COMENTARIU Adrian Onciu: Globaliştii de la CNN şi The Guardian fabrică fake-news-uri pe bandă rulantă, cu o singură ţintă

Mass-media liberală (în frunte cu CNN) nu ratează niciun prilej pentru a le aminti americanilor cât de norocoşi sunt că Trump a plecat de la Casa Albă. Administraţia Biden reprezintă visul oricărui cetăţean onest, dornic să-şi vadă ţara repusă pe traseul curentului globalist, de factură neomarxistă.

Şi ca să le întărească americanilor sentimentul că au votat corect în noiembrie 2020 (iar europenilor că au scăpat de un pericol iminent), jurnaliştii afiliaţi mişcării globaliste continuă să detoneze aşa-zise bombe de presă – în realitate, adevărate fake-news-uri ambalate în aşa fel încât să aibă un minim iz de credibilitate în ochii publicului neavizat.

Una dintre cele mai facile metode de a compromite imaginea unui politician este de a-i atribui remarci pe care în realitate niciodată nu le-a rostit. În sprijinul gravelor acuzaţii lansate de mass-media (cu uşurinţa lansării la apă a unui colac cu răţuşcă) nu există alte probe în afară de presupuse mărturii ale unor foşti oficiali din cadrul administraţiei Trump. Lipsesc cu desăvârşire înregistrările audio-video, documentele oficiale sau stenogramele capabile să confirme, măcar parţial, alegaţiile respectivelor pseudo-surse.

Jurnalismul profesionist, bazat pe probe concludente, a fost înlocuit de jurnalismul urechist, profund viciat, ghidat exclusiv de repere ideologice şi profesat doar din dorinţa uriaşă de compromitere cu orice preţ a adversarilor politici.

În cazul lui Trump, pentru că anchetele de presă ar fi avut nevoie de dovezi palpabile, de necontestat, pretinsele dezvăluiri s-au produs prin intermediul unor apariţii editoriale. De pildă volumul ”Frankly, We Did Win This Election” (”Sincer, am câştigat aceste alegeri”), scris de Michael Bender, jurnalist la The Wall Street Journal, pretinde că face lumină asupra unor aspecte controversate din timpul administraţiei Trump. Liderul republicanilor şi-ar fi exprimat admiraţia faţă de Adolf Hitler într-un turneu în Europa din 2018, cu ocazia marcării a 100 de ani de la Primul Război Mondial. Fostul preşedinte SUA i-ar fi spus şefului său de cabinet de atunci, John Kelly: ”Ei bine, Hitler a făcut multe lucruri bune”. Imediat după publicarea cărţii, citatul a stârnit valuri în presă, fiind preluat ca atare, pe prima pagină a mii de publicaţii din întreaga lume.

Bineînţeles, nu trebuie decât să-l credem pe cuvânt pe ex-consilierul Kelly. Aşa cum, de altfel, i-am acordat credit total şi starletei porno Stormy Daniels, care a pretins că Trump i-ar fi închis gura cu 100 de mii de dolari.

Acelaşi volum scris de Bender acreditează ideea că Donald Trump ar fi cerut, nici mai mult, nici mai puţin decât ”execuţia” unui angajat din cadrul administraţiei. Acesta ar fi dezvăluit presei informaţii despre prezenţa preşedintelui în buncărul de la Casa Albă. Trump ar fi ajuns în buncăr în timpul protestelor BLM de după moartea afro-americanului George Floyd. Pe atunci şef de personal la Casa Albă, Mark Meadows ar fi încercat să-l calmeze pe preşedinte, extrem de furios din pricina scurgerii de informaţii.

Ca şi în cazul presupusei simpatii faţă de Hitler, opinia publică nu are decât să-l creadă pe cuvânt pe autorul cărţii. Din moment ce este jurnalist, probabil că deţine şi alte dovezi, în afară de invocatele declaraţii ale unor foşti consilieri prezidenţiali.

O altă carte, publicată de doi jurnalişti de la Washington Post şi intitulată ”Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History”, descrie un episod în care fostul preşedinte american s-a interesat dacă bolnavii de Covid-19 care vin din Asia ar putea fi carantinaţi la baza militară de la Guantanamo (folosită în trecut pentru detenţia unor terorişti). Episodul cu pricina s-ar fi derulat la o reuniune în sala de criză a Casei Albe cu responsabili de nivel înalt, potrivit autorilor cărţii, Yasmeen Abutaleb şi Damian Paletta.

Bineînţeles, opinia publică a fost oripilată de titlurile apărute ulterior în mass-media, gen ”Donald Trump s-ar fi interesat la începuturile pandemiei dacă bolnavii de Covid-19 pot fi duşi la Guantanamo”. Nimeni nu şi-a pus problema dacă jurnaliştii de la Washington Post fabulează ei înşişi sau doar se bazează pe nişte fabulaţii ale unor ”responsabili de nivel înalt”. Însă ştampila a rămas: Trump este nebun! Feriţi-vă!

