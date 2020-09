Ion Cristoiu: Cum rămîne cu cei doi, cu Nicuşor Dan şi cu Clotilde Armand? Tare mă tem că pentru PNL întrebarea e deja stânjenitoare

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că bătălia pentru locale se va reduce la bătălia pentru primăria Bucureştiului şi cea a Sectorului 1, motiv pentru care apar o serie de întrebări legate de eventuala victorie a lui Nicuşor Dan şi Clotilde Arman, candidaţi USR-PLUS susţinuţi şi de PNL, dar şi în perspectiva parlamentarelor, în condiţiile în care Ludovic Orban a anunţat că liberalii vor merge singuri la alegerile din 6 decembrie.

“La conferinţa de presă ţinută în fugă, mai mult o întîlnire cu presa impusă de împrejurări, decît una iniţiată şi organizată, Ludovic Orban a confirmat decizia PNL de a merge singur în alegerile parlamentare:

<Reporter: Aveţi în vedere încheierea unor alianţe electorale pentru alegerile parlamentare? Vă întreb în contextul în care marţi e ultima zi în care aceste alianţe pot fi depuse la Birourile Electorale.

Ludovic Orban: Partidul Naţional Liberal participă în alegeri pe propriile picioare. Partidul Naţional Liberal este cel mai puternic, cel mai credibil partid, partidul care, inclusiv în sondajele de opinie ale adversarilor politici care sunt date publicităţii, se află pe primul loc de departe, nu mai vorbesc de situaţia reală, care este mult mai în defavoarea adversarilor noştri politici şi mult mai în favoarea Partidului Naţional Liberal. >

Aşadar, în ce priveşte partea din Dreapta a scenei noastre politice, avem deja un lucru sigur, înaintea zilei de marţi, 15 septembrie 2020, cînd se încheie timpul de depunere la BEC a protocoalelor pentru alianţele electorale.

Toate partidele de Dreapta merg pe cont propriu la alegerile parlamentare:

PNL, USR PLUS, PMP, UDMR (Uniunea e din punct de vedere politic un partid de Dreapta).

Duminică, 27 septembrie 2020, sînt programate să aibă loc alegerile locale. Deşi ici colo mai răsar semne de îndoială în privinţa asta, alegerile locale vor avea loc. Alegerile parlamentare se vor desfăşura pe 6 decembrie 2020. Dată şi ea bătută în cuie. Întrebarea cheie, întrebarea aţîţătoare din aceste zile se referă la 27 septembrie 2020. Deşi sînt pentru desemnarea prin vot popular a organelor locale de conducere şi în consecinţă omul rămîne important în opţiunea electoratului, totuşi, ele se constituie într-un puternic semnal pentru parlamentare. Statistica ne dovedeşte că pînă acum rezultatele alegerilor locale au fost semnalul unui trend politic desăvîrşit la parlamentare. Am reţinut din situaţia votului politic doar anii alegerilor într-un singur tur. Chiar şi la votul politic, diferenţa dintre alegeri într-un singur tur şi alegeri în două tururi sare în ochi. La alegerile în două tururi, existenţa unui al doilea tur dă seamă de împărţirea în Stînga şi Dreapta sau mai nou de împărţirea Pro sau anti-PSD. Adversare la primul tur, cu mici excepţii, explicabile prin specificul local, la al doilea tur partidele se unesc după apartenenţa la una dintre cele două părţi ale eşichierului politic:

2012.

Tur 10 iunie 2012

Prezenţa: 10.428.945 (56,26%)

USL: 4.874.498 voturi (50,27%)

PDL: 1.492.441 voturi (15,39%)

P.P. – Dan Diaconescu: 882.347 voturi (9,10%)

UDMR: 491.864 voturi (5,07%)

2016.

Tur 5 iunie 2016

Prezenţa: 8.893.672 (48,17%)

PSD: 2.890.344 voturi (35,00%)

PNL: 2.529.986 voturi (30,64%)

ALDE: 521.845 voturi (6,32%)

UDMR: 411.823 voturi (4,98%)

PMP: 4,27%

Alegerile locale au avut loc pe 5 iunie 2016.

Alegerile parlamentare s-au desfăşurat 5 luni mai tîrziu, pe 11 decembrie 2016.

Ele au dat următoarele rezultate:

Prezenţă 39,20 %

Camera Deputaţilor

PSD 45.47% / 154 mandate

PNL 20.04% / 69 mandate

USR 8.87% / 30 mandate

UDMR 6.18 % / 21 mandate

ALDE 5.62% / 20 mandate

PMP 5.34% / 18 mandate

SENAT

PSD – 45.67 % / 67 mandate

PNL – 20.41 % / 30 mandate

USR – 8.92% / 13 mandate

UDMR – 6.24% / 9 mandate

ALDE – 6% / 9 mandate

PMP – 5.65% / 8 mandate

2012 e atipic pentru istoria postdecembristă prin ivirea şi înflorirea USL, alianţă caprovarzistă provocată de creşterea antipatiei faţă de preşedintele jucător Traian Băsescu. În 2014, cînd puterile lui Traian Băsescu au dat semn de slăbire, alianţa, bazată doar pe anti, s-a rupt. De aceea vom lua drept parametru localele din 2016. Partidele sînt cele de acum, cu excepţia notabilă a USR PLUS.

Ce ne spune statistica?

Cel puţin în privinţa ierarhiei alegerile locale au dat trendul:

PSD pe primul loc, PNL pe locul doi.

Căderea PNL de la 30, 64 % la 20,04% îşi are cauza în mai mulţi factori, printre care trebuie să înscriem: prezenţa mică prin raportare la locale, de la 48,17% la 39,2%; împărţirea votului antiPSD cu doi nou iviţi la parlamentare, USR – 8, 87%, şi PMP, 5,65 %. USR e înfiinţată abia pe 21 august 2016, după localele din 2016, iar PMP luase doar 4,27%. Chiar dacă nu totdeauna la un loc mai multe partide egalează suma rezultatelor obţinute pe cont propriu, totuşi apare limpede că fără cei doi competitori pe partea Dreaptă, PNL ar fi egalat, ba chiar ar fi depăşit scorul de la locale.

La localele de anul acesta, pe 27 septembrie 2020, sînt înscrise dinspre Dreapta aceiaşi competitori ca şi la generalele din 2016:

PNL, USR PLUS, PMP.

Spre deosebire de 2016, USR PLUS e prezent şi la locale şi, lucru cel mai important, diferenţa dintre locale şi parlamentare nu mai e de cinci luni, ci de doar două luni şi un pic: 27 septembrie – 6 decembrie 2020. E de presupus că valul dat la votul politic de la locale să fie mult mai puternic în parlamentare decît a fost vreodată pînă acum în postdecembrism. Singura necunoscută rămîne prezenţa la vot. În 2016 la parlamentare a fost o prezenţă de 39,2% faţă de 48,17 % la locale. Scăderea prezenţei la vot a favorizat PSD. Electoratul de Dreapta a preferat să stea acasă decât să voteze.

Din punct de vedere al votului politic toate partidele de Dreapta merg pe cont propriu la locale şi la parlamentare. În 2016 PNL nu-şi dădea seama de pericolul întruchipat de USR PLUS. Acum e imposibil să nu-şi dea seama. Pe zi ce trece, USR PLUS îşi fixează drept program electoral deosebirea spectaculoasă faţă de toate partidele postdecembriste. Chiar dacă între acestea, se află şi PSD, ţinta e PNL. Pentru că teme precum Jos Hoţia! Jos clientelismul de familie! Jos birocratizarea! vizează cucerirea electoratului de Dreapta. Aşadar sînt toate condiţiile pentru a vedea în votul politic de la locale semnalul pentru parlamentare. Cu o singură excepţie, care poate da peste cap toate calculele. Rezultatul votului la Bucureşti. La Bucureşti funcţionează o alianţă electorală locală de conjunctură, între PNL şi USRPLUS şi doar la primării. Chiar dacă votul la consiliul general şi la consiliile pe sector e separat pe partide, totuşi la primăria Bucureşti şi la sectorul unu, votul e comun pentru Nicuşor Dan şi Clotilde Armand. Bătălia pentru primăria Bucureştiului şi pentru sectorul unu au devenit puncte cheie în simbolistica alegerilor. Nicuşor Dan şi Clotilde Armand sînt şi candidaţii PNL. În cazul unui eşec al acestora, lovitura va fi încasată de USR PLUS. În cazul unei victorii, lovitura va fi atribuită USR.

Să ne imaginăm seara anunţării rezultatelor.

Dacă înving cei doi, alianţa ar trebui să facă o conferinţă de presă comună. Rezultatul ar fi prezentat ca expresia deciziei de a merge împreună la alegeri. De aici transformarea sindrofiei într-un moment de campanie pentru parlamentare. Nicuşor Dan ar elogia şi el decizia cooperării dintre cele două partide. Aşa s-ar desfăşura lucrurile dacă PNL şi USR PLUS ar merge împreună la parlamentare. Ludovic Orban a anunţat că fiecare partid va merge pe cont propriu. Mai mult, în ultimele zile, între cele două partide s-au înmulţit atacurile electorale. Fiecare vrea să-şi maximizeze rezultatele la votul politic. În caz de victorie va fi o conferinţă de presă comună? Şi dacă da, ce va spune fiecare partid? Greu de presupus că fiecare va face elogiul cooperării. E mai sigur că fiecare va considera că victoria celor doi e un succes electoral propriu. Nicuşor Dan, dar mai ales Clotilde Armand trec drept candidaţii USR PLUS. În eventualitatea unei dispute a victoriei, nimeni nu va crede că e a PNL. Prin urmare, în perspectiva parlamentarelor, USR PLUS va fi creditată cu o uriaşă victorie la locale. Nu e pentru PNL riscul ca această credinţă să creeze valul în favoarea USR PLUS la parlamentare? Pentru că degeaba se va lăuda PNL cu victoria la votul politic. Bătălia pentru locale se va reduce la bătălia pentru primăria Bucureştiului şi pentru primăria sectorului unu. În aceste condiţii, cine învinge sau mai degrabă cine va fi crezut cînd îşi va asuma victoria celor doi porneşte spre parlamentare cu un uriaş avantaj.

Pînă la 27 septembrie 2020 mai sînt două săptămâni de campanie.

Ce se va întîmpla cu alianţa PNL – USR PLUS în această perioadă după ce marţi va fi limpede că fiecare dintre partide va merge pe cont propriu la parlamentare şi în consecinţă vor fi adversare la 6 decembrie? Dacă adversarii politici ai alianţei se vor concentra pe tema duşmăniei dintre cele două partide în perspectiva parlamentare cum vor răspunde cele două partide? Vor susţine că pînă la 27 septembrie sînt prietene, după care vor fi duşmane? Cum vor răspunde cînd vor fi întrebate cum vor reuşi să coopereze pentru sprijinirea primarului Nicuşor Dan PNL şi USR PLUS care vor fi în război pentru parlamentare?

În acest context se pune întrebarea:

Cum rămîne cu cei doi, cu Nicuşor Dan şi cu Clotilde Armand?

Tare mă tem că pentru PNL întrebarea e deja stînjenitoare”.

