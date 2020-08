COMENTARIU Valeriu Şuhan: Piromanii salvatori

Piromanii salvatori

Am tot mai prezentă senzaţia că ne aflăm într-un scenariu oarecum, machiavelic.

Zic machiavelic, dar e totuşi cam grobian, lipsit de o intrigă de fineţe, sofisticată.

Ideea e că realizăm tot mai clar că acest nou coronavirus cu ceea ce presupune el în viaţa noastră, este exploatat în sensul obţinerii de profit nemeritat, sub toate aspectele. Fără jenă !

Cu cât ”pericolul” e mai mare, cu atât cei care ne vor fi ”salvând” la un moment dat, vor deveni eroii naţiei. De aici şi apetenţa multora pentru a sublinia cât de periclitaţi suntem în faţa acestui virus. Dar mai ales, pentru a ne da de înţeles, cât se poate de clar, că ei şi numai ei, sunt cei cărora le datorăm salvarea.

În momentul în care vorbim, ne aflăm într-o nebunie care tinde să ne lase fără speranţă. Pare că totul se desfăşoară pentru a ne induce asta.

Tonul folosit, chiar dacă marcat de un dramatism evident stupid, măsurile în sine, las la o parte că s-au dovedit lipsite de coerenţă şi chiar de logică nu numai juridică, s-au concentrat în acest scop, să ne arate că suntem într-un imens pericol.

Concomitent, ni s-a transmis mai mult sau mai puţin abil, mai degrabă mai puţin, că există doi eroi ai naţiei care ne vor scoate din belea, Preşedintele şi Guvernul în frunte cu Prim-ministrul său.

Politicieni, afacerişti, medici, industrii chiar, s-au întrecut în a ne arăta cât de veroşi sunt şi că încă, mai au potenţial. Chestia aia cu firma înfiinţată să vândă şpriţ şi cafea, eventual şi mici, care a ”câştigat” un contract de echipamente sanitare de vreo 12 milioane de Euro, va rămâne în anale ca o culme a nesimţirii.

Din perspectivă politică, că aici e ”combinaţia”, profesionişti ai domeniului sesizaţi cu privire la oportunitate, obsedaţi de validarea politică, s-au concentrat pe ascensiunea către titlul de” erou”. Pentru asta sunt gata de sacrificiu.

Nu, nu vă faceţi iluzii, nu e vorba de sacrificiu de sine, ci de sacrificarea noastră.

Viaţa noastră e deja, cu fundu-n sus, dar cei interesaţi continuă să ne prezinte perspectivele ca fiind înfricoşătoare.

Ca urmare, mulţi sunt înspăimântaţi de ziua de mâine, iar frica ce şi-a făcut loc în minţile virusate de informaţii venite într-un şuvoi de contradictorialităţi, modifică, distorsionează şi compromit personalităţi şi comportamente.

De când lumea, una dintre cele mai la îndemână căi de a manipula, este aceea de a crea o problemă, a te preface că eşti preocupat să o soluţionezi deşi rezolvarea e deja în mâna ta, pentru ca într-un final apoteotic, să o prezinţi şi să te erijezi în salvator.

Unii nu au imaginaţia sau curajul să ”creeze” o astfel de problemă, dar se agaţă conjunctural de una apărută natural şi-i dau drumul maşinăriei de manipulare.

Trebuie să spun că eu asta simt, că suntem manipulaţi conform acestei reţete. E aşa, un soi de metodă ”lover boy” şi se bazează tot pe exploatarea naivităţii. Din nefericire o naivitate colectivă, a noastră.

Experienţa ultimelor două-trei luni pentru noi toţi, e indiscutabil, traumatizantă.

Am văzut cu toţii evoluţia lucrurilor, de la ignorarea situaţiei ca atare de către autorităţi şi ironizarea posibilei pandemii de către Preşedinte, continuând cu implicarea tumultoasă a domniei-sale prin instaurarea şi menţinerea stării de urgenţă şi evoluţia obsesiv şi evident obedientă a prim-ministrului, până la instituirea ”mascariadei” de ultimă oră.

Am mai văzut şi cât de goi am fost, fără de nici unele, cum i-am sacrificat pe doctori şi asistenţi, cum am transformat spitalele în focare de infecţie, cum cu mare talent de smugler, am ”exportat” oameni, ai noştri evident, cum am ”maximizat” alerta şi am făcut-o urgenţă pe blat, cum am dat-o dracu’ de economie şi cum ne-am băgat picioarele-n ea de şcoală, cum am ”legiferat” zglobiu şi ageamiu şi cum am făcut din amendă un scop în viaţă.

Toate astea, ni se spune că sunt rezultatul bunei gestionări a situaţiei ! Aşa o fi, că prea ne zic cu foc...

Apropos de foc...

Aţi mai văzut piromani care să se erijeze în salvatori ?!

S-ar putea să aveţi ocazia...