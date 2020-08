COMENTARIU Lelia Munteanu: Congresul ultimei şanse a PNL

Astăzi, la Congresul PSD, PNL a pierdut ultima şansă de a avea o opoziţie.



90 la sută online şi 10 la sută off, Congresul PSD a fost cu adevărat extraordinar. Cu o echipă de conducere gata desemnată, votanţii au fost scutiţi de efortul de a alege.



Am identificat între congresişti, după căutătură, câţiva viitori urmaşi ai Brătienilor, dar am remarcat şi câţiva mari absenţi: Anisie, Grindă, Oros. (De ce şi Oros? Daea. E cel care a debitat în şedinţa de Guvern din 19 august această frază memorabilă: „Da, domnule prim ministru, vă mulţumesc în numele fermierilor pentru sprijinul acordat şi mulţumesc întregului Guvern pentru sumele alocate, chiar dacă mulţi dintre fermieri spun că nu sunt suficiente").



Marele prezent la Congres - Sorin Grindeanu, preşedintele în funcţie al Autorităţii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicaţi. Personajul va rămâne în Istoria Prostiei Politice, ca prim ministru al unui guvern doborât prin moţiune de cenzură de propriul partid. Acest Grindeanu s-a baricadat o vreme în Palatul Victoria, l-a înjurat pe Dragnea o vreme, până când i-a pupat mâna, după ce a obţinut bănoasa funcţie de la ANCOM. Nici pe asta n-o părăseşte, până când, reînscris în PSD, va fi sigur că prinde promisa funcţie de vicepreşedinte.



... Care moţiune de cenzură?