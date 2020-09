Ion Cristoiu: Cum a petrecut Guvernul Orban în plină zi de lucru

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu analizează scandalul provocat de fotografia în care premierul şi câţiva miniştri sunt fără mască, beau şi fumează în biroul lui Ludovic Orban de la Guvern şi explică de ce USR, singurul partid a cărui intervenţie publică ar fi răscolit România în acest caz, nu a făcut-o. Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Vineri, 29 mai 2020, seara, pe reţelele de socializare a fost postată o fotografie care arăta pe premierul României, Ludovic Orban, împreună cu alţi miniştri, stînd la băute (whisky) şi pipat (trabucuri) în biroul său de la Victoria. Momentul fusese surprins luni, 25 mai 2020, la ora 15 şi reflecta sărbătorirea zilei de naştere a lui Ludovic Orban.

Despre acest Scandal am vorbit pe larg în Jurnalul meu video de pe cristoiublog.ro.

Poziţiile critice faţă de această secvenţă s-au concentrat pe încălcarea unor legi de către premier şi ceilalţi miniştri fumînd într-un spaţiu închis şi stînd fără mască. Nu ştiu dacă această direcţie a fost rezultatul unei manipulări subtile menite a-l scoate din încurcătură sau cum ar spune poporul de-a dreptul din rahat pe Ludovic Orban. Sigur e că presa miluită, cot la cot cu presa Diviziei Presă, s-a grăbit să reducă întreg scandalul la încălcarea unor legi. Potrivit scenariului de ieşire din rahat, Ludovic Orban şi miniştrii s-au dat peste cap să fie amendaţi de către Poliţia din subordine. Pentru presa miluită, pentru presa Diviziei Presă şi pentru ceata de postaci a PNL, acţiunea a fost folosită pentru a transforma un dezastru într-o victorie. A trecut în plan secund faptul că ditamai membrii Guvernului şedeau la băute în biroul premierului pentru a se scoate în prim plan faptul că respectivii s-au cerut amendaţi. Potrivit acestei manipulări grosolane, momentul a dovedit încă o dată diferenţa dintre PNL şi PSD. Dacă ar fi fost Viorica Dăncilă şi miniştrii PSD, poliţia ar fi primit ordin să nu-i amendeze. Fiind vorba însă de membrii Guvernului Meu, nu numai că premierul nu s-a opus amendării, dar mai mult s-a străduit să fie amendat. Evident, avem de a face cu un sofism de cea mai joasă speţă. Din faptul că un infractor e sancţionat nu înseamnă că el nu mai e infractor. Premierul şi miniştrii au încălcat două legi. Chiar dacă ei s-au autodenunţat şi au fost sancţionaţi pentru asta, infracţiunea rămîne şi încă într-o formă agravantă, deoarece e vorba de nişte demnitari. Aşa cum am demonstrat în Jurnalul meu video esenţa întîmplării e dată de faptul că luni, 25 mai 2020, la început de săptămînă, premierul şi patru miniştri au pus de un chefuleţ în biroul premierului. Se presupune că un premier are treburi pînă peste cap. Se presupune că biroul său e de lucru, nu de chef. În plin program de lucru, o parte a Guvernului României îşi îngăduie un chefuleţ. Pretextul a fost ziua de naştere a premierului. În lumea civilizată, premierul îşi vedea de treburi pînă seara tîrziu şi organiza o petrecere la el acasă (în nici un caz la birou) la care-i invita pe miniştri.

Bogdan Iacob, unul dintre confraţii care se iluzionează că avem o ţară ca afară, mi-a trimis chiar vineri seara, după apariţia pozei, textul postat de el pe InPolitics sub titlul Fotoshima! Prin el Bogdan Iacob îşi exprima convingerea că fotografia e pentru guvernul Orban ca explozia de la Hiroshima pentru japonezi. Chiar din seara respectivă i-am zis lui Bogdan Iacob, cum fac ori de cîte ori el se iluzionează asupra României de azi, că se înşeală, că nu se va întîmpla nimic. Nu numai pentru că la noi, de vreo zece ani, de cînd Serviciile secrete pun preşedinţi şi premieri, un guvern cade cînd vrea preşedintele, dar şi pentru că o zguduire de proporţii cere intervenţia presei şi a Opoziţiei.

Despre intervenţia Presei inutil să mai glosez.

S-a văzut şi în acest caz că presa independentă e o palidă amintire. Dacă n-ar fi internetul, România regimului Iohannis ar fi reflectată în presă mai ceva decît România lui Ceauşescu în Scînteia.

Ar fi fost normal ca Opoziţia să ia atitudine. Că PSD a tăcut nu mă miră. Şi nu numai pentru că PSD e pe zi ce trece un partid cu proteză pe post de dantură, dar şi pentru că denunţarea de către partidul baronilor a unui chef de partid şi de stat ar fi fost o absurditate. Singurul partid a cărui intervenţie publică ar fi răscolit România e USR. Nu odată acest partid a fost prezentat de mine ca partidul unei altfel de politici, ca forţă a generaţiei postdecembriste şcolite în Occident. Ce alt exemplu de politică veche putea fi mai bun pentru USR decît cheful ghiorţănesc din biroul premierului, încălcarea legii de către chiar miniştrii Guvernului? A zis USR ceva? Fireşte că nu. Cum se explică asta? Prin fixarea USR la 13 la sută în sondaje. Am tot mai mult impresia că USR e o creaţie a Serviciilor interesate în numele lui Klaus Iohannis de asigura PNL formarea unei majorităţi după alegeri. E limpede că PNL nu va obţine peste 50 la sută. Pentru ca PNL să guverneze i s-a găsit un partid tot de Dreapta, menit a obţine un procentaj din electoratul care n-ar fi votat PNL. Şi astfel PNL i se pregăteşte de pe acum concubina, pe numele ei USR. Ca şi cazul în prezidenţialelor, observăm în cazul USR o politică pe care am putea s-o numim a frînei trase. Orice acţiune care i-ar putea aduce partidului un salt în sondaje e evitată de conducere pentru ca nu cumva USR să iasă din rolul de viitoare concubină a PNL la guvernare. Partidul critică PNL, dar o face cu maximă prudenţă, evitînd răsucirea cuţitului în rană. Scandalul cu fotografia ar fi avut nevoie de o reacţie spectaculoasă a USR la nivel de preşedinte. N-a fost aşa ceva. Dacă ar fi fost, USR risca să treacă dincolo de hotarele impuse pentru a rămîne un partid în umbra PNL”.

NOTĂ: Acest editorial e preluat integral de pe cristoiublog.ro