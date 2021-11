COMENTARIU Adrian Onciu: Muşamalizarea dosarului Pfizer-Ursula, de 36 miliarde dolari

■ La Bruxelles, s-a pus batista pe ţambal în ”Dosarul Pfizer” de 36 de miliarde de dolari, negociat de Ursula von der Leyen cu boss-ul firmei, Albert Bourla. Şefa Comisiei Europene a şters urmele. Şi-a şters informaţiile din telefonul mobil. Pur şi simplu! Aţi văzut tupeu mai mare la acest nivel, când lumea moare prin spitale? Nu se sesizează chiar nimeni din Parchetul European al eroinei Kovesi? Nimeni nu protestează, nimeni nu anchetează? Unde sunt mascaţii de altădată? Au plecat după mafioţii din Bulgaria, care sparg BMW-uri cu levierul? Unde s-au ascuns luptătorii anticorupţie? Unde sunt Cioloş, #rezist, USR, alde Chirilă şi băieţii veseli? Ce fac jurnaliştii lui peşte prăjit? Se ocupă de Apocalipsa climatică, mor de grija Ungariei şi a Poloniei? Tolontan, CTP, Tăpălagă - sunteţi în croazieră pe Nil, cu şeful OMS, pentru doza booster? E strigător la cer ce să întâmplă la Bruxelles. Toată lumea tace, într-o conjuraţie globală.

■ Dosarul ”Arbidol”, faza pe cătuşe. Până se lămureşte eroina Kovesi ce-i cu alea 1,8 miliarde de doze de la Pfizer luate de Ursula von der Leyen, organele abilitate o să-i spulbere pe adevăraţii mafioţi din UE: traficanţii de Arbidol! Culmea este că medicamentul fusese trecut în protocoale, pe la începutul pandemiei. Şi a dat unele rezultate, potrivit medicilor din spitale. Însă ulterior au intervenit ambasadele şi presiunile politice. Se aflau în teste noi medicamente americane, la 700 de dolari cutia. Ce să faci cu o pilulă de 2 lei 50? Nu-i bună la nimic! Şi taman de la ruşi, nu-i aşa? În acelaşi timp, testele cu salivă pentru elevi nu sunt recunoscute în UE. Nici vaccinurile pentru copii de peste 5 ani. Să vină Kovesi să-i salte repede pe infractori. Până nu-i vaccinează şi pe cei deja plecaţi dintre noi.

■ Am văzut influensări #rezist care se vaccineaxă a treia oară, cu poză şi îndemn călduros. Asta deşi şeful OMS pretinde, textual, că "imunizarea cu doze booster este scandaloasă". Mai ales la 35-40 de ani, când mai ai ceva anişori până la pensie (dacă nu eşti vreun acoperit din servicii, normal). Mie mi se pare şi mai scandalos să nu ai simţul ridicolului, în ciuda banilor de la Big Pharma. (ca o paranteză, am înţeles că unul dintre respectivii influensări a făcut turul mânăstirilor din nordul Moldovei. S-a rugat tare să revină Dragnea la cârma PSD. Cică nu mai are like-uri, i-au plecat fanii din pagină să-şi facă booster. Cu poză şi tot ce trebuie, ca să trimită repede la cabinetul de presă al lui Gheorghiţă).

■ Dacă ar fi să-l întrebaţi pe CTP, nu pe mine, cam asta a fost afacerea: 120 de milioane de doze Pfizer la pachet, contra PNRR înmânat personal (cu fundă roşie. Ca în pozele binecunoscute, cu Cîţu şi Ursula. Le ştiţi din presă). Pare că doamna Ursula, şefa Comisiei Europene, mamă a şapte copii, recent devenită bunică, se pricepe la învârteli mai tare ca Sorin Ovidiu Vântu. Ce-ar mai fi de spus? Dormi liniştit, Ursula veghează pentru tine! Ca să ai suficiente doze.

■ Două milioane de noi cazuri în Europa şi 27.000 de decese s-au înregistrat săptămâna trecută. Peste jumătate din decesele la nivel global au fost în Europa. Olanda (76%), Austria (67%) şi Germania (70%) au impus măsuri foarte stricte (cancelarul din Austria ar putea fi caz de psihiatrie). Deci fie vaccinarea nu prea dă rezultate decât la sută la sută (cu condiţia să nu primim imigranţi din Belarus, Irak şi Afganistan), fie este un fiasco total. Sau a început să ne placă atât de tare (nouă, politicienilor), încât cu greu mai putem fi opriţi. Banii Big Pharma intră la timp în conturi şi încă se mai găsesc insule exclusiviste. Pentru concedii în compania filantropilor miliardari, sponsori ai OMS. Îi ştiţi. Există şi ipoteza în care Ursula mai are de distribuit ceva marfă rămasă pe stoc, din alea 1,8 miliarde de doze luate de la Pfizer. Plus pastilele-minune de la Merck şi J&J, de unde România şi-a pus deoparte vreo 600 de mii de bucăţi. Să nu trebuiască, vorba cuiva.

