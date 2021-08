Ion Cristoiu: Ce se întâmplă când pe Klaus Iohannis îl bate soarele-n cap

Publicistul Ion Cristoiu analizează discursul preşedintelui Iohannis cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor şi constată că şeful statului nu aduce nicio dovadă care să susţină afirmaţiile sale conform cărora există o creştere alarmantă a rasismului, a antisemitismului şi a discursurilor motivate de ură care vizează romii, în special în mediul online şi trebuie luate măsuri pentru a combate aceste evoluţii.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Ionuţ Cristache mi-a trimis pe WhatsApp un fragment din Mesajul lui Klaus Iohannis transmis cu ocazia Ceremoniei dedicate Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor:

<În contextul recent creat de pandemia de COVID-19, observăm din nou o creştere alarmantă a rasismului, a antisemitismului şi a discursurilor motivate de ură care vizează romii, în special în mediul online. Datoria noastră, ca lideri politici, este de a combate aceste evoluţii, de a condamna public fără ezitare orice afirmaţie care incită la ură. De asemenea, trebuie să ne continuăm eforturile pentru a dezvolta instrumente adecvate, care să ne permită să ne protejăm societăţile împotriva acestor ameninţări.>

Fragmentului reprodus Ionuţ Cristache i-a adăugat un scurt comentariu:

<Domnu’ Cristoiu,

Mă gîndesc că m-a bătut soarele în cap, dar nu pricep.

Cum ne-a făcut Pandemia mai antisemiţi şi mai antiromi.>

În anul întîi de facultate de Filosofie am făcut un seminar special de interpretare de texte. Luam un fragment dintr-un filosof şi, sub conducerea unui profesor universitar, îl interpretam dezvăluindu-i semnificaţiile. A fost pentru mine un moment de glorie. Deşi nu citisem ca elev Filosofie, la aceste seminarii m-am dovedit imbatabil. Puteam vorbi o jumătate de oră pe seama unui text de 10 rînduri. Ştiindu-mă priceput la interpretarea de text am luat citatul din Klaus Iohannis şi, hotărît să-i dau o mînă de ajutor lui Ionuţ Cristache, l-am citit de cîteva ori pentru a-l pricepe pînă-n adîncuri. Ionuţ Cristache îşi spunea că probabil l-a bătut soarele în cap, de nu pricepe nimic. Avea şi motive să se suspecteze de insolaţie. Citise textul la mare fiind. Eu am citit textul aflat la Nurenberg. Aici plouă, şi noaptea e chiar frig, astfel că, spre deosebire de Ionuţ Cristache, nu pot pune pe seama insolaţiei faptul că nici eu n-am înţeles nimic. Dacă ar exista un soft de trecere a unui text prin examenul logicii clasice mai mult ca sigur discursul lui Klaus Iohannis ar face să ia foc calculatorul. De la un capăt la altul textul te face să te întrebi:

De unde Dumnezeu a mai scos-o şi pe asta?

Iată cîteva exemple:

1) <În contextul recent creat de pandemia de COVID-19, observăm din nou o creştere alarmantă a rasismului, a antisemitismului şi a discursurilor motivate de ură care vizează romii, în special în mediul online.>

Cum adică, observăm din nou?

Cînd s-a mai observat o creştere alarmantă a discursului? Anul trecut? Acum un deceniu? Acum un secol? Şi cine sînt cei care observă? El şi consilierii? El şi nevastă-sa? El şi noi, românii? Eu, de exemplu, nu observ nici o creştere alarmantă.

Să zicem că preşedintele, căruia i se dă zilnic Raportul de către SRI, are dovezi în sprijinul aserţiunii sale: Rezultatele unor sondaje, statistici.

Creşterea alarmantă are loc pe fundalul Pandemiei – zice Preşedintele. Nu văd legătura dintre Pandemie şi romi. Dacă romii ar fi fost chinezi am fi putut spune că urmare a teoriilor că virusul a fost produs în China a apărut ura faţă de chinezi.

Mulţi români i-au urît pe cei care au susţinut public restricţiile. Pe primul loc s-a situat Raed Arafat. Din cîte ştim Raed Arafat e arab. Nu e nici evreu şi nici rom.

2) <Datoria noastră, ca lideri politici, este de a combate aceste evoluţii>.

Care evoluţii? Preşedintele n-aduce nici o dovadă privind existenţa unor evoluţii ale rasismului, antisemitismului şi antiromi. Prin urmare, nu văd cum s-ar putea combate ceva ce nu există.

3) <De asemenea, trebuie să ne continuăm eforturile pentru a dezvolta instrumente adecvate, care să ne permită să ne protejăm societăţile împotriva acestor ameninţări.> – susţine preşedintele.

Din text se înţelege că e groasă rău: societăţile sînt supuse unor ameninţări înfricoşătoare.

Care ameninţări? Şi deoarece preşedintele n-a adus nici o dovadă privind ameninţările rămîne întrebarea:

Ce înseamnă instrumente adecvate?

Introducerea cenzurii? Instituirea unui Supraveghetor la nivel naţionale care să semnaleze incendiul unor rasisme şi antisemitisme?

Ionuţ Cristache s-a suspectat degeaba de insolaţie.

Nu pe el l-a bătut soarele în cap, ci pe Klaus Iohannis”.

