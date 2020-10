Raed Arafat îi aşteaptă la spital pe protestarii din Piaţa Victoriei în particular şi pe românii care nu cred în guvernul Orban, în general. Din nefericire în ultima ipostază sistemul sanitar s-ar prăbuşi complet, întrucât vorbim de milioane de cetăţeni care şi-au pierdut încrederea în acest guvern (chiar dacă n-au apucat să protesteze în stradă).



Masa de oameni nemulţumiţi că guvernul Orban se joacă de-a pandemia a fost redusă la ”câteva zeci de debusolaţi” printr-un procedeu clasic de manipulare. Acestor contestatari li s-a lipit pe frunte, simplu şi elegant, eticheta de negaţionişti ai existenţei Covid-19, promotori ai teoriilor conspiraţiei de tip 5G şi Bill Gates, habotnici, vectori interesaţi ai propagandei de la Moscova. Cu alte cuvinte, cetăţeni dezaxaţi, cu fluturi în cap.



Cel mai simplu din punctul de vedere al autorităţilor este să-i împarţi pe români în categorii aflate la extreme şi pe urmă să tragi concluzii convenabile. Adică fie avem de-a face cu oameni foarte speriaţi (după avalanşa de ştiri apocaliptice), dispuşi să poarte câte trei măşti odată şi să nu mai scoată nasul din casă până la semnalul lui Arafat, fie vedem cetăţeni complet inconştienţi, incapabili să priceapă că virusul există şi provoacă victime. Între cele două categorii guvernaţii pretind că s-a creat un mare vid. Un vid foarte satisfăcător dacă priveşti din balconul de la Palatul Victoria.



Reducerea la absurd a întregii poveşti prin raportarea exclusiv la cele două extreme îi dă apă la moară lui Ludovic Orban. Îi oferă instrumentele necesare pentru a ignora complet opiniile a milioane de români care consideră că lupta cu pandemia s-a transformat într-o mare farsă. O farsă condusă de aşa-zisul Grup de Comunicare Strategică, specializat în cenzurarea şi trunchierea ”strategică” a informaţiilor, în manipularea cifrelor potrivit intereselor de moment ale guvernului. În folosirea presei îngenuncheate cu scopul menţinerii atmosferei apocaliptice şi pedepsirii populaţiei (prin vânarea infractorilor fără mască şi fără respect pentru cei din jur).



Fenomenul s-a văzut de la mare distanţă cu prilejul încercării guvernului de a trece prin parlament legea carantinei fără dezbateri, pe principiul ”mai întâi votaţi, pe urmă comentaţi”. Băieţii veseli cu conexiuni la Cotroceni au pus la punct planul în doi paşi. Mai întâi au pregătit terenul cu noi recorduri de infectaţi (prin intermediul Grupului de Comunicare Strategică), au ameninţat cu starea de urgenţă, au relansat campania mass-media de înspăimântare a populaţiei şi în final l-au chemat pe Iohannis din vacanţă pentru a trage concluzia. Preşedintele a jucat (fals, ca de obicei) rolul anchetatorului bun, după ce guvernul şi presa pregătiseră terenul în calitate de anchetatori răi. Ca printr-o adevărată vrajă, Iohannis a constatat dintr-odată că PSD a devenit un partid frecventabil. Cu o singură condiţie: să voteze legea carantinei la foc automat.



Ceea ce s-a şi întâmplat la nivelul Camerei Deputaţilor, cu un Marcel Ciolacu aparent surprins de gesturile prietenoase ale preşedintelui.



Ulterior social-democraţii şi-au dat seama că ceva e putred în Danemarca şi au luat legea la puricat, realizând în ultimul ceas că-i vorba de ceva mult prea important pentru a fi tratat atât de superficial.



Sigur, lucrurile s-au complicat pentru Palatul Victoria. „Parcă cineva vrea să crească numărul de cazuri, parcă cineva vrea să arate că acest guvern nu-şi face treaba”, a pretins senin Ludovic Orban, arătând cu degetul spre Opoziţie, şi nu spre Grupul de Comunicare Strategică, singurul responsabil de creşterea statistică a numărului de infectaţi după decizia de a mări substanţial numărul de teste.



Un lucru devine limpede ca lumina zilei. Diferenţa dintre „ţinem situaţia sub control” şi „suntem în pragul dezastrului” este dată de voinţa guvernului de a jongla cu numărul de teste efectuate zilnic. Experţii americani spun că până la 40% dintre persoanele infectate cu COVID-19 sunt asimptomatice. Aşadar putem presupune fără a greşi prea tare că numărul de „pozitivi” raportaţi de Grupul de Comunicare Strategică este mult mai mic decât cel real. Şi că dacă am testa la fel de intens ca Statele Unite am avea, în sfârşit, imaginea de care se fereşte Ludovic Orban atunci când nu are nevoie de ea.



Pandemia declarată de OMS urmează un tipar dinainte stabilit. Tăvălugul Covid-19 nu s-a oprit. Ar fi fost absurd să le cerem lui Iohannis şi lui Orban să iasă din front, să se comporte eventual ca autorităţile din Suedia sau Belarus. Liderii României sunt prea neînsemnaţi la nivel european, prea lipsiţi de anvergură pentru a conta în vreun fel pe complicată masă de şah a pandemiei. Orban şi Iohannis au aceeaşi libertate de mişcare ca doi sclavi puşi să tragă la galere.



Să nu ne iluzionăm că vreodată ar putea să ridice vocea altundeva decât pe o terasă din Bucureşti unde chelnerul întârzie să le aducă halba de bere.