COMENTARIU Adrian Onciu: Linşajul domnului Puiu. Cristi Puiu

Filmul ”Moartea domnului Lăzărescu” regizat de Cristi Puiu şi premiat la Cannes povesteşte într-o cheie tragi-comică cazul unui pensionar bolnav, pasat de la un spital la altul de medici nepăsători, plini de cinism şi lipsiţi de omenie (da, există şi altfel de eroi).

La 15 ani distanţă, acelaşi regizor trece din spatele camerei direct pe scenă, în calitate de protagonist al filmului de scurtmetraj ”Linşajul domnului Puiu”. E vorba tot despre o comedie neagră, regizată de data asta de unul dintre cei mai cunoscuţi critici de film, CTP.

Sinopsisul pare inspirat din lungmetrajele de propagandă comunistă, la finalul cărora duşmanii partidului erau judecaţi pe repede-nainte, condamnaţi şi trimişi la reeducare, la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Pe scurt, în plină pandemie Covid domnu' Puiu participă în calitate de regizor la un festival de profil, să-i zicem TIFF. Acolo este invitat să ţină un mic discurs înainte de proiecţia filmului său. Prezentatorul îl roagă să-şi pună masca, deşi domnu' Puiu se află la mare distanţă de public, iar organizatorii festivalului îi lăsaseră libertatea de a alege. Lucru perfect normal. Nu reprezenta un pericol pentru nimeni, oricum ar fi ales.

Protagonistul nostru refuză masca. În continuare explică şi de ce: ”De mâine, am înţeles, la Cluj se poartă mască în aer liber. Ok, îmi pare rău pentru dumneavoastră, este un film de 200 de minute. Să staţi cu masca pe faţă să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman”.

Dacă rolul domnului Puiu s-ar fi terminat aici, totul ar fi fost OK. Nu s-ar fi sesizat absolut nimeni. Doar că discursul a continuat cu un atac ”inadmisibil” la adresa guvernului. Un semnal de alarmă faţă de dictatura sanitară care înfloreşte zi de zi, ceas de ceas. ”Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe nişte vite. Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil”, a opinat domnu' Puiu, în aplauzele unor ”hominizi cretini sau ticăloşi” (după aprecierea cunoscutului critic de film).

Povestea atinge punctul culminant la doar câteva cadre distanţă, când în acelaşi decor nocturn personajul principal îndeamnă publicul (fără pic de jenă!) la răsturnarea regimului, pur şi simplu: ”(…) Cred că absolut orice abuz trebuie amendat. Şi dacă n-o faceţi dumneavoastră, prin vot de data asta, n-o face nimeni”.

Wow! Asta da replică memorabilă, bună de pus în ramă, pe peretele oricărui propagandist al actualei Puteri. Mă întreb ce suflet de român dedicat guvernului Orban nu ar fi vibrat profund la auzul unui astfel de îndemn revoluţionar.

Cum ar fi, spre exemplu, CTP. Fără să stea prea mult pe gânduri, cunoscutul critic de film a desfiinţat prestaţia protagonistului, coborând-o la nivelul unui figurant din pelicule de categoria C, cu buget redus. ”Domnu' Puiu a făcut o măgărie agitatorică menită să-i promoveze filmul. Dacă n-aş lua în considerare această posibilitate, ar trebui să îl consider pe domnul Puiu de-a dreptul idiot! (…) Ar trebui să alătur şi calificativul nesimţit la ceea ce a făcut domnul Puiu”, a punctat apăsat criticul CTP, din vârful buzelor sale de comentator universal, fidel conectat valului ideologic neomarxist.

Aşadar, avem o primă descriere completă, fără pic de menajamente, a prestaţiei actoriceşti a domnului Puiu: măgar, idiot şi nesimţit! Toate cele trei calităţi au încăput fără probleme în acelaşi personaj negativ, complet detestabil. O combinaţie nefericită între Fănică Patraulea din ”BD la munte şi la mare” şi Hannibal Lecter din ”Tăcerea mieilor”.

Dar asta nu-i nimic pe lângă lovitura de graţie pe care criticul de film i-o plasează domnului Puiu fix sub centură. ”Oare ce gust ar avea laptele bovinelor care ar fi ţinute cu ochii pe filmul d-lui Puiu timp de 200 de minute?”, se întreabă CTP într-o postare pe Facebook, cu trimitere la Malmkrog, ultima peliculă a regizorului. Probabil că inclusiv criticul Florin Salam ar fi găsit o formă mai puţin brutală de desfiinţare a operei de artă pe motiv că iepuraşul din poveste nu poartă bască (a se citi ”mască”).

Linşarea domnului Puiu din scurtmetrajul omonim regizat de criticul CTP seamănă cu gestul unui securist bătrân şi obosit, surprins până şi el de brutalitatea cu care a fost nevoit să snopească în bătaie oameni nevinovaţi.

Lapidarea în public a regizorului Cristi Puiu la acest nivel mitocănesc, descalificabil, arată disperarea cu care regimul Iohannis se repede să le băge pumnul în gură persoanelor publice indezirabile. Persoane publice dispuse să condamne derapajele Puterii şi tendinţa guvernului Orban de a luneca spre dictatura de tip Beijing.

Fenomenul nu este singular, din păcate. Linşarea mediatică a oponenţilor regimului Iohannis în chestiunea pandemiei a devenit o practică a presei cumpărată la pachet, cu liderii de opinie incluşi. Sub pretextul ”Mor oamenii, dom'le!”, jurnalişti, influenceri, regizori, scriitori, actori, avocaţi, antreprenori, artişti, politicieni sunt supuşi rând pe rând oprobriului public dacă au tupeul să-i contrazică pe corifeii luptei cu pandemia. Cazul personajului Garcea de la Vacanţa Mare este un exemplu sugestiv de execuţie cu faţa la perete a duşmanilor poporului.

Filmul ”Linşajul domnului Puiu” are un mesaj foarte clar: cine îndrăzneşte să ridice capul, să critice guvernul Orban (Doamne fereşte!) şi măreţele lui realizări în războiul anti-Covid va păţi la fel ca regizorul Cristi Puiu, dacă nu şi mai rău.

Găsim noi la dosar vreun film lung şi prost, un concert nereuşit, o carte neinspirată sau măcar o postare pe Facebook nefericită, cu iz misogin.

p.s. Delimitarea pe care o promovează guvernul (şi implicit mass-media subordonată) împărţindu-ne în cetăţeni responsabili şi cetăţeni iresponsabili nu face decât să adâncească şi mai tare criza.