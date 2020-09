COMENTARIU Adrian Onciu: Preşedintele Iohannis, un adevărat creştin sau sluga propagandei LGBT?

Strict anatomic, operaţia de schimbare de sex rămâne la latitudinea noastră. Important este să ne simţim confortabil din punct de vedere emoţional. Şi să bifăm opţiunile ”băiat” sau ”fată” la fel de uşor precum am composta un bilet de autobuz pe ruta 104, Pantelimon – Piaţa Operei.

Să ne imaginăm puţin. În calitate de transgender am folosi toaletele şi duşurile pentru femei (deşi anatomic suntem bărbaţi), am participa la proba feminină de maraton la Jocurile Olimpice şi am avea pretenţia ca cei din jur, inclusiv autorităţile statului, să ne trateze ca pe nişte cetăţeni normali, plătitori de taxe şi impozite. Iar dacă s-ar putea, să ne discriminize pozitiv cu un job călduţ, bine plătit, într-o agenţie guvernamentală.

Revenim cu picioarele pe pământ. Senatorii PSD şi PMP au votat în favoarea interzicerii propagandei identităţii de gen, PNL s-a abţinut, în timp ce USR şi UDMR ar fi vrut ca materialele LGBT de inspiraţie neoliberală să pătrundă cât mai adânc în şcoli. Decizia de promulgare a legii a rămas în vârful pixului prezidenţial.

Dacă în alte împrejurări a scăldat-o duplicitar, aşezat comod cu fundul în două luntri (vezi referendumul pentru familie), acum şeful statului are prea puţine opţiuni. Iohannis va fi în mod clar fie de-o parte, fie de alta a baricadei odată cu promulgarea sau respingerea legii (în cazul din urmă invocând formal chichiţe juridice).

Ca la un semn, ONG-uri foarte active în ultimii ani (şi îndelung sponsorizate) s-au mobilizat pe Facebook şi i-au cerut imperativ preşedintelui să blocheze ”aberaţiile” votate de senatori. Activiştii pro LGBT, anti-biserică şi anti-familie tradiţională au ţipat ca din gură de şarpe că se încalcă principiile nediscriminării şi accesului egal la educaţie. Cu alte cuvinte, elevii gay ori transsexuali s-ar simţi lezaţi, neacceptaţi de colegi şi supuşi fenomenului de bullying. Strigător la cer, nu-i aşa?

Profesori educaţi în spiritul şcolii neomarxiste de inspiraţie sorosistă au sărit la rându-le în sprijinul ONG-urilor nemulţumite. ”Pentru prima dată în ultimii 30 de ani politica intervine în universităţi şi interzice o teorie, o opinie”, pretinde profesorul Ciprian Mihali, de la Universitatea Babeş-Bolyai. După părerea acestuia, în universităţi ar fi bine să se discute absolut orice. E de presupus că prof. Mihali s-a referit inclusiv la teoria lui Hitler legată de superioritatea rasei ariene. Ori cea a superiorităţii bărbaţilor faţă de femei, a maimuţelor faţă de porci şi a caprelor faţă de găini.

Intelectuali subţiri cu vederi progresiste s-au bulucit să semneze petiţia organizaţiei MozaiQ adresată preşedintelui Iohannis: ”Considerăm această lege un atac direct împotriva comunităţii transgender, cu care ne solidarizăm”. Slavă Domnului că afro-americanul George Floyd, simbol al mişcării Black Lives Matter, n-a fost gay, bisexual sau transsexual. Cu siguranţă am fi văzut ample mişcări de protest ale ONG-urilor din România sensibile la abuzurile şi discriminările cu victime în rândul minorităţilor sexuale. Activiştii de la MozaiQ ar fi vânat statuile homofobilor cu mai multă determinare decât serviciile americane aflate pe urmele teroriştilor cibernetici.

Să ne-nţelegem. Teoria identităţii de gen n-a picat din cer pe masa preşedintelui Iohannis. Ea provine din Statele Unite la pachet cu teorii similare de protecţie a minorităţilor de orice fel (de multe ori livrate de democraţi în paralel cu mesajul direct, fără ocolişuri, de culpabilizare ”in corpore” a majorităţii). S-a ajuns astfel la discriminarea pozitivă când vorbim despre minorităţi: paritate absurdă bărbaţi-femei şi albi-negri în politică, divertisment şi afaceri, promovarea pe scara socială a membrilor LGBT indiferent de nivelul de competenţă, cenzurarea făţişă sau implicită a oricăror postări critice pe reţelele sociale. Rescrierea istoriei prin dărâmarea de statui şi interzicerea unor cărţi (altfel extrem de valoroase) fac parte din arsenalul ideologic neomarxist de provenienţă americană, pătruns deja în bună parte din Europa.

