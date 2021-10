Ion Cristoiu: Cîţu este un om foarte slab. Rămâne o mare enigmă de ce ţara asta a fost dată peste cap pentru el, să fie preşedintele PNL şi premier

Întrebat ce va face preşedintele Iohannis după eşuarea negocierilor PNL-USR-UDMR pentru formarea noului guvern, publicistul a răspuns:

“Sigur, asta este o întrebare care pleacă de la credinţa noastră că ei au un plan. Nu au niciun plan. Nimeni. Şi eu am crezut când l-a desemnat pe Cioloş că e. Nu e niciunul. Dacă întrebaţi pe oricine din interior nu au niciun plan. Au gândit pe moment”.

Ion Cristoiu a continuat, susţinând că scoaterea USR de la guvernare, prin demiterea lui Stelian Ion de la conducerea Ministerului Justiţiei, nu a făcut parte dintr-un plan al preşedintelui Iohannis, ci al lui Florin Cîţu.

“Mai ţineţi minte de cîte ori am zis că acea debarcare a lui Stelian Ion a fost un plan ca USR să plece de la guvernare, să-i fezandeze... Nu a fost nimic. Dacă era, nu era moţiune de cenzură... N-a fost nimic. Nu cred că a fost nici Klaus Iohannis, cred că a fost Cîţu. Cîţu este un om foarte slab. În general, oamenii foarte slabi fac excese de putere. Da, căţeii fac exces de putere în raport cu dulăii. Dulăii fac ham şi... Aţi fost cu mine la congresul PNL. Aţi văzut, domnule, ăla era bărbat? (...) La un moment dat i-a pierit vocea. Era un pui strâns de gât. Nu se poate aşa ceva. Avea microfonul. Când ai microfonul, toate difuzoarele alea dau vocea ta. Dar nu numai asta, normal era, când tu emani forţă, era de ajuns să apară acolo şi ceilalţi să împietrească. Nu ştia să se oprească, era ceva groaznic. Se vedea că e un pirpiriu politic. Şi-atunci sigur că el a făcut excese”, a explicat publicistul la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la Aleph News.

În opinia sa, tot ceea ce s-a întâmplat după moţiunea de cenzură a PSD, prin care Guvernul Cîţu a fost demis, arată că nu a existat niciun plan.

“Mai ţineţi minte, am zis aşa, împreună cu Klaus Iohannis a fost o lovitură, îi dăm afară pe USR şi după asta vorbim cu PSD... şi după asta a fost dezastru. Moţiunea de cenzură şi tot ce s-a întâmplat arată că nu era niciun plan. Şi, după părerea mea, nici măcar preşedintele nu a fost în plan. Pur şi simplu a fost Cîţu, el. Încă o dată, el având sindromul pirpiriului, face exces de ... personajele puternice nu fac excese (...) Şi la demiterea lui Vlad Voiculescu, acelaşi exces”, a subliniat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că la negocierile pentru formarea unui nou guvern cel mai bine jocă USR, în timp ce liberalii sunt jalnici.

“După părerea mea cel mai bine joacă acum USR. Pentru că poporul asteapta salvarea şi ei ce fac? Fac orice ca să arate poporului român 1. Îşi rezolvă problema că erau năbădăioşi. Eu, Cristoiu, care nu i-am scos din trotinetişti, să ştiţi că descopăr la partidul ăla nişte oameni, hmm, uitaţi-vă la Cioloş, ce teatru, în sensul bun, joacă el. Şi-a pierdut el cumpătul? Nu, pentru că el ştie că poporul vrea să negocieze. (...) Jalnici sunt peneliştii. Eu nu am pomenit aşa ceva. Sunt întrutotul de acord că nu vrei să te asociezi cu ăştia, dar având în vedere urgenţa guvernului, eu luni seara convocam conducerea PNL. Şi spuneam că nu vrem să facem guvern cu USR PLUS nu pentru că a votat cu PSD, că sunt progresişti, că sunt trotinetişti... mă adresez poporului român... eu pot să fac guvern cu ei oricând, dar nu că nu vreau, ci pentru că ei sunt năbădăioşi, Cioloş e împotriva bisericii, noi suntem gata să facem guvern şi să-l şi cântăm pe Cioloş, dar nu putem. Dar ce-au făcut ei? Au amânat până azi, şi azi ce mi-au zis? Îmi spuneţi mie vreo justificare adresată poporului român? Care justificare? Să se ducă să facă cu ăia. Dar ce, sunt copii?”, se miră publicistul.