■ Mă întrebam, zilele trecute, cât mai durează până voi primi o reacţie oficială de la Gigi24. Îi pomenesc zilnic şi nu se supără. Nici ei, nici CTP, nici Mîndruţă şi ceilalţi din echipa de zgomote pro-globalistă. Care se uită la Biden şi la Ursula ca la nişte icoane făcătoare de minuni. Şi ne denigrează cu orice prilej (uitând că decalajul se datorează, în mare parte, celor 45 de ani de comunism de tip sovietic). Aştept acasă un cadou frumos de la comandantul SIE (whisky, şoric, panouri solare) şi o carte de vizită, pentru pomana porcului la Vila Lac 2, a doua zi de Crăciun. (la Vila Lac 1 au fost Dragnea şi Coldea, să nu se interpreteze).

■ Rafa Nadal, super-campion la tenis: ”E clar că nu ştim 100% ce efect va avea acest vaccin în viitor, însă trebuie să avem încredere în medici. Ştim însă cu siguranţă ce poate face virusul dacă nu suntem vaccinaţi”. E foarte greu de înţeles de ce se marşează în continuare pe sută la sută vaccinaţi. Chestia cu spitalele arhipline nu mai ţine deloc în ţări cu peste 70-80-90 la sută deţinători de Green Pass. Iar imunizarea de turmă a rămas o utopie. Alt mare campion, Novak Djokovic (Nole), are o poziţie diametral opusă. Însă a-l ataca exclusiv pe motivul ăsta (ca şi pe alţii, de altfel) reprezintă o imensă măgărie. De care nu sunt deloc străini influensării noştri plătiţi baban de Ursula şi Biden (prin intermediari, evident).

■ Cancelarul austriac Alexander Schallenberg a anunţat un plan de izolare la nivel naţional a persoanelor nevaccinate sau fără certificat de anticorpi. Concret, respectivii cetăţeni vor ieşi din casă doar la cumpărături sau la spital, dacă e vreo urgenţă. Cancelarul ameninţă că vor fi efectuate ”verificări neanunţate”. Mai mult, Viena începe imunizarea copiilor de peste 5 ani. Cu Pfizer, normal. Politicienii de la Bruxelles (în frunte cu şefa Comisiei Europene) ar putea să ne explice de ce. Este o decizie fără precedent în UE, iar Agenţia Europeană pentru Medicamente nu şi-a dat încă aprobarea. Cu toate acestea, ”ţările membre au dreptul de a folosi produse neautorizate pentru a răspunde unei urgenţe de sănătate publică”, a declarat, pentru AFP, un purtător de cuvânt al autorităţii de reglementare. Păi, cum aşa? Şi cu neautorizatele Arbidol şi Ivermectină cum rămâne? Numai vaccinurile neautorizate sunt bune, nu şi medicamentele? Doamna Ursula, o rugăminte: luaţi şi pentru noi 120 de milioane de cutii de la Merck (cu 700 de dolari 40 de pastile), s-avem ce pune pe masă. Şi în bradul de Crăciun. Şi nu uitaţi să ştergeţi datele din telefon, până nu vă prinde doamna Kovesi.

■ Şi, în încheiere, o mică glumă (dar cu un sâmbure de adevăr): David Muniz, de la ambasada-parteneră, a primit un telefon din New York (sediul Pfizer), pentru a afla rapid unde se află oraşul Iaşi şi cine scrie măscări despre firma lor. Câţiva jurnalişti, reprezentanţi Big Pharma şi influensări de top s-au strâns de urgenţă la Vila Lac 121, la un grătar. Ca să decidă cel mai bun răspuns la atacurile (nedrepte) asupra Pfizer. Salvatorul planetei. Habar n-am cine vine cu porcul, dar probabil de la J&J, Gigi24 sau Libertatea. Am înţeles că băieţii de la Pfizer mi-au propus (printr-un intermediar de la ambasadă) ”pilule Viagra pe viaţă”, dacă renunţ să mai scriu măscări. Mai mă gândesc.

p.s. Am decis să fac în week-end un soi de ”Săptămâna pe scurt”. Pe un ton ceva mai relaxat, că oricum suntem terorizaţi de vreo doi ani. Şi ar fi bine să mai şi zâmbim, din când în când. În plus, am debutat în televiziune, la Aleph News. Chestie foarte serioasă. Am o emisiune săptămânală – Pe barba mea. Concisă, la obiect, tăioasă. Uneori şi amuzantă. Doar două minute. Ca să afli esenţa. Căutaţi-o şi distribuiţi-o.