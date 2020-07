COMENTARIU Adrian Onciu: Guvernanţii ştiu că pandemia este un fake, pentru că se comportă ca atare

Scurtă punere în temă. Spitalele încă blocate de asimptomatici le dau apă la moară autorităţilor. Paturile sunt ocupate. Pericolul n-a trecut, iar drept consecinţă medicii vor decide cine rămâne în viaţă şi cine nu. În calitatea sa bipolară (un sfert medic şi trei sferturi politician), Raed Arafat ne oferă pe tavă exemple de inconştienţi fără mască, în general tineri induşi în eroare de manipulările ordinare ale unor cetăţeni cu discernământ diminuat. În acelaşi timp poliţiştii fac razii şi dau amenzi cu nemiluita. Luată în balon pe bună dreptate, presa panicardă (susţinută de pomenile guvernamentale) a schimbat de curând tactica. Mai nou fiecare ştire Covid-19 e însoţită de declaraţiile îngrijorătoare ale unor doctori aflaţi în prima linie. ”Dacă pe mine nu mă credeţi, ascultaţi-i pe ei” ne transmite ţâfnos Raed Arafat, eroul luptei cu teroristul nevăzut.

Şi totuşi discrepanţa este uluitoare. Pe cât se străduie politicienii să fie foarte convingători, pe atât creşte neîncrederea cetăţenilor. CEVA li se pare forţat, nenatural, chiar straniu. În ciuda avertismentelor repetate şi a jurnalelor de ştiri pline de morţi, ei SIMT o nepotrivire, o neconcordanţă. Simt, nu doar văd, citesc sau aud. Vorbim despre românii (deloc puţini) care mai degrabă preferă să meargă pe mâna instinctului, a percepţiei şi propriei judecăţi, dincolo de perspectiva fluturată de Arafat, de a sfârşi pe patul unui spital.

A-i blama pe aceşti cetăţeni pentru delict de opinie şi răspândirea bolilor contagioase în condiţiile în care înseşi autorităţile se comportă identic (însă departe de ochii publicului) arată un grad maxim de ipocrizie.

Au fost cel puţin trei episoade notorii menite să sape la temelia credibilităţii guvernanţilor şi să le dea apă la moară aşa-zişilor partizani ai nesupunerii civice. De fiecare dată preşedintele ţării, în calitate de garant al respectării legilor (şi principal promotor al Apocalipsei Covid) s-a remarcat prin absenţă. În loc să înfiereze practicile camarazilor săi, Klaus Iohannis a preferat să tacă. A dat de înţeles că acceptă cu seninătate bătaia de joc la adresa românilor care au crezut şi încă mai cred în toată această mascaradă.

Ne amintim cu uşurinţă primul episod de la Palatul Victoria, cu paranghelia organizată de premierul Ludovic Orban. Miniştrii au încălcat regulile drastice instituite de tripleta Vela-Arafat-Rafila cu dezinvoltura combinatorilor de alba-neagra de pe podul londonez Westminster. În final Orban a plătit amenda extrem de degajat, ca şi cum ar fi fost vorba despre traversarea străzii prin loc nepermis, în timp ce Iohannis şi-a pus mâna la ochi, aparent ruşinat (de parcă ar fi văzut-o pe Angela Merkel la braţ cu Donald Trump).

Al doilea episod, desfăşurat în plină campanie de conştientizare în legătură cu pericolul relaxării premature, l-a avut în prim-plan pe europarlamentarul Rareş Bogdan. În ciuda evidenţei, amicul preşedintelui a reacţionat ca într-un show TV de proastă calitate. S-a victimizat aruncând vina pe ”forţe oculte” trimise să-i compromită munca titanică de la Bruxelles, în folosul milioanelor de români. Din nou, Klaus Iohannis s-a mulţumit doar să ridice din sprâncene, probabil mirat că nimeni nu i-a făcut vreo poză când şuşotea fără mască, aplecat la urechea aghiotantei SPP.

În fine, cel mai recent episod de bătaie de joc la adresa lui Raed Arafat i-a avut în prim-plan pe ministrul Costel Alexe şi pe primarul Iaşului, Mihai Chirica. Circa 100 de liberali s-au adunat într-un cort de pe malul lacului Aroneanu fără să respecte condiţiile de distanţare socială şi purtare a măştii. Cum era de aşteptat, protagoniştii au negat evidenţa printr-un comunicat sec, pe pagina de Facebook a partidului. Până la publicarea materialului de faţă preşedintele Iohannis încă nu apucase să protesteze vehement, după bunul obicei.

Cu alte cuvinte, îţi trebuie o doză mare de tupeu să spui că românii vor fi triaţi de medici în drum spre cimitir când colegii tăi sunt primii care încalcă legea. Sunt primii care nu cred o iotă din restricţiile impuse de guvern. Sunt primii care se simt protejaţi de lipsa de reacţie a preşedintelui.

La sfârşit, după ce tragem linie şi adunăm, s-ar putea să constatăm că sacrificiile au fost în zadar. Deja traversăm o criză nemaîntâlnită în ultimii 100 de ani, după estimările ministrului Florin Cîţu. Dacă tot va urma o prăbuşire abisală, măcar să pretindem că am salvat nişte vieţi. Că a meritat cu vârf şi îndesat. Însă nici măcar atât n-o să putem.

Guvernul Orban şi preşedintele Iohannis or să dea vina pe noi, ăştia inconştienţii, care în loc să ne ascundem fără măşti prin Palatul Victoria, prin boscheţi, restaurante şi corturi, am decis să ne trăim viaţa la lumina zilei. Mai riscant, ce-i drept, aflaţi în permanenţă sub tirul nemilos al comisarilor Apocalipsei Covid, dar măcar fără pic de ipocrizie.