COMENTARIU Valeriu Şuhan: Alba neagra. Cu TVA...

Alba neagra. Cu TVA…

Onoraţii diriguitori executivi ne spun că au restituit sume importante de bani firmelor, cu titlul de returnare de TVA.

Foarte bine, zic, iată ce preocupare minunată din partea onorabililor.

Când citesc încă o dată informaţia, constat o nuanţă care îmi scăpase.

Pe de o parte e vorba despre o tuşă de lăudăroşenie destul de groasă dealtfel, dar deh, n-am sesizat-o ”din prima”.

Ia uite ce am făcut noi, zic ei, lăudăroşii, am restituit TVA către firme, suntem grozavi, merităm o medalie, pe care de ce nu, ne-o acordăm singuri.

Pe de altă parte, cică banii ăştia, TVA returnat, reprezintă o modalitate de ”a pompa” bani în economie.

Ok, zic, dar cine îi pompează ? Statul, guvernul, mama soacră, Grigore fra-su, Aurica sor-sa, sau firmele însele ?!

Păi, e clar pentru toată lumea cred, că ”pompa” vine chiar de la firme, care şi-au achitat corect obligaţiile fiscale în materia TVA.

Faptul că statul returnează ceea ce nu-i aparţine, nu poate fi sub nici o formă un merit al său, ci o obligaţie cât se poate de firească.

Ce-ar fi ca debitorul unei bănci să ceară merite pentru că şi-a plătit datoria şi să spună că a pompat bani în banca aia ?! Poate, doar dobânda şi comisioanele, alea da.

În cazul returnării TVA, nu se poate pune problema asta, că la mijloc nu e nici o dobândă de achitat către firmele care, oricum, aşteaptă destul ca să primească ceea ce sunt îndreptăţite.

Am mai săpat puţin prin comunicatele pompoase şi am mai constatat că şi în ceea ce priveşte plata concediilor medicale, aceeaşi vrăjeală, am făcut, am dres, suntem miezu’ din ceaşcă.

Domn’e am plătit concediile medicale, suntem foarte tari !

Ce vorbeşti ?! Păi şi banii ăia tot ai contribuabilului sunt. El e ”pompagiul”.

El este cel care prin plata contribuţiilor de sănătate, şi-a asigurat accesul la serviciile medicale la nevoie şi concediul eventual.

E adevărat, modeşti din cale afară, despre astea n-au mai zis că reprezintă ”pompe” în economie. Mare lucru…

Îmi spunea cineva, bă băiatule, asta-i menirea politicianului, să se laude.

Bine, bine, înţeleg, chiar accept într-o anumită măsură şi e firesc până la un punct, dar pe banii mei ?!

Asta-i cam ”de porc”…

Toată treaba asta mi se pare mie cel puţin, că depăşeşte nivelul până la care poţi face un compromis cu politicul.

Mi se pare firesc ca un politician să-şi prezinte realizarea proiectelor cu care ţi-a câştigat măcar simpatia dacă nu încrederea. E ok, merge.

Dacă treaba asta ar fi fost parte a unui bilanţ nu neapărat contabil, un soi de prezentare punctuală a felului cum, unde şi când s-au dus banii, ar fi fost o treabă onestă.

Când însă, îţi arogi merite pe tema asta şi punctezi fudul că tu ai stimulat economia în felul ăsta, mi se pare un mare tupeu.

În argou, tupeului de genul ăsta i se spune într-un anumit fel, dar nu-mi permit a-l menţiona.

Există probabil în mintea lăudăroşilor un algoritm care le potenţează tupeul, ca garanţie a succesului în câştigarea încrederii cetăţeanului.

Eu cred că e total insuficient, iar algoritmul dă cu virgulă.

Până la urmă, bine măcar, că au plătit şi una şi alta.

Să fie primit…