COMENTARIU Valeriu Şuhan: Pentru francezi, virusul e feminin...

Azi, am citit o şire care m-a lăsat cu gura căscată...

Zice că Academia Franceză a luat în dezbatere o chestiune de viaţă şi de moarte. Care e genul de folosit corect în limba lui Moliere, pentru Covid-19....

Ei bine, e cert! Vestita academie a stabilit că denumirea virusului, atât în limbajul comun cât şi în cel profesional în limba franceză, este de gen feminin.

Deci, Covid-19 va fi folosit cu articolul ”la”- la Covid-19 - şi nu ”le”. Asta în ciuda faptului că termenul generic, coronavirus, este folosit la genul masculin în aceeaşi limbă, a aceluiaşi Moliere.

Ok, ai zice... Dar, care-i treaba, murea careva dacă rămânea la genul masculin?!

Sau poate că ”Cherchez la femme” are vreo legătură? Francezii galanţi cum îi ştim, au avut întotdeauna o slăbiciune, o atenţie aparte către sexul frumos. Sau mă rog, aşa ni-i descrie literatura. Acum, Dumnezeu ştie, or mai fi, n-or mai fi...

Oricum, decât englezescul ”Follow the money”... Ăştia, prea ”pe material”.

Brusc, mi-am amintit că numele tuturor marilor uragane poartă nume de femeie.

Cine le-or fi dat numele? Dacă au fost bărbaţi, cu siguranţă au vrut să releve forţa naturală a femeilor. Dacă au fost chiar femei, ei bine, atunci e vorba de un mesaj subliminal, vă facem praf... Gen...

Ca să fiu obiectiv, am întrebat o doamnă, ce părere are. O tânără doamnă, fac precizarea.

Iniţial, s-a uitat pieziş la mine şi mi-a zis că-s misogin.

Am încercat s-o conving de contrariul şi i-am arătat ştirea.

A citit-o de vreo două ori, cred. A ridicat ochii spre mine şi cu o voce metalică, mi-a şuierat ”Da, eşti misogin!”

De fapt, a zis ”Definitely, you are misoginistic!”

E clar! Limba franceză e de vină. E prea complicată!

Imediat îmi amintesc de zicerea lui Cioran că după limba română care e ca o rugăciune, franceza e ca un contract.

Bine bro, rămân cu engleza. Definitely!