COMENTARIU Liviu Mihaiu: Să ne numărăm metrouăle, tovarăşi!

În ultimii 30 de ani am distrus industria ceauşistă a României. Aia megalomaniacă, cu peste 1200 de întreprinderi. Au dispărut fabrici, păduri şi staţiuni întregi şi-au apărut vilele şi maşinile.Tranziţia proprietăţii de stat ne-a luat foarte mult timp şi bani. Ne-am luat cu furatul. Şi cu democraţia. S-a furat în comunism, dar s-a şi făcut, ar zice nostalgicii.

În democraţie cică am invăţat cum că suntem europeni şi avem drepturi. În capitalism am învăţat că se poate orice. Peste noapte. Absolut orice. Ştiţi, de-abia aici semănăm cu America,Ţara tuturor posibilităţilor. S-a furat şi în America, s-a furat şi în România. Dar din toate posibilităţile din ţara noastră a lipsit una singură: a construcţiilor în folosul cetăţenilor. Avem therme, avem stadion naţional, avem mall-uri, avem şi droguri, filme, sex, violenţă, cazinouri şi rock&roll. Am abandonat canalul Dunăre-Marea Neagră şi Ne-am tras scut, ne-am tras rachete/Ne mai trebuie şi ghete. Avem laser la Măgurele, suntem în NATO si în UE şi, în acelaşi timp, suntem praf.

Pentru că suntem genul de popor speriat de bombe, cheltuim mai mult pe Apărare şi Ordine publică decât media UE, cheltuim mai mult cu serviciile secrete decât orice altă ţară din UE, inclusiv Germania. Numai că am ales să cheltuim mult mai puţin pe Sănătate, Educaţie, Protecţie Socială şi Cultură decât media Uniunii Europene.

Adică fix în domeniile pe care le-am dori sigure pentru copiii noştri. Adică fix singurul motiv pentru care merită să guvernezi. Şi singurele domenii care arată gradul de civilizaţie al unei naţiuni. Noi ne putem mândri doar cu analfabetismul, cu cele mai puţine cărţi citite, şi mai nou, cu cei mai mulţi morţi în pandemie.

Dar, iată că o speranţă încolţeşte:

Am făcut 7 km de metrou. După 12 ani şi 660 de milioane. Şi l-am inaugurat de parcă am inaugurat primul satelit al României în spaţiu. Lumea a ovaţionat fiecare tren. Am aplaudat precum căpşunarii de Crăciun, la aterizarea unei linii low cost .

Dacă, vorba preşedintelui, aceşti 7 km întârziaţi reprezintă "cea mai mare realizare a ultimilor 30 de ani”, putem spune că nu prea am realizat nimic după dictatură în afară de expediţii de jaf şi pedepsire; plus înjurături, unde se spune că suntem primii în UE, iar ungurii imediat după noi.

Urmează centura Bucureştiului. Prin 2025. Singura capitală din UE, fără. Poate o prind şi eu, maică. Ne-ar prinde bine să ne vedem şi noi nepoţii jucându-se pe centură.