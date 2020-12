COMENTARIU Lelia Munteanu: Cele 3.600 de mutaţii ale SARS-CoV-2 nu afectează eficienţa vaccinului, ne asigură părintele tehnologiei ARN

Cercetările prof. Roger Kornberg (foto), laureat al Nobelului pentru Chimie în 2006, au dezvoltat tehnologia care stă astăzi la baza vaccinului Covid-19.

Într-un interviu publicat ieri de cotidianul israelian Yedioth Ahronoth, . prof. Kornberg susţine că mutaţiile virusului SARS-CoV-2 - în număr de 3600! - nu afectează eficienţa vaccinului.

(Am apucat să învăţ, deşi domeniul mi-era străin, însă am „dascăli” buni, că în lanţul genetic al virusurilor există „shift” - schimbare, mutaţie - şi „drift” - deviaţie. Mutaţiile sunt foarte frecvente, deviaţiile se petrec foarte rar. În cazul mutaţiilor, în lanţul generic al virusului se produce o schimbare în poziţia unei singure baze azotate, o singură schimbare în ordinea literelor A, G, T, C - adenină, guanină, timină, citozină. Pericolul mare apare numai atunci când se produce o deviaţie, un „drift”, adică înlocuirea unui segment întreg de pe lanţul genetic, a un grup de litere, nu numai a uneia singure).

Vaccinurile realizate pe baza tehnologiei ARN, precum cele livrate de companiile Pfizer şi Moderna, sunt mai sigure decât o aspirină, ne asigură profesorul american de biologie structurală, Acestea sunt parte a medicinii viitorului.

Teama de a introducere în organism un ARN nu are nici o justificare, explică laureatul Nobel. Oricum, fie că vrea, fie că nu, oricărui om îi intră în organism multe ARN-uri străine, odată cu orice virus (mai ales iarna şi în cantitate mare).

Vaccinul introduce în organismul uman o fărâmă de ARN, care - ca orice moleculă ARN - are o viaţă foarte scurtă, dar suficientă pentru a crea o reacţie imunologică.

În interviul acordat Yedioth Ahronoth, Roger Kornberg vorbeşte şi despre importanţa vaccinării în general, considerînd-o „imensă”. Când un organism are anticorpi, aceştia acţionează imediat după momentul contaminării (reacţia imunologică este eproape instantanee, a se vedea alergiile). În orice boală infecţioasă, fără anticorpi pre-existenţi, organismului uman îi ia cam 7 - 10 zile pentru a-i fabrica şi a eradica boala. Până la obţinerea reacţiei imunologice, patogenul, în cazul de faţă Corona, se înmulţeşte, astfel încât, leziunile pe care le produce între timp în organizm pot fi deja prea avansate, iar organismul poate să cedeze.

Actualmente, prof. Kornberg lucrează la un medicament pentru tratarea Covid-19, în cadrul Companiei SirVir, din Petah Tikva (la nord de Tel Aviv). Medicamentul şi-a dovedit deja eficienţa pe maimuţe africane verzi, care au un aparat respirator identic cu al omului.

Lucru rarissim într-o familie de savanţi, tatăl profesorului, biochimistul Arthur Kornberg, a fost şi el răsplătit cu Premiul Nobel, în 1959.