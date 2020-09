Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că decizia guvernanţilor de a prelungi starea de urgenţă şi apoi starea de alertă pentru ca nişte “bandiţi” să ia peste 700.000 de euro, în timp ce noi stăteam în case şi ni se cânta imnul, este ceva strigător la cer, iar românii ar trebui să iasă în stradă.

Ion Cristoiu spune că acuzarea directorului UNIFARM, Ionel Eugen Adrian, că a pretins peste 700.000 de euro mită pentru achiziţionarea de măşti şi combinezoane are cel mai mare mare impact public, comparativ cu dezvăluirile şi demascările din ultima perioadă - de la fotografia cu premierul Orban petrecând la Guvern de ziua lui şi colaborarea guvernatorului BNR cu Securitatea, la imaginile cu petrecerea de la aniversarea fiicei lui Rareş Bogdan.

“Cel mai mare impact l-a avut afacerea cu măştile de la UNIFARM. E o afacere tenebroasă, cu servicii, cu sănătate, nu ştim unde duc firele, impactul este uriaş şi devastator pentru Guvern. Din mai multe motive. Asistăm în prezent la un efort uriaş din partea Guvernului de a ne convinge că a revenit pandemia, creşte numărul de infectări, trebuie să ne întoarcem să respectăm măsurile de distanţare socială. Până acum, în opinia publică a circulat un fel de zvon, ca un fel de impresie că această campanie vizează prelungirea posibilităţii lor de a face afaceri cu măşti (...) Deodată, apare oficial că UNIFARM are în frunte un domn care a cerut peste 700.000 de euro pentru a achiziţiona măşti. Din start, electoratul a zis că se confirmă faptul că voi nu aveţi nicio problemă cu pandemia, voi aveţi o problemă cu măştile. Vreţi să ne ţineţi în case, să nu deschidem restaurantele, să nu reluăm meciurile de fotbal, la cinematografe, să stăm la 2 metri pentru că voi aveţi o treabă cu măştile”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu adaugă că un alt efect dezastruos al afacerii UNIFARM este că a avut loc în timpul guvernării PNL şi că avem de-a face cu o mafie care putrea duce la premierul Orban.

“Un alt dezastru este că avem de-a face cu afacerea UNIFARM în timpul guvernării PNL. Au apărut ştiri, informaţii precise că aici e o întreagă mafie care poate să ducă chiar până la Ludovic Orban. Domnul de la UNIFARM a fost tratat cu blândeţe. Ce şochează în acest caz este blândeţea procurorilor. Te aşteptai ca procurorul DNA să-l reţină pe directorul UNIFARM şi să meargă azi la judecător cu propunerea de arestare preventivă. Dar procurorul zice, nu, numai control judiciar. Şi nu-i cere 30 de zile. Iar o şmecherie, ci 60. De ce ? Pentru că dacă îi cerea 30 de zile, peste o lună iar se reîncălzea scandalul mediatic. Era dus acolo, iar ne reaminteam noi presa. Aşa, gata, e uitat, pentru că cea mai mare problemă la un asemenea tip cum este directorul UNIFARM este să nu fie arestat”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că afacerea UNIFARM aminteşte aproape la indigo de cazullui Ludovic Orban, anchetat de DNA şi ulterior achitat, că în 2016 a pretins mită de la un om de afaceri pentru a-şi finanţa campania electorală pentru Primăria Capitalei. “Una este flagrantul sau când primeşti banii, şi alta când zici că ai spus cuiva şi că ai glumit şi scapă. Ludovic Orban a fost achitat, aşa va fi şi directorul UNIFARM”, anticipează publicistul.

Ion Cristoiu adaugă că există există în piaţă zvonul că avem de-a face cu măşti aduse din China, cumpărate de UNIFARM, care nu aveau valabilitate în UE şi au ajuns în R. Moldova, care nu e în UE. Jurnalistul consideră că afacerea UNIFARM este unul dintre cele mai mizere jafuri, sentimentul fiind că, în timp ce noi stăteam în case şi ni se cânta imnul, se făceau afaceri cu măşti de sute de mii de euro pe seama noastră.

“Ne dăm seama după 30 de ani nu s-a schimbat nimic în România. Aceleaşi afaceri dubioase, cu servicii, cu firme sub acoperire, cu sume uriaşe vânturate, e ceva în neregulă. A fost guvernarea PSD, a venit guvernarea PNL, nu s-a schimbat chiar nimic? Mă întrebaţi care sunt dedesubturile, ce se urmăreşte. Sunt aproape sigur că se urmăreşte debarcarea lui Ludovic Orban. Au trecut 30 de ani, a venit PNL, partid european, partidul lui Klaus Iohannis. Asistăm la unul dintre cele mai mizere jafuri, jaful cu măşti. Adică să prelungeşti starea de alertă, starea de urgenţă pentru ca nişte bandiţi să ia 700.000 de euro este ceva strigător la cer. Principalul impact al afacerii UNIFARM este sentimentul că până şi în pandemie, în timp ce noi stăteam în case, distanţare socială, sirene, se cânta imnul, ei făceau afaceri cu măşti. Chiar atât de ticăloşi pot fi? Învârteau sute de mii de euro pe seama noastră. Este inimaginabil. Dacă am fi un popor minim civic, revoltat, am ieşi în stradă”, a susţinut jurnalistul.