Despre morţii din valul 4: Preşedintele e vinovat pentru că a bulversat toată ţara să-l pună pe Cîţu la şefia PNL

Ion Cristoiu remarcă, totodată, şovăiala guvernanţilor în luarea unor măsuri anti-pandemie, pe fondul agresivităţii valului 4 care a dus la un număr foarte mare de decese în rândul românilor.

“Dacă vă uitaţi în această perioadă, problema nu este că se iau sau nu măsuri, este hâţa-hâţa. Nimic nu este mai grav pe planeta asta decât şovăiala puterii. (...) Cîţu nu a zis gata, băgăm certificat, a zis ne gândim. După asta revii. De ce revii? Mai degrabă nu mai zici. Două semnale nu se dau la noi. 1. Nimeni din conducerea României nu-şi asumă conducerea navei. Toată lumea e îngrijorată, mor foarte mulţi, nu au medicamente, că degeaba îl duci la spital dacă nu ai medicamente. Preşedintele trebuie să dea un semnal, bă, e jale. El e la Sibiu. Preşedintele e vinovat de moartea românilor pentru că a bulversat toată ţara să-l pună pe Cîţu la şefia PNL. O să rămână pentru istorie această mare enigmă: domne, cine e Cîţu?(…) Cîţu e geniu? S-a răsturnat toată România, au blocat măsurile de pandemie, l-au scos pe Ludovic Orban, au făcut congres de 5000 de inşi, a căzut guvernul. Toate ca să ajungă Florin Cîţu preşedinte”, subliniază publicistul.

Topul Săptămânii

În Topul Săptămânii realizat de publicistul Ion Cristoiu, primul loc este ocupat de liderul USR PLUS, Dacian Cioloş, iar ultimul de predecesorul său, vicepreşedintele Dan Barna.

Locul 5- Dan Barna, vicepreşedinte USR PLUS

“Din două motive. Nu am auzit de el şi foarte bine că nu am mai auzit de el. Imaginaţi-vă dacă era preşedintele USR Barna, nu Cioloş, Cioloş se vede că e bun. Barna nu avea experienţă politică. Totuşi, Barna venea, din punct de vedere politic, de la coada plugului, de la coada vacii.”

Locul 4- Kelemen Hunor, preşedintele UDMR

“S-a dus să se autopropună premier pentru 6 luni. Kelemen Hunor nu poate fi niciodată premierul României nu pentru că e ungur, el este şi mare fan al lui Viktor Orban. Păi şi dacă la un moment dat se pune problema ca România să aleagă între UE şi Viktor Orban şi noi avem un premier care e fan Viktor Orban? “

Locul 3- Ludovic Orban, fostul preşedinte al PNL

“Nebuloasa din capul lor este asta. Cioloş se duce acum şi cade, şi asta şi vor liberalii, să cadă guvernul ăsta, şi apoi se face guvern PNL-PSD. Există varianta un şi jumătate premier de la unul din ele, PNL sau PSD, şi un an jumate celălalt, dar în acel moment PNL se rupe. Era mult mai uşor să te aliezi cu USR. Dacă te aliezi cu PSD, te-ai terminat pentru că are baroni, structuri în teritoriu. Tu la nivel central te înţelegi, dar acolo la nivel local liberalii sunt mâncaţi de pesedişti. Nu te poţi alia cu un magnet care e cât un munte. Cu ăştia te aliai, avea USR PLUS baroni la Focşani?”

Locul 2- Florin Cîţu, preşedintele PNL

“Pentru că rămâne o mare enigmă de ce ţara asta a fost dată peste cap pentru el, ca să fie preşedintele PNL şi premier. O să vedeţi că tot pe el îl pune.”

Locul 1- Dacian Cioloş, preşedintele USR PLUS

“Aţi văzut diferenţă de conferinţă de presă? Când se duce şoricelul, Florin Cîţu… fătucele alea mai au puţin şi-l bat. Aţi văzut când se duce Cioloş? Impune respect. Mai ţineţi minte că-i pierise vocea lui Cîţu? Era ca puiul pe care îl strângi de gât, chiţăia, gata. USR cred că luni va merge cu miniştrii buni. Da, şi tehnocraţi. Dacă vrea să dea o lovitură de imagine, că ştiu că pică, trebuie să vină şi cu tehnocraţi, din ăia spectaculoşi să zică lumea bă, nu ne-am gândit. Poate că slabi miniştri, dar aşa… Simona Halep la Sport.”