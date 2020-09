Ion Cristoiu: Cum susţine Klaus Iohannis teza antidemocratică a Guvernului care e de neînlocuit

Publicistul Ion Cristoiu prezintă declaraţiile preşedintelui Iohannis despre alegeri şi moţiunea de cenzură a PSD pentru a sublinia că, deşi ambele fac parte din jocul democratic şi sunt la fel de importante, şeful statului le tratează diferit, sub pretextul pandemiei, pentru a avantaja PNL şi “Guvernul Meu”. Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Deşi Pandemia nu s-a îmblînzit, deşi toate măsurile de protecţie sanitarăavertizează că atît campania, cît şi alegerile sînt riscantepentru sănătatea naţiunii, regimul Klaus Iohannis nu renunţă ladecizia de ţinere a alegerilor locale pe27 septembrie 2020. Principalul argument adus de Klaus Iohannis, susţinător şi chiar iniţiator al deciziei:

Democraţia e mai presus de Pandemie.

La conferinţa de presă de la Cotroceni din 2 septembrie 2020, Klaus Iohannis a declarat :

<Alegerile reprezintă fundamentul democraţiei. Chiar dacă trăim una dintre cele mai complicate perioade din istoria recentă a României, democraţia nu poate fi suspendată sau pusă între paranteze, fiindcă ea ne garantează toate drepturile şi libertăţile de care ne bucurăm.>

Moţiunea de cenzură sausupunerea Guvernului unui vot de neîncredere în Parlament rămîne unul dintre momentele care definesc democraţia. Într-o democraţie adevăratăinstituţia cea mai puternică şi cea mai importantă e Parlamentul, rezultat al delegării puterii unui grup de cetăţeni de către cetăţenii alegători prin vot liber şi independent. Între douăalegeri parlamentare, Moţiunea de cenzură e prilejul unui partid sau mai multe, aflate în Opoziţie,de a da jos un partid de la Guvernare şi a prelua puterea. Oricît ar părea de ciudat, Moţiunea de cenzură e utilă şi partidului de Guvernămînt. Dacă nu trece, partidul de Guvernămînt capătă un vot de încredere din partea Parlamentului, vot care poate aduce un nou imbold pentru a continua politica de pînă acum.

De ce e mai mult decît importantă, e crucială chiar Moţiunea de cenzură sau votul de neîncredere pentru democraţie?

Pentru că scoate în evidenţă mai mult chiar decît alegerile parlamentare şi localedependenţa oricărui Guvern dealegători, de cetăţeni, dar mai ales condiţia oricărui Guvern de a da seamă permanent în faţa poporului şi prin asta grija oricărui Guvern de a nu o lua razna. Moţiunea de cenzură e depusă de Opoziţie ca urmare a unor mutaţii spectaculoase în opţiunea electoratului în afara alegerilor. Aceste mutaţii pot fi pierderea majorităţii parlamentare a Guvernului prin spargerea Coaliţiei de Guvernare sau prinplecarea unor parlamentari din partidul de Guvernămînt sau cum s-a întîmplat cu Guvernul PSD în octombrie 2019, pierderea încrederii populare ca urmare a unor greşeli uriaşe în administrarea ţării.

Moţiunea de cenzură e un momentnu doar permis de democraţie, ci şi cerut de democraţie. Democraţia o prevede, ba chiar o impune, pentru că prin ease asigură condiţiaca orice guvern să fie atent laelectorat, la felul în care administrează, ca nici un guvern să nu se creadă etern la putere.

E democratic să depui o Moţiune de cenzură. E democratic să vrei ca Guvernul să fie sancţionat pentru felul în care administrează ţara. Spre deosebire de trăncăneala partidelor de la putere care acuză depunerea unei Moţiuni de cenzură ca manevră iresponsabilă de creare a unei Crize politice,actul ţine de logica bătăliei pentru putere în democraţie. E normal caun partid să folosească între alegeri instrumentulpreluării puterii pe cale paşnică.A ataca depunerea unei Moţiuni de cenzurăca fiind contrară interesului naţional înseamnă a proceda la fel ca dictatorii. Aceştia vădorice încercare de a fi daţi jos de la Putere ca o punere la îndoială aînsăşi naţiunii, de parcă ei ar fi întruchipa, prin voinţă divină, naţiunea. Ei se cred de neînlocuit. Şi de neînlocuit fiind, orice fapt prin care se încearcă plecarea lor de la putere e taxat ca antinaţional.

Fie şi din acest punct de vedere stupefiază campania angajată de preşedintele României, Klaus Iohannisîmpotriva gestului PSD de a depune o Moţiune de cenzură împotriva Guvernului Orban.Mai ales că aşa cum se va vedea de îndată din trecerea în revistă a intervenţiilor de la tribuna prezidenţială argumentele împotriva Moţiunii sînt luate din arsenalul dictatorilor. Guvernul Meu e singurul în stare să conducă ţara. Orice încercare de a-l da jos înseamnă a văduvi ţara de singura forţă în stare s-o salveze de la Pandemie:

<Daţi-mi voie prima dată să vă spun că această moţiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple şi clare.

Dacă ţara este cuprinsă de o epidemie şi suntem în criză economică nu vii din opoziţie să depui moţiune de cenzură. Asta arată doar că acest partid care a depus moţiunea – PSD – nueste doar cinic, asta am mai stabilit cînd au tras de timp cu aprobarea legii carantinei, deci nu este numai cinic, este şi iresponsabil. Nu poţi să vii în plină pandemie şi criză economică să dai jos Guvernul numai aşa, să araţi propriilor alegători că mai eşti acolo, fiindcă despre asta vorbim. PSD vrea să arate că mai este acolo. Nu are soluţii pentru România. PSD nu are soluţii pentru români. PSD caută, probabil, soluţii pentru baronii care se simt deconectaţi de resursele publice şi probabil suferă. Deci este neavenită.> (miercuri, 19 august 2020, declaraţii de presă Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni).

