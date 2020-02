COMENTARIU Lelia Munteanu: Fata Rimes a dat-o-n scoolptură

Bestial!

Cine-a zis că n-avem diplomaţie? Irina Rimes (“o cântăreaţă şi compozitoare din Republica Moldova, care în prezent activează şi locuieşte în Bucureşti” - Wikipedia) a fost numită “ambasadorul Zilei Brâncuşi”.

Suuuuuuper! 💖💖💖❤❤❤👑👑👑😍😍😘😘💋💋💋💋

Cel mai top ministru, Bogdan Gheorghiu, o arde-n figuri: vrea să aducă tinerii “mai aproape de cultură” gen. (Atenţie, boss, nu prea aproape!).

Fata Rimes e bestială: „Eu sunt mai meinstrim, aşa. De mică am ştiut de Coloana Infinitului şi m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor”. A promis că postează, bagă content, pe 19 februarie, când domnul respectiv împlineşte o vârstă rotundă, 12 la pătrat - 144 de ani .

Ar fi mai cool s-o dea pe insta sau pe youtube (acolo fata geme de subscraibărşi). Dacă nu vă place, triştilor, o daţi pe mute.

Abia aştept întâi octombrie - Ziua Salam. Ministrul o să-l numească ambasador pe preşedintele Academiei.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.