungaria şi Grecia s-au zbătut inutil. Acestea au propus achiziţii comune de gaze naturale la nivelul UE, pentru formarea unei rezerve strategice, precum şi decuplarea preţurilor la electricitate de costul gazelor naturale utilizate în producerea electricităţii. Ideea a fost respinsă de majoritatea celorlalte state membre, retincente faţă de adoptarea unor măsuri radicale (care, nu-i aşa, ar fi pus în pericol bunul mers al proiectului de suflet al UE, aka Green Deal).

Fantezia utopică Green Deal, manifestată prin luarea unor măsuri accelerate de protecţie a mediului într-un timp extrem de scurt, indiferent de costuri, începe să facă victime cu mult înainte de aşa-zisa Apocalipsă climatică. Ca de obicei în perioade de criză, statele bogate din UE vor suferi cel mai puţin. Nu trebuie să fii chiar filantropul George Soros ca să-ţi dai seama că Germania va primi gaze la un preţ preferenţial prin Nordstream 2. lar asta în timp ce chinezii îşi vor freca mâinile, bucuroşi că au comenzi de turbine eoliene, panouri solare şi baterii de maşini pentru următorii 500 de ani. Şi bucuroşi că nimeni nu-i va deranja să folosească în continuare cât cărbune şi petrol vor avea nevoie ca să producă energie (murdară, ce-i drept) la un preţ accesibil.

Practic, vom salva planeta pe bucăţi. Europa şi Statele Unite până în 2050, Rusia şi Africa până în 2100 şi, în fine, China şi Coreea de Nord până în 2200, când activista Greta Thunberg va împlini venerabila vârstă de 197 de ani şi pământenii vor respira aer curat, fără pic de CO2, oriunde s-ar afla.