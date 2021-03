COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: America şi sexul copiilor...

Audierea unui posibil viitor asistent al secretarului american al sănătăţii, a adus în discuţie problema sexului copiilor, a identităţii lor de gen.

Mai exact, este vorba de posibilitatea ca minorii să poată opta pentru schimbarea sexului, a genului lor, la orice vârstă.

Persoana audiată, „transgender woman”, este cunoscută ca militând pentru libertatea oricui şi oricând, de a deveni transgender.

Este de altfel, cel mai înalt posibil oficial american de rang înalt care se recunoaşte a fi trangender.

Studiile şi opiniile sale exprimate public, s-au concentrat asupra folosirii de hormoni la copii, în scopul manipulării medicale a evoluţiei lor către un gen sau altul.

Aceeaşi „transgender woman” este numită, vedeţi că mă feresc a spune „acuzată”, că susţine operaţiile de schimbare de sex la copii de vârste fragede.

Tot de actualitate în America este „Equality Act”, o prioritate a primelor 100 de zile a mandatului preşedintelui Joe Biden, asumată de acesta ca atare.

Ea concretizează „The Biden Plan to Advance LGBTQ+ in America and Around the World” şi e din 2012...

Legea asta amendează normele existente privind drepturile civile.

Adică, include orientarea sexuală şi identitatea de gen, ca fiind protejate în mod explicit.

Protecţia se referă la dreptul la muncă, la locuinţă, educaţie, credite, facilităţile publice de tot felul.

Inclusiv toaletele publice, ca exemplu.

Deşi legea este cea a „egalităţii”, dezbaterea a arătat că ea naşte poziţii adverse semnificative.

Tot ca exemplu, i se reproşează că induce o profundă discriminare faţă de alte categorii, în special cele religioase, dintr-un spectru foarte variat.

Să mă scuzaţi vă rog, dacă nu mi-a ieşit cum aş fi vrut acordul gramatical de gen dar în context, n-am exerciţiul necesar.

Ca să fiu sincer, nici n-aş vrea să-l capăt.

Mă tot gândesc cum o să fie în viitor, când un El alege o Ea. Sau invers.

Cât de siguri or fi că n-au greşit ?!

Şi dacă au greşit, ce dracu’ or face ?!

Până la urmă, tot mai bine pe Dâmboviţa, decât pe Potomac...