Studiu de caz: celebrul cuplu hollywoodian Brad Pitt – Angelina Jolie. Cei doi au decis ca prima lor fetiţa, Shiloh, în vârstă de 13 ani, să urmeze un tratament hormonal pentru operaţia de schimbare de sex. Angelina Jolie a dezvăluit că fiica ei refuza încă de la 4 ani să poarte haine de fetiţă şi îi plăceau doar jucăriile de băieţi. “Vrea să fie băiat. Aşa că i-am tăiat părul. Îi place să poarte numai haine băieteşti şi se crede unul dintre fraţi”, spunea celebra actriţă în 2019. Controversele stârnite în societatea americană au fost uriaşe. Întrebările au curs în valuri: Vorbim oare despre un capriciu de moment al fetiţei? Despre o mamă instabilă din punct de vedere psihic? Cu ce drept intervenim brutal (şi ireversibil) în viaţa copilului, ca părinţi, la o vârstă atât de nepotrivită pentru astfel de decizii majore? Cum procedăm ulterior dacă John (fostă Shiloh) realizează că părinţii s-au cam grăbit şi, în realitate, ea se simte totuşi reprezentantă a sexului frumos? Poate fi demn de urmat exemplul celebrului cuplu de actori?

Discutăm, fără dubiu, despre un prozelitism făţiş pentru alegerea genului de către copii şi/sau părinţi, indiferent de consecinţe. Această propagandă, frumos ambalată ca să evite eventuale reacţii vehemente, urma să ajungă şi în şcolile din România. Dacă celebrii Pitt şi Jolie au reuşit cu propriul copil, de ce n-aş încerca şi eu, s-ar putea întreba unii dintre părinţi. Iar copiii s-ar simţi liberi să experimenteze. În fond, şcoala i-a învăţat că-i perfect normal să-ţi schimbi genul ca pe şosete. Ca şi cum tu, Ioana, elevă în clasa a III-a, te-ai tunde scurt, băieţeşte, ai juca fotbal cot la cot cu colegii, ai purta doar pantaloni, iar într-o bună zi ţi-ar trece prin cap să-ţi faci o programare la doctor pentru schimbare de sex. Ce mare brânză, nu-i aşa? Ioana sau Ion, tot un drac! Avem şi cel mai bun exemplu, fiica celebrei Angelina Jolie! Sau fiul, mă rog.

Haideţi să lăsăm ipocriziile. Una e să accepţi că alţii sunt diferiţi faţă de tine (în raport cu etnia, culoarea pielii, orientarea sexuală ş.a.m.d.) şi să-i tratezi absolut normal şi cu totul alta să tolerezi prozelitismul LGBT în şcoli încă de la vârsta la care copiii abia îşi descoperă sexualitatea.

USR, autoproclamat la limita bunului simţ partid de centru-dreapta, este cel mai vehement şi vocal susţinător al noii ideologii de stânga. ”Fetele vor fi îndemnate să se joace cu păpuşile, să tricoteze şi să accepte insistenţele băieţilor. Băieţii se vor juca doar cu maşinuţe, fotbal în curtea şcolii şi vor face avansuri fetelor. E în natura sexului slab să se lase dominat de sexul tare, iar violul nu va fi văzut decât ca o exagerare a dispoziţiilor naturale”, ne explică doct senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ambasador şi ministru al Culturii. Cu alte cuvinte, ca să scape de sentimentul fricii faţă de un posibil viol (sau chiar să devină mascul alfa şi, drept consecinţă, agresor), fetele cu apucături băieţeşti ar trebui să-şi facă de urgenţă operaţia de schimbare de sex. Sau măcar să-şi modifice prenumele şi să intre, cu pieptul în faţă, în toaleta rezervată băieţilor. Până la urmă, de ce fetele să se joace cu păpuşi şi să tricoteze, când ar putea foarte bine să joace la păcănele şi să bea votcă până cad sub masă?

În caz că ţi se par penibile noile ideologii progresiste cu privire la identitatea de gen (şi nu numai) înseamnă că musai gândeşti retrograd. Eşti un homofob plin de ură şi de complexe, departe de civilizaţia secolului 21. Meriţi să stai închis, dacă nu la puşcărie, măcar într-o temniţă virtuală, lipsit de orice contact cu semenii tăi. Meriţi să fii arătat cu degetul şi bătut cu pietre în piaţa publică. Eşti duşmanul Noii Ordini Mondiale, pe deasupra rusofil şi habotnic ortodox! Eşti neofascist cu acte în regulă! În locul tău, aş intra în pământ de ruşine. Mi-aş turna cenuşă-n cap şi aş îngenunchia umil în faţa membrilor asociaţiei MozaiQ, cerând iertare cu ochii în lacrimi pentru discriminările trecute şi viitoare la adresa comunităţii LGBT.

Rămâne de văzut dacă acelaşi lucru îl va face şi preşedintele Klaus Iohannis. Sau mai degrabă îşi va schimba numele în Klara Iohannis şi va participa, plină de entuziasm, la proba feminină a campionatului mondial de ciclism pe şosea, ca gest suprem de susţinere a propagandei LGBT în şcolile din România.