COMENTARIU Lelia Munteanu: Corabia Coviduiţilor

M-a luat valul: am ajuns să ţin jurnalul lui Klaus Magnus, ca Pigafetta pe-al lui Magellan. Doar că veneţianul era el însuşi navigator, iar - spre deosebire de exploratorul portughez - Klaus Magnus dă ocol Covidului.

(Pe pereţii cabinei mele de sub punte am desenat harta cerului şi am notat ecuaţia navigării perfecte: căpitani catalani, cartografi evrei, astronomi arabi).

Klaus Magnus şi-a propus să conducă singur Corabia Coviduiţilor, până în pânzele albe.

Dă ordine şi poveţe până şi şobolanilor din cambuză.

Echipajul e ţinut pe vergi, la balustrada de salut.

... Am citit undeva că salinitatea redusă a Mării Negre are compoziţia lacrimilor.