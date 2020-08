COMENTARIU Lelia Munteanu: Din partea la Florin Fantastic către pensionari - fără număr!

În afara ministrului Afacerilor Dinlăuntru, Marcel Vela, care pe la începutul epidemiei ne vaccina din stradă cu Imnul Naţional, nu cunosc demnitar mai profilactic decât Florin Cîţu, Şeful la Bani.

Îţi creşte imunitatea când îl auzi (chiar dacă vorbeşte precipitat, ca predecesorul Teodorovici; probabil au avut pe la ASE acelaşi profesor de împachetat silabe), dar mai ales când îl citeşti.

Ieri, 1 august, la ora prânzului, Florin Fantastic posta hrană pentru pensinari pe contul de Facebook: „Desi trecem prin cea mai mare criza economica vom creste si pensiile. In acest an obiectivul nostru este ca pensionarii sa primeasca in plus lunar, prin cresterea punctului de pensie, cea mai mare suma pe care au primit-o vreodata".

La o oră după, servea populaţiei active desertul, presărat cu diacritice: „Veşti excelente pentru români în iulie! Am continuat să INVESTIM în economia României! După 7 luni suma investită este CEA MAI MARE din ultimii 10 ani! Doar prin investiţii MASIVE în acest moment îngrozitor pentru economia globală putem să garantăm creştere economică începând cu 2021. Romania va evita recesiunea tehnică în 2020 pentru că am luat şi vom lua cele mai bune măsuri pentru economie!".

Ne-a prins slăbiciunea şi nu ne lasă să cădem în depresie. Dacă şi la Sănătate am avea un ministru la fel de talentat, putem transforma spitalele în săli de păcănele.