<Cred că toată lumea îşi dă seama de ce nu trebuie să treacă această moţiune. Sîntem în epidemie, în pandemie, sîntem în criză economică şi oricum avem alegeri peste cîteva săptămîni, probabil la începutul lui decembrie. Deci ce rost are o moţiune de cenzură în aceste condiţii? Nu cred,chiar nu cred că PSD îşi imaginează sau îşi doreşte să preia guvernarea. Eu cred că PSD doreşte pur şi simplu să arunce ţara în aer şi ăsta mi se pare un lucru grav.”>(miercuri, 26 august 2020,declaraţii de presă la Palatul Cotroceni).

<În cea mai dificilă perioadă pentru România din ultimii 30 de ani, PSD se luptă nu pentru binele şi sănătatea cetăţenilor, ci pentru a pune mîna pe putere cu orice preţ. Cinismul cu care acest partid rupt total de interesele românilor îşi urmăreşte unicul scop de a ajunge din nou la resursele publice demonstrează clar că PSD este fundamental corupt de dorinţa de putere şi nu se poate reforma, indiferent cine îl conduce.

Depunerea unei moţiuni de cenzură în această perioadă critică pentru viitorul României reprezintă un nou demers toxic, care riscă să pună în pericol combaterea eficientă a epidemiei de COVID-19. De altfel, în aceste luni dramatice pentru români, în care cetăţenii şi autorităţile au făcut front comun pentru limitarea răspîndirii coronavirusului, PSD s-a remarcat doar prin acţiuni de permanentă sabotare a acestui efort naţional. (…)

Moţiunea de cenzură împotriva actualului guvern nu are, aşadar, niciun temei real. Depunerea ei într-un moment în care numai de instabilitate politică nu avem nevoie, cu doar cîteva săptămîni înaintea alegerilor parlamentare, este complet neavenită.

Fac un apel către toţi parlamentarii, indiferent de partidul din care provin sau de orientarea politică: nu deveniţi complici la un astfel de act iresponsabil! Miza politică sau electorală nu trebuie să prevaleze sub nicio formă obiectivului prioritar naţional de a proteja sănătatea publică. Îmi exprim speranţa că parlamentarii României înţeleg gravitatea momentului pe care ţara noastră îl traversează şi nu se vor alătura demersului PSD.>(comunicat postat pe site-ul Preşedinţiei, luni 31 august 2020)

<Am spus de la început că este cinică şi iresponsabilă depunerea unei moţiuni de cenzură într-un moment în care toate eforturile trebuie canalizate pentru combaterea pandemiei şi cu puţine luni înainte de alegerile parlamentare la termen. Acum, după eşecul previzibil şi lamentabil de luni, mă întreb cui i-a folosit toată această discuţie politicianistă a PSD-ului, care pur şi simplu nu-şi poate stăpîni setea de putere. Ce soluţii pot aşteptaromânii de la un partid atît de lipsit de seriozitate care acţionează politic, nu pentru cetăţeni, ci doar pentru propriii membri. Eu mulţumesc tuturor formaţiunilor parlamentare care au înţeles gravitatea momentului pe care îl traversează ţara noastră şi nu s-au alăturat unor interese strict electorale.

Sper ca pesediştii să ia foarte în serios această lecţie şi să înţeleagă că în România politica nu se mai poate face aşa cum continuă ei să o facă de ani de zile, urmărind doar mizele mărunte de partid. Unii lideri ai PSD continuă să inducă ideea unei noi moţiuni de cenzură care să fie depusă în următoarea perioadă. Încetaţi cu aceste jocuri cinice, care nu fac decît să provoace neîncredere şi să pună astfel în pericol combaterea eficientă a epidemiei de COVID-19.>(miercuri, 2 septembrie 2020, declaraţii de presă la Palatul Cotroceni)

Amtrecut în revistă argumentele prezidenţiale împotrivagestului de a depune Moţiunea de cenzură pentru a scoate în evidenţă precaritatea lor. O Moţiune de cenzurăse depune în democraţie de către Opoziţie pentru a vedea dacă nu cumva ar putea veni la putere în afara alegerilor parlamentare. Plecarea unui Guvern n-a fost niciodată în democraţie, nici măcar în timpul Războaielor, o tragedie naţională. Întotdeauna naţiunea se confruntă cu probleme. A spune că nu e oportună încercarea de a răsturna Guvernul în Pandemie înseamnă acrede că un Guvern, fie el condus şi Ludovic Orban,e de neînlocuit.

Din cîte se vede cînd e vorba de alegeri locale, pentru care PNL are un interescrucial,democraţia trebuie să treacă înaintea Pandemiei.Potrivit preşedintelui, nu putem evita un moment major al democraţiei de teama Pandemiei. Cînd vine vorba însă de un alt moment la fel de important al democraţiei – depunerea unei Moţiuni de cenzură – potrivitpreşedintelui,Democraţia cedează în faţa Pandemiei.Guvernul nu poate fi demis pentru că e în plină luptă împotriva Pandemiei.Şi cînd vine vorba de Pandemie, un moment tipic al democraţiei, trebuie amînat pînă cînd trece Pandemia. Dar alegerile locale de ce nu se amînă?”

