COMENTARIU Lelia Munteanu: Ambasadorul Emiratelor la Washington: Anexarea va aprinde violenţa şi îi va stârni pe extremişti

Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Washington, Yusef Al-Utaiba, a publicat vineri în cotidianul israelian Yedioth Ahronoth (strălucită mişcare), la rubrica de opinii, un text cu titlul "Anexarea va avea un efect negativ asupra relaţiilor mai bune cu lumea arabă".

În contextual demersurilor israeliene de normalizare a conexiunilor cu statele arabe (Arabia Saudită şi Emirate, în mod special, cu încurajarea preşedintelui Trump), "anexarea reprezintă confiscarea ilegală a teritoriului Palestinian. Această sfidează consensul arab şi, fireşte, pe cel internaţional, privind dreptul palestinian la autodeterminare. Va aprinde violenţa şi îi va stârni pe extremişti. Va trimite unde de şoc în toată regiunea, în special în Iordania, de a cărei stabilitate beneficiază întreaga zonă, în special Israelul".

Subliniind poziţia Emiratelor - "ne-am opus constant şi activ violenţei din toate părţile: am desemnat Hizballah drept organizaţie teroristă, am condamnat instigarea Hamas şi am denunţat provocările israeliene" - ambasadorul invită toţi actorii regionali la normalitate. Suporterii Hizballah s-au şi grăbit să atace dur demersul lui Al-Utaiba, acuzând Emiratele că "au întors spatele musulmanilor" (se referă, probabil şi la Yemen şi nu numai); cuvântul "normalitate" i-a scos întotdeauna din minţi.

În iulie, Yusef Al-Utaiba (46 de ani) împlineşte 12 ani în post la Washington. Am scris în câteva rânduri despre prestaţia sa, ultima oară în 2017:

"Calcă pe urmele legendarului, maleficului prinţ Bandar (ambasadorul Arabiei Saudite în America vreme de peste două decenii, foarte apropiatul familiei Bush).Tânăr, foc de deştept, respirând pragmatism şi discreţie, carismatic, Al-Utaiba a sedus toate personajele care contează în Statele Unite. Nu există uşi, oricât de capitonate, care să nu se deschidă în faţa lui. Personajul dansează fără cusur între două lumi pe care le cunoaşte intim - Orientul Mijlociu şi Occidentul de pe ambele maluri ale Oceanului. Demonstrează strălucit că diplomaţia nu se face doar cu bani mulţi. (Ambasadele Qatarului sunt simple caserii şi atât). Urmăresc cu fascinaţie cum apără interesele ţării sale, chiar şi atunci când mistifică adevărul cu nonşalanţă".