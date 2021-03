COMENTARIU Sorin Avram: Ruşine, Elena Udrea!

Un partid întreg a fost la picioarele Elenei Udrea ani de zile, pupându-i mâinile, lustruindu-i pantofii de firmă sau ştergându-i de noroi cizmele de cauciuc pe care le purta atunci când mergea în zonele inundate.

Un partid întreg i-a ridicat osanale, mai ceva decât o făcea conducerea de partid şi de stat în cazul Elenei Ceauşescu.

Dacă Elena Udrea ar fi vrut, un partid întreg s-ar fi aruncat cu capul în fântână fără să întrebe de ce, ar fi aranjat cu Elon Musk să-l transporte în spaţiu pentru a-i aduce Luna de pe cer sau ar fi vorbit la Louis Vuitton să deschidă o fabrică de poşete în România.

În timpul regimului Băsescu, PDL a ridicat slugărnicia la rang de artă, democrat-liberalii făcându-i uitaţi pe linguşitorii care dădeau târcoale cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu.

Printre cei care au alergat cu limba scoasă după titlul de prim linguşitor s-a numărat şi Raluca Turcan, care în 2010 a reuşit să câştige cursa la care participau zeci de lideri ai PDL: ”Mă bucur să fiu astăzi alături de colegii mei, dar în special de Elena, care şi-a asumat o misiune grea, însă o misiune pe care sunt convinsă că o va duce la bun sfârşit pentru că are toate calităţile. Are forţă, are energie, are curaj şi, uitându-mă la ea, nu mă pot abţine, trebuie să spun că poate fi un veritabil Kill Bill al politicii româneşti, pentru că, cu cât mai mulţi adversari politici va avea, cu cât mai grele vor fi luptele electorale, cu atât cresc şansele ca Elena Udrea să ofere o victorie spectaculoasă”.

Astăzi, Elena Udrea este persoana care a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru fapte de corupţie comise în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, care s-a încheiat cu realegerea lui Traian Băsescu. Astăzi, Raluca Turcan şi alţi pedelişti de frunte sunt preşedinţi de consilii judeţean, primari, parlamentari şi miniştri, majoritatea în calitatea lor de membri PNL, partid pe care l-au capturat în urmă cu câţiva ani. Astăzi, niciunul dintre cei care au slugărit-o benevol pe Elena Udrea nu scoate măcar un cuvânt în apărarea acesteia.

Raluca Turcan este ministru al Muncii şi se ocupă cu înfierarea cu mânie liberală a beneficiarilor de ajutoare sociale. Nu ar fi exclus ca asta să fie încălzirea înainte ca doamna Turcan să treacă la înfierarea doamnei Udrea, pe motiv că a pătat imaginea unui partid de oameni oneşti, serioşi şi profesionişti, care au luptat pentru aducerea bunăstării pe aceste meleaguri şi pentru instalarea în România a unui stat de drept. Şi după modelul brevetat de imaculatul Traian Băsescu, cel care nici wiskey n-a bătut, nici gura nu-i miroase, este foarte probabil ca Raluca Turcan să organizeze o conferinţă de presă în care să strige ”Ruşine, Elena Udrea!” şi să-i retragă acesteia titlul de Kill Bill pe care i-l acordase în 2010. De unde să fi intuit în 2010 biata Raluca Turcan ce penal zace în trupul firav al Elenei Udrea?