Un alt volum aflat în curs de apariţie, ”I Alone Can Fix It”, scris de jurnalişti premiaţi de Pulitzer (potrivit CNN), descrie cum Mark Milley, şeful Statului Major al armatei americane şi alţi generali din cadrul Pentagonului au discutat un plan de a demisiona dacă ar fi primit ordine ilegale sau periculoase din partea lui Trump. Generalul Milley bănuia că Trump pregăteşte o lovitură de stat. ”Ei pot să încerce, dar nu vor reuşi”, le-ar fi spus Milley adjuncţilor săi, conform autorilor cărţii. ”Nu poţi să faci asta (n. red. - o lovitură de stat) fără armată. Nu poţi să faci asta fără CIA şi fără FBI. Noi suntem cei care avem armele”, a adăugat Milley, care între altele îl acuză pe Trump că ar fi intenţionat să atace Iranul pentru a bloca validarea victoriei lui Joe Biden. După acelaşi calapod destul de străveziu, mass-media a preluat fără rezerve ”dezvăluirile” marca CNN din volumul aflat încă la tipografie: ”Liderii armatei SUA se temeau că Donald Trump va încerca o lovitură de stat”. Acuzaţii extrem de grave, cu probe practic inexistente. La fel de solide ca un castel de nisip. Dar, încă o dată, rămâne ideea de bază: Trump era pregătit să dea foc Americii. E clar, omul nu-i întreg la minte!

Sigur că acuzaţiile la adresa fostului preşedinte nu puteau evita legătura evidentă cu Rusia. Mai precis, cu preşedintele Putin. Un recent articol de ”investigaţie” al reputatei publicaţii The Guardian pretinde că serviciile de informaţii ruseşti, coordonate direct de Vladimir Putin, ar fi stabilit într-o şedinţă secretă (cum altfel?!) din ianuarie 2016 modalităţile concrete de intervenţie în Statele Unite, în scopul propulsării lui Trump la Casa Albă. ”Cele trei agenţii de spionaj din Rusia au primit ordin să găsească modalităţi practice de a-l sprijini pe Trump, printr-un decret care pare să poarte semnătura lui Putin”, precizează jurnaliştii britanici de la The Guardian, cu oarecare reţinere, fără să prezinte alte dovezi în afara unor aşa-zise facsimile scrise în ruseşte, la fel de autentice ca o bancnotă de 100 de euro cu figura lui Florin Cîţu.

Dacă The Guardian a avut o sursă de informaţii atât de valoroasă la nivelul celor trei agenţii de spionaj din Rusia, este de-a dreptul uluitor cum de au compromis-o doar pentru a scoate în evidenţă că Trump a fost (şi continuă să rămână) preferatul Moscovei.

Documentele consultate de The Guardian prezintă, absolut întâmplător, şi o scurtă evaluare psihologică a lui Trump, descris de serviciile ruseşti ca fiind un ”individ impulsiv, instabil mental şi dezechilibrat care suferă de un complex de inferioritate”. Nu există nicio îndoială că întâlnirea din ianuarie 2016 a avut loc şi că a fost convocată în interiorul Kremlinului, se arată în ancheta jurnalistică, atât de minuţios pregătită încât ne dezvăluie şi o fotografie de la faţa locului, cu Putin în capul mesei, flancat de primul ministru Dmitri Medvedev, ministrul de externe Serghei Lavrov, apoi Serghei Şoigu - ministrul Apărării responsabil cu GRU, Mihail Fradkov - şeful de atunci al serviciului rus de informaţii externe SVR şi Alexandr Bortnikov - şeful agenţiei de spionaj FSB.

Unul dintre aceştia cu siguranţă a sunat la redacţia The Guardian şi a cerut un număr de fax, pentru a transmite documentele compromiţătoare, Top Secret.

Pentru presa din România, întreaga afacere a primit un titlu elocvent, care nu mai necesită alte comentarii: ”Documentul care confirmă complotul lui Putin pentru instalarea lui Trump la Casa Albă”. Cu alte cuvinte, alegătorii americani ar fi nişte papagali fără prea mult discernământ, care s-au lăsat duşi de nas de spionii şi de trolii lui Putin. Au votat un nebun. Noroc că ”cealaltă Americă” s-a trezit la timp şi l-a propulsat pe Biden la Casa Albă, pe ultima sută de metri.

Însă spaima există. Spaima că Trump va reveni. Aşa că toate însăilările gazetăreşti de mai sus (şi multele care vor urma) au, într-adevăr, un sens. Inclusiv arestarea lui Allen Weisselberg, directorul financiar al Organizaţiei Trump.

Democraţii şi aliaţii lor (fie că vorbim despre mass-media, Deep State, ONG-uri gen BLM sau filantropi din Silicon Valley) vor face orice efort posibil pentru a-l împiedica pe Donald Trump să preia, din nou, puterea. Şi asta indiferent de consecinţe - apropo de cum a evoluat pandemia.