COMENTARIU Lelia Munteanu: Şeful Pfizer, la Canal 12 israelian: "Am fost impresionat de obsesia prim ministrului vostru. M-a sunat de vreo 30 de ori. M-a sunat şi la trei noaptea"

Albert Bourla, directorul general al companiei Pfizer a acordat, înainte de Shabbat, un interviu Canalului 12 israelian.

Merită citit integral:

" - Aţi primit zilele astea a doua doză a vaccinului fabricat de compania dumneavoastră. Se ştie că efectele secundare sunt mai dure la rapel. Cum vă simţiţi?

- Foarte bine, în cazul meu, n-a fost aşa. Dar, probabil aveţi dreptate, aveţi multă experienţă cu milioanele de oameni care au primit vaccinul. Eu am primit doza marţi (11 martie, n.m.), azi e joi şi nu simt nimic deosebit.

- Ştiţi, mulţi israelieni se întreabă: de ce Israel ? De ce ne numiţi „laboratorul lumii"?

- Nu-mi place să folosesc termenul ăsta, ştiu că n-a fost bine primit. În beneficiul lumii întregi, ni s-a părut foarte logic să folosim o ţară mică pentru a primi un rezultat amplu al influenţei vaccinului, nu doar asupra indicilor sănătăţii, dar şi asupra indicilor economiei, care s-ar putea redeschide. Am vorbit cu mai mulţi şefi de state. Am vorbit cu prim ministrul vostru şi el m-a convins că aveţi condiţiile necesare. Israelul este o ţară mică, cu 9 milioane de locuitori. Mai sunt şi alte ţări mici. Aveţi un sistem medical foarte bun. Şi alte ţări au, deasemenea, un sistem medical bun. Aveţi un sistem electronic foarte bun de stocare a datelor şi 99 la sută din populaţie e inclusă în aceste date. Nu multe ţări au sisteme asemănătoare. Dar, sincer, am fost impresionat de obsesia prim ministrului vostru. M-a sunat de vreo 30 de ori. M-a sunat şi la trei noaptea să mă întrebe ce date avem despre noile tulpini. I-am răspuns: <Domnule prim Ministru, e trei noaptea!>. Mi-a răspuns: <N-are importanţă, spune-mi!>. M-a sunat să mă întrebe despre copii, dacă să vaccineze elevii de şcoală şi m-a întrebat despre femeile gravide. Practic, m-a convins că va deţine personal controlul asupra operaţiunii. În plus, ştiam că Israelul are o mare experienţă în administrarea situaţiilor de criză, din cauza vecinilor ostili din jur. Ştiam că mai tot timpul Israelul este <în stare de război>. M-am convins că Israelul poate conduce o asemenea operaţiune. Aşa că, am mizat pe Israel. Şi suntem foarte fericicţi, fiindcă felul în care aţi procedat a fost mai mult decât ne aşteptam. Acum, la un an după ce OMS a declarat pandemia, am fost bucuroşi ca, împreună cu ministrul vostru al Sănătăţii, să dăm publicităţii rezultatele. Primesc continuu telefoane de felicitări de la conducătorii de state, pentru că au acum o speranţă, văd o eliberare.

- De cât timp aveţi nevoie, de la descoperirea unei noi tulpini, pentru a actualiza vaccinul? Înseamnă asta că, de acum încolo, va trebui să primim anual o doză actualizată, ca în cazul vaccinului antigripal?

- Tot ce vrem este să putem dezvolta repede un vaccin actualizat, dacă e nevoie. Dacă nu, nu. Ce înseamnă <repede>? Aş spune, eu şi colegii mei, că avem nevoie de 100 de de zile pentru a produce un nou vaccin, din momentul în care constatăm că o tulpină periclitează vaccinul vechi. Studiem acum tulpina sud-africană, pentru că cea britanică nu prezintă nici o problemă, aşa după cum a reieşit din datele noastre de laborator şi după cum aţi observat în Israel. În Israel, varianta britanică este dominantă în 80 la sută dintre cazuri şi totuşi eficienţa vaccinului actual este foarte clară. În două săptămâni, vom începe un nou studiu pe 6 luni, pe un vaccin actualizat pe tulpina sud-africană, care sperăm să aibă o eficacitate de sută la sută

- În cât timp credeţi că FDA va aproba vaccinarea copiilor de 12-16 ani? Ce ne puteţi spune despre copiii mai mici?

- Pentru copiii de 12-16 ani cred că va dura câteva săptămâni. Presupun că e vorba cam de o lună. În curând vom începe studiul pe copiii de 5-11 ani, pe care îl vom termina până la sfârşitul anului, aşa că în final vom putea cuprinde tot spectrul de vârste.

- Contractul de achiziţionare a vaccinurilor e făcut, presupun, între Statul Israel şi Pfizer, nu între anumite persoane.

- Da, evident. Nu numai cu Israelul, ci cu toată lumea. Noi nu face niciodată contracte cu persoane fizice, ci numai cu instituţii de stat.

- Ştiţi, prim ministrul nostru spune că numai el poate procura viitoarele vaccinuri. Aşă că, suntem preocupaţi de viitoarele achiziţi. Aţi putea să ne asiguraţi că vom putea achiziţiona şi în viitor vaccinuri, indiferent de cine ne va conduce?

- Evident, noi vindem vaccinurile ţărilor, indiferent de cine le conduce.

- Aveaţi în plan să veniţi în Israel, dar aţi amânat vizita. Ne puteţi spune ce de?

- Da, am vrut foarte mult să vin. De fapt, am vrut să vin săptămâna asta, pentru aniversare. Ne-am pregătit pentru această dată, 11 martie, de mult. Chiar am vrut să vin, ştiţi, eu sunt evreu (sefard, originar din Salonic, n.m.), avem o legătură specială. Dar n-a ieşit, fiindcă planul era să vizitez şi alte ţări din regiune şi, din cauza pandemiei, logistica nu ne-a permis. Aşa că am hotărât să amân. Dar, vreau foarte mult să vin cât de curând, nu numai din cauza aniversării, ci şi ca să întăresc relaţiile dintre Pfizer şi Academia, societatea ştiinţifică din Israel, aşa cum mi-a propus premierul. Ceea ce ne interesează foarte mult este să lucrăm împreună în domeniile de biologie şi inteligenţă artificială, o combinaţie foarte reuşită în Israel. Împreună, putem face miracole.

- Cotidianul Haaretz a scris că oameni de ştiinţă din Israel v-au rugat să nu veniţi acum în ţară, pentru a nu fi folosit ca fundal în campania electorală. E adevărat?

- Da, am primit nişte scrisori în acest sens, dar am primit şi scrisori care îmi spuneau să nu ascult de primele scrisori. Dar treaba mea nu este să fac politică. N-am nici un interes să intervin în politică, mai ales într-un stat al cărui cetăţean nu sunt. Sper că voi veni cât mai repede şi voi întâlni pe toată lumea.

- Aţi publicat o scrisoare deschisă cu ocazia împlinirii unui an de Corona, în care aţi declarat că „Am făcut imposibilul, posibil". Pentru asta vă mulţumim. Vă mulţumim şi pentru această discuţie de astăzi.

- Eu vă mulţumesc şi îi felicit pe israelieni pentru reuşita care a deschis drumul întregii lumi".