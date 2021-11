COMENTARIU Marius Oprea: Trăim şi murim la fel ca înainte de Revoluţie

La noi, şi vii şi morţi, laolaltă, am ajuns să trăim în dispreţul puterii, cu nimic mai prejos arătat nouă de către aceasta, decît înainte de 1989. Am senzaţia că istoria se învîrte în cerc şi ne întoarcem de unde am plecat. Nu mai e nevoie de Securitate, ori de Partidul Comunist. Sîntem lăsaţi să vorbim, pentru că, indiferent de vocile noastre, puterea se distribuie acum, ”democratic”, prin alegeri sau negocieri, în sînul aceleiaşi clase politice, care ne tratează, în consens tacit, cu acelaşi dispreţ suveran. Trăim şi murim, la fel ca înainte de revoluţie.