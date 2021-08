COMENTARIU Sorin Avram: Pepeni de Dăbuleni sunt. Vaccinul de Balş mai lipseşte

Vestea bună pentru agricultorii români şi, implicit, pentru consumatori este aceea că premierul este alături de producătorii de mere, pere în panere şi gutui cu puf galben ca de pui. Cel puţin pe reţelele de socializare: „Hai, România! Astăzi, în întâlnirea cu Agrostar, mi-am luat un angajament ferm: eu nu voi închide niciodată pieţele şi nu introduc taxe noi în agricultură. Sunt alături de producătorii români şi împreună sunt sigur că găsim soluţii pentru a susţine o prezenţă mai mare a produselor româneşti de calitate pe toate pieţele de desfacere din România”.

Bine, Florin Cîţu scrie multe. A scris că până iunie vor fi vaccinaţi 5 milioane de români, iar această ţintă a fost atinsă cu două luni mai târziu. Cât priveşte cele 10 milioane de vaccinări promise pentru septembrie, acestea poate că nu se vor realiza niciodată. Dar, cine ştie? Ministrul Sănătăţii, Ioan Mihailă, se gândeşte la acordarea de bonuri de masă şi la organizarea de tombole pentru a impulsiona campania de vaccinare care gâfâie, România fiind la coada plutonului ţărilor care aleargă ca să nu le prindă valul 4 din urmă. Însă, o soluţie poate fi aceea de a-i ademeni pe cei care până acum nu s-au vaccinat cu un vaccin produs în România. La începutul lunii februarie a acestui an, premierul Cîţu dădea impresia că mai e puţin şi România va intra pe harta selectă a ţărilor care vor produce vaccinul. Premierul României spunea că ţara noastră nu va cumpăra în veci vaccin rusesc sau chinezesc, pentru că nu va fi nevoie în condiţiile în care ţara noastră are şansă să devină producător de vaccin: ”Nu, România a avut o comunicare cu Comisia Europeană. Vom încerca să producem vaccinul în România, la Cantacuzino. Am trimis o scrisoare, în urma unei întrebări adresate de Comisia Europeană, şi ne-am arătat disponibilitatea de a produce vaccinul în România. Asta este calea pe care mergem noi”.

Domnule prim-ministru, pentru a le da peste nas celor care vă critică pentru că aţi ratat ţinta de vaccinare şi fiindcă nu vă ţineţi de promisiuni, chemaţi-l de urgenţă pe ministrul Apărării şi ordonaţi-i ca imediat să înceapă producerea unui vaccin la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”. Probabil că românii ar privi cu mai multă încredere campania de vaccinare dacă ar şti că în organism li se introduce un produs românesc. Pentru a accentua caracterul românesc al acţiunii de vaccinare, pe lângă serul românesc, premierul, în colaborare au Agrostar, le-ar putea oferi celor care se vor vaccina câte un pepene de Dăbuleni. Pepeni de Dăbuleni sunt, slavă Domnului. Probelma e cu serul de la Balş care se va produce când vor face plopul pere şi răchita micşunele, pere şi micşunele româneşti, cu gust.