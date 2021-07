Ion Cristoiu: Când nerozia e de folos societăţii

Pe 26 iulie 2021, s-au împlinit 300 de ani de la naşterea baronului Samuel von Brukenthal. Chiar dacă unii intelectuali au mai auzit de numele Brukenthal, de la Muzeul cu acelaşi nume din Sibiu, nici dracu, personaj cu o memorie fabuloasă, n-ar fi ştiut că s-au împlinit 300 de ani de la naşterea distinsului. Şi deodată, mai spre după-amiază toată lumea a aflat că pe 26 iulie 2021 se aniversează naşterea Baronului. Putem spune că Samuel von Bruckenthal a beneficiat de o glorie la care puţină lume se aştepta. Cea care a contribuit la răspîndirea ştirii că 26 iulie 2021, e ziua de naştere a celui care a dat numele unui muzeu din Sibiu, n-a fost nici un istoric, nici o vedetă tv, nici măcar un fotbalist. A fost o politiciană: Raluca Turcan, ministrul Muncii în Guvernul Cîţu, membru al Echipei lui Klaus Iohannis în bătălia pentru şefia PNL. Cum a reuşit o politiciană o asemenea performanţă, pentru că performanţă e să faci un Breaking news din ziua de naştere a unui personaj despre care puţini români au habar într-o ţară în care Ştefan cel Mare trece pentru mulţi ca fiind un stadion din Bucureşti care i-a învins pe turci la Vaslui? Foarte simplu. Printr-o imensă nerozie. Ţinînd neapărat să ne arate că e din Sibiu, Raluca Turcan a postat pe Facebook, spaţiul în care se manifestă azi demagogia de tribună de pe vremea lui Caţavencu, un text avînd drept scop să ne convingă că Samuel de Brukenthal e o bornă, deşi nu stă la marginea şoselei. În finalul textului, semnatara i-a urat La mulţi ani! unui mort de cîteva secole. Nerozia a devenit breaking news şi prin asta toată suflarea dintre Dunăre şi Tisa a aflat că pe 26 iulie 1721 s-a născut baronul Brukenthal. Să mai spună cineva că nerozia nu joacă un rol deosebit în propagarea Culturii române!

*

Ion Hudiţă, fruntaş ţărănist, scrie în Jurnal despre Plebiscitul din 24 februarie 1938, inventat de Carol al II-lea pentru a-şi legitima dictatura de mucava:

„Rezultatul în judeţul Baia este mai mult decît ridicol. Din 36.203 votanţi, au votat pentru plebiscit 36.202 şi unul singur contra”.

Ca mai toţi ţărăniştii, Hudiţă n-are umor. Eu, de exemplu, m-aş fi întrebat imediat: cine o fi ăla, singurul, dintr-un întreg judeţ? Cum s-a simţit el, un Contra, între 36.202 de Pentru?

*

„Cînd un adevărat geniu apare pe lume îl veţi recunoaşte după aceea că proştii se strîng cu toţii împotriva lui”. ( Jonathan Swift).

*

Cetăţeanul Liviu Dragnea, pentru că asta e calitatea acum a fostului atotputernic de pînă mai ieri, a fost convocat la DNA pentru un amănunt care se putea rezolva şi prin intermediul avocaţilor. DNA a rămas de pe vremea Binomului SRI- DNA cu ambiţia de a face gălăgie mediatică în jurul unui scărpinat pe şest al procurorilor pentru a şti toată lumea că instituţia are insomnii doar la gîndul că în România n-au fost convocaţi încă la DNA pe motiv de fapte de corupţie purecii din aşternuturi. Pentru a se şti că DNA lucrează, Liviu Dragnea a fost chemat la instituţie în chip inutil şi abuziv. Momentul intrării la DNA s-a lăsat cu un scandal de toată frumuseţea, care a ţinut întreaga zi aproape pagina întîi a televiziunilor de ştiri. Sub privirile jandarmilor care în loc să intervină, cum le cere legea, pentru a asigura ordinea publică, se ţineau de brăcinari ca să nu se scape pe ei, atît de căcăcioşi erau, susţinătorii lui Liviu Dragnea s-au confruntat cu adversarii lui Liviu Dragnea. De fapt putem vorbi, avînd în vedere că hăulitorii veniţi să zbiere împotriva lui Liviu Dragnea sînt nişte colaboratori ai SRI sub acoperire de huligani, de o diversiune pusă la cale de Binomul SRI- DNA, dat azi cu fard şi ruj, ca să nu ne prindem că sub sulemeneala de cochetă stau epoleţii. Chemarea inutilă a lui Liviu Dragnea s-a vrut o operaţiune prin care Binomul SRI-DNA a vrut să semnalizeze în cele patru puncte cardinale ale politicii că fostul lider PSD va fi îngropat sub un munte de dosare înainte de a se manifesta ca reprezentant al suveranismului care stîrneşte greţuri mai marilor de la Bruxelles. Din nenorocire pentru autorii Operaţiunii, rezultatul intrigii a fost favorabil lui Liviu Dragnea. Pentru un om politic nimic nu-i mai rău decît căderea în anonimat după îndeplinirea unei funcţii publice. Deşi simplu cetăţean, Liviu Dragnea a fost vedeta zilei de 26 iulie 2021. Nu ştiu dacă asta şi-a dorit, dar sigur e că fostul lider al PSD a dovedit c-a rămas un personaj care interesează presa într-o asemenea măsură încît şi convocarea la DNA pentru un fleac devine ştirea numărul unu a zilei.

*

Cum ar fi sunat e-mail-ul lui Eminescu: mihaieminescu@junimea.ro